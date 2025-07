Gustavo Sylvestre ganó el Martín Fierro y apuntó a Milei: "Defendamos la profesión"

Embed GUSTAVO SYLVESTRE, MEJOR LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA POR "MAÑANA SYLVESTRE", DE RADIO 10#MFRadio2025 pic.twitter.com/VC5A7YlTqc — América TV (@AmericaTV) July 28, 2025

La crítica directa a Milei por atacar el periodismo

Después de repasar los años complicados con Macri, Sylvestre no se guardó nada con el presente, sobre todo con Javier Milei. Sin nombrarlo al principio, arrojó: "Hay un Gobierno que dice que no se odia lo suficiente a los periodistas. Hay que defendernos y defender la profesión". Fue una crítica directa a ese discurso que viene instalando Milei, que no deja de pegarle a los medios y a los periodistas, como si fueran su enemigo.