La polémica con Susana Roccasalvo en los Martín Fierro que explotó al día siguiente

Embed SUSANA ROCCASALVO SE FUE ENOJADA DE LOS MARTÍN FIERRO DE RADIO@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/V9PIO1yGqM — América TV (@AmericaTV) July 28, 2025

Susana Roccasalvo se desahogó en vivo: "¡Cagón!"

Al otro día, Roccasalvo rompió el silencio en LAM y tiró misiles sin filtro. Contó que le dijeron que Reynolds no se quiso levantar ni cuando la organización se lo pidió. "El muy cagón hoy le dijo en Radio Mitre a María Isabel Sánchez que si a él le hubieran dicho que era mi lugar, él se levantaba inmediatamente. Mentira, no se quiso levantar. Es poco hombre, cagón y mentiroso". Y añadió: "Es un comodín de Mitre, si falta alguien, lo sientan a él. El pibe está subido al caballo".

image En LAM, Roccasalvo no se guardó nada y lo llamó "cagón y mentiroso" por no querer levantarse. Criticó a la organización y dijo que fue una falta de respeto histórica.

Según dijo, el clima se fue enrareciendo mientras intentaban convencerla de que se quede. "Las chicas de producción me pidieron por favor que no me vaya, pero no podían hacer más nada. El tipo no se quería mover. ¡No puedo estar sentada mirando la nuca de alguien!". También aprovechó para pegarle un palito a APTRA y la organización: "Soy miembro hace años, y me parece un destrato total. A los socios hay que cuidarlos, no desplazarlos".

Embed EL DESCARGO DE SUSANA ROCCASALVO EN LAM



"Tomy Reynolds es un desubicado"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/MX646ZdySy — América TV (@AmericaTV) July 29, 2025

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que te hará dudar de todo

El outlet de Buenos Aires que todos visitan con ropa importada muy barata

Harvard alerta que una posible nave alienígena hostil llegará a la Tierra este año

Chau Pesos, hola Argentum: ¿qué implicaría el cambio de moneda?

2.200 renuncias, colapso de la obra social y un suicidio: Crisis en las Fuerzas Armadas y de Seguridad