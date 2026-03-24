Javier Milei, un fan de KAOS, enemigo de CONTROL

Los agentes 86 (Maxwell Smart) y 'la 99' trabajan, en la Guerra Fría, para CONTROL, parodia de la CIA; contra KAOS, parodia de la KGB.

Siegfried es el vicepresidente de Relaciones Públicas y Terrorismo de KAOS, con 14 apariciones en la serie original.

Aquí algunos datos sobre el personaje referenciado por Milei:

##Su debut fue como el mago 'Siegfried el Grande', quizás el nombre del verdadero mago al que mató y suplantó como parte de su plan para secuestrar al Jefe de CONTROL.

##También se presenta como 'Conde von Siegfried', y por algún motivo en general se cree que se llama Konrad pero Max afirma que es 'Ludwig', el código KAOS para Siegfried.

##Siegfried comenzó en KAOS como chico de los recados y asesino a tiempo parcial, llegando a ser uno de sus mejores agentes. Su mejor año fue 1966, cuando mató a 37 personas [Episodio 55: 'Cómo triunfar en el mundo del espionaje sin apenas intentarlo'.

##Siegfried lleva un anillo de bodas, aunque nunca se ve a su esposa, y tiene una hija, Gretchen, a quien le contaron que cuando su padre se ausentaba era porque trabajaba como médico en un crucero (Referencia a que el actor Bernie Kopell, quien interpretó a Siegfried, interpretó a un médico de crucero en la comedia 'El crucero del amor').

##Siegfried es astuto, asesino, despiadado y muy meticuloso. Tiene un ego enorme, ya que una de las pocas banalidades que se le permiten es aplaudir su propia genialidad, y odia a los débiles.

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