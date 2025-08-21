"Congreso secuestrado por los K": Milei, en clave de polarización y campaña electoral

El revés para la Casa Rosada en ese punto -el veto contra el aumento jubilatorio logró sostenerlo- se habría debido mucho a más a la impericia del propio Gobierno para negociar políticamente y bloquear el avance de los opositores que a una virtud de estos últimos. Por caso, tardíamente y a última hora el Ejecutivo anunció que iba a "analizar" reforzar el presupuesto para el área de discapacidad, lo que resultó insuficiente para frenar el devenir en la Cámara Baja.

Por eso, la diatriba de Milei contra el kirchnerismo hay que leerla en una mera clave electoral.

En el Council of the Americas, el Presidente le endilgó a ese espacio tene "una sola agenda, la de quebrar al Estado nacional".

El mandatario advirtió que lo que se propone desde el Congreso es un "gasto deficitario" que "sin financiamiento externo" sólo se puede enfrentar con "emisión" monetaria, lo que conduciría -dijo- al "sendero catastrófico inflacionario".

"El kirchnerismo busca romper la economía porque saben que la suya siempre va a estar, y más aún va a estar cuando al gente crea que dependen de ellos", dijo en su discurso leído.

Agregó que al kirchnerismo "no le importa arruinarla la vida a los argentinos de bien con tal de ir contra nuestra gestión".

Milei dijo que "la política está aterrada" porque los resultados económicos del Gobierno, que ponderó positivos, ilusionan a la gente.

"Ellos necesitan romper la ilusión de la gente, porque si esa ilusión se concretam ellos pierden para siempres. Por eso su único plan en el presentes es abotear el futuro porque quieren devolvernos directo al pasado. Es lo que ha quedado demostrado en los últimos 3 meses en el Congreso. Ni siquiera buscan esconderlo", dijo.

Noticia en desarrollo.