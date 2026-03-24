Javier Milei sorprendió el lunes 23/03 invocando a KAOS, al final de una jornada de inactividad que comenzó con el siguiente reposteo en Instagram: "La traición nunca viene de un enemigo... sino de alguien que supo ganarse tu confianza", enigmática reflexión originada en la cuenta @culturaconlectura, que también posteó:
SIEGFRIED Y KAOS
Javier Milei, un fan de KAOS, enemigo de CONTROL
Javier Milei posteó sobre 'Sigfrida' y 'KAOS'. La relación enigmática planteada por 'el Javo' es que el jefe de KAOS se llamaba Siegfried. Recordemos:
- "No todo merece perdón...Sabían lo que hacían"; y
- "No todos los que aparentan bondad...actúan con buenas intenciones".
Muchos especularon que otra vez Milei embestía contra su vice, Victoria Villarruel. Un clásico de La Libertad Avanza.
Pero luego, en su cuenta en X, Milei realizó una ampliación: "Veo algunos periodistas -o personas que dicen ejercer el periodismo- alterados por un reposteo mío en Instagram sobre la traición. Dejen de elucubrar fantasías. Si quieren una pista vayan a buscar a la que se cree que es “Sigfrida” (KAOS). CIAO!".
Superagente 86
'Sigfrida', de Javier Milei, parece resultar una referencia a Siegfried, jefe de KAOS, personaje interpretado por Bernie Kopell en la serie Superagente 86 (Get Smart).
Debe recordarse que Superagente 86 fue una serie de TV estadounidense emitida entre 1965 y 1970, creada por Mel Brooks y Buck Henry, parodia inspirada en James Bond (007) y el inspector Clouseau.
Los agentes 86 (Maxwell Smart) y 'la 99' trabajan, en la Guerra Fría, para CONTROL, parodia de la CIA; contra KAOS, parodia de la KGB.
Siegfried es el vicepresidente de Relaciones Públicas y Terrorismo de KAOS, con 14 apariciones en la serie original.
Aquí algunos datos sobre el personaje referenciado por Milei:
##Su debut fue como el mago 'Siegfried el Grande', quizás el nombre del verdadero mago al que mató y suplantó como parte de su plan para secuestrar al Jefe de CONTROL.
##También se presenta como 'Conde von Siegfried', y por algún motivo en general se cree que se llama Konrad pero Max afirma que es 'Ludwig', el código KAOS para Siegfried.
##Siegfried comenzó en KAOS como chico de los recados y asesino a tiempo parcial, llegando a ser uno de sus mejores agentes. Su mejor año fue 1966, cuando mató a 37 personas [Episodio 55: 'Cómo triunfar en el mundo del espionaje sin apenas intentarlo'.
##Siegfried lleva un anillo de bodas, aunque nunca se ve a su esposa, y tiene una hija, Gretchen, a quien le contaron que cuando su padre se ausentaba era porque trabajaba como médico en un crucero (Referencia a que el actor Bernie Kopell, quien interpretó a Siegfried, interpretó a un médico de crucero en la comedia 'El crucero del amor').
##Siegfried es astuto, asesino, despiadado y muy meticuloso. Tiene un ego enorme, ya que una de las pocas banalidades que se le permiten es aplaudir su propia genialidad, y odia a los débiles.
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