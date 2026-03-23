Javier Milei necesita un ministro tipo Carlos Pellegrini

-Bueno, eh, mi nombre es Carlos KiKuchi, soy periodista y trabajo en política hace muchos años también. Fui el jefe de campaña de Javier Milei en su momento. Luego me distancié. Hoy soy senador y por lo menos hasta mañana vicepresidente 1ro. de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.

-Lo hiciste mejor que yo. Perfecto. Mirá, antes de arrancar la entrevista, vamos a pelotear un poquito.

-Dale.

carlos kikuchi3 Carlos Kikuchi, senador bonaerense y ex jefe de campaña de Javier Milei. FOTO: URGENTE24

A o B pero puede ser C

-Yo te tiro A o B. Vos podés decir C. Lo que no podés es decir Ninguno.

-Perfecto.

-Vamos, por ejemplo, una prueba.

-Dale.

-Unitarios o federales.

-Una mezcla de ambos.

-Braden o Perón.

-Perón.

-Pepsi o Coca.

-Coca.

-Samsung o Apple.

-Uso iPhone, pero también usé muchos años Samsung.

-Dólar o Bitcoin.

-Dólar.

-Menem o Duhalde

-Menem.

-River o Boca.

-Boca.

-Riquelme o Angelici.

-Angelici.

-¿Pizza o empanada?

-Pizza.

-Temu o Shein.

-¿Cómo?

-Temu o Shein?

-Esa no la tengo.

-Trump o Xi Jinping.

-Trump.

-Batman o Superman.

-Batman.

-Adidas o Nike.

-Adidas.

-Truco o póker.

-Truco.

-Arrancamos con la entrevista.

-Dale.

magario kikuchi.jpg Carlos Kikuchi recibe de Verónica Magario el certificado que lo habilita como senador bonaerense.

Los Alsogaray

-Tu primer laburo.

-¿Cuál fue mi primer trabajo? Eh, mi primer trabajo fue con Rodolfo Sciammarella. Yo tenía 16 años, iba al colegio de tarde, y durante la mañana empecé a trabajar con Rodolfo, que era director de SADAIC, él era uno de los jingleros más importantes que había en ese momento. "Lo que la gotita pega...", "Dale mami, dale manti...", "La Campagnola se come sola".

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Bueno, gran autor de canciones de las publicidades más conocidas de la Argentina. Y de las políticas. Trabajando con Rodolfo hicimos el famoso jingle de Herminio Iglesias. Herminio. Y sí, sí. Y lo fuimos a presentar, me acuerdo, a lo que todavía era la sede del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que ya no existe más. Era un edificio que estaba en la esquina de Bernardo Irigoyen y Avenida Belgrano y en el subsuelo de ese edificio fuimos a presentar el jingle. Me acuerdo que era un salón en el subsuelo enorme y estaba había un pequeño escritorio donde estaba sentado Hermño y estaba rodeado por Alfredo Agosto, Alfonso Stefano, el Beto Imbeloni. No, no era... [risas]

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-Y ¿qué hiciste con la guita del primer sueldo?

-Con la guita del primer sueldo le hice un regalo a mi madre, me acuerdo, y guardé plata para tener para mí para para mis cosas.

-¿Y la relación tuya con la UCeDé?

-Bueno, mi abuelo Carlos Shiboni, el padre de mi madre, Malú, era socio de Álvaro Alsogaray. Tenían una constructora y construyeron en aquel momento un par de edificios. Por lo tanto, Malú se hizo muy amiga de María Julia desde que eran chicas y, de hecho, fueron mejores amigas casi toda la vida, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo andaba de pantalones cortos y fliquillo dando vueltas por por los pasillos de la UCeDé. Así que ahí digamos arrancó mi relación con la Unión de Centro Democrática. Luego ya en la universidad empecé a trabajar con Pedro Naón Argerich, que tenía la cuenta publicitaria de la UCeDé y me transformé, digamos, por mi trabajo con Pedro y por la relación que había casi familiar con la UCeDé, en el contacto de la agencia con la cuenta. Así que toda la parte publicitaria del año '83, del año '85, todo eso, este, digamos, fui parte. Yo era el contacto, o sea que fui parte del equipo que realizó todo eso. Y te doy un dato: yo tendría en ese momento, 19, 20 años y toda la gente con la que yo interactuaba era gente mucho más grande que yo: María Julia, Alvarito, Pablo Gay y todos los que estaban ahí dando vuelta, salvo un joven de mi edad que era el jefe de prensa de la UCeDé. ¿Quién era el jefe que se llamaba -se llama mejor dicho-? Fabián Doman.

-Pero de la UCeDé también vienen Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Tomás Massa.

-Todo viene, todos vienen de la UCeDé. Todo eso una vez, digamos, que pasó el tiempo, se transformó en Acción por la República, el partido.

-Ya vamos a ir a ese capítulo. Antes, tengo que hacerte una pregunta obligada. ¿María Julia o Adelina? Era la pregunta en la UCeDé.

-María Julia, toda la vida.

Domingo Cavallo

-El peronismo con la UCeDé se convierte en el menemismo.

-Exactamente.

-Vos estuviste ahí.

-Yo estuve ahí en la Secretaría de Industria y mirando hacia atrás con el diario del lunes....

-¿Qué opinas? ¿Qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal? Porque hoy día, con Javier Milei en el poder, se habla bastante de sus diferencias y semejanzas con el menemismo.

-Muy buena pregunta. Yo creo, y por lo que he hablado inclusive en su momento con el propio Cavallo, me parece que se hizo todo bien, salvo eh un tema que tiene que ver con el timing. En política el timing, si no lo es todo, es casi todo. Y yo creo que nosotros en aquel momento abrimos la economía, tal como lo está haciendo ahora Javier Milei, sin haber hecho previamente una reforma laboral y una reforma impositiva que le permitiera a los sectores de la producción nacional tener herramientas para defenderse ante ese tipo de apertura. Y yo creo que mucho de lo que está pasando hoy tiene que ver con eso.

-O sea que saltás de alguna manera de militar en la UCeDé y pasás a estar cerca de Cavallo, que desarrolló su propio proyecto político que se llamó Acción por la República.

-Así es.

-¿Cómo se dio eso?

-Bueno, yo apliqué para una beca del gobierno japonés y fui seleccionado y también otras personas viajaron ese año conmigo: Daniel Sapsay, Gustavo Béliz y uno de los que viajó fue Carlos Cleri, que era radical en ese momento, subsecretario de Comercio Exterior de la Nación, un tipo joven, muy muy capaz, muy inteligente, del cual me hice muy amigo en ese viaje de un mes y medio. Y cuando volvimos, él además de ser este subsecretario de Estado, tenía una consultora. En esa consultora tenía un socio joven, junior, que se llama Carlos Magariños. Entonces, lo conozco a Carlos, me hago íntimo amigo de Carlos, muy amigos. Y cuando asume Cavallo como ministro de Economía y lo pone a a Schiaretti como secretario de Industria, entra como asesor de Schiaretti, Carlos Magariños. Al poco tiempo, a Magariños, que es un tipo extremadamente capaz e inteligente, lo nombran subsecretario de Industria.

-Al poco tiempo, Schiaretti y Cavallo deciden que Schiaretti va a competir por primera vez como candidato a gobernador de la provincia de Córdoba. Entonces renuncia a la Secretaría de Industria y asume Carlos.

-Schiaretti era diputado nacional por Córdoba, creo.

-No, no, no. En ese momento él era el secretario de Industria de la Nación.

-Schiaretti compite creo que por la diputación nacional, no por la Gobernación.

-Por la Gobernación. Por la Gobernación. Y después compite por la diputación y gana y entra, pero la gobernación la pierde. Bueno, asume Magariños como secretario de Industria. Yo estaba haciendo un programa que se llamaba 'La Tapa', muy conflictivo, muy problemático. Estaba ahí un montón de periodistas, estaba Fabián, estaba Willy Kohan, estaba Marcelo Cantón. Y era un programa muy conflictivo, que me lo levantaban, y lo volvían a poner, y en uno de esos impasses Magariños me llama por teléfono y me dice 'Quiero que vengas a trabajar conmigo'. Entonces entré a trabajar con él como una suerte de vocero de la Secretaría y, a la vez, medio nexo con algunas empresas. Trabajamos mucho el tema para que se radique Toyota. Bueno, es largo, pero ahí es donde yo entro en el equipo económico.

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Una vez que entro en el equipo económico, empiezo a trabajar para Magariños y un día me llama Cavallo y me dice que cuando Adrián Gómez, que era su vocero, no estuviera disponible para viajes, él quería que yo me hiciera cargo de reemplazarlo como vocero del ministro. Y así arrancamos la relación con Cavallo. Después, en el año 1995 nos echan de la Secretaría de Industria a Magariños y a mí.

-Perdón, lo echan a Cavallo.

-No, no, a Cavallo en 1996. Cavallo nos echa a nosotros porque hubo un problema con nosotros, que teníamos en ese momento el control de la Secretaría de Industria y de la Secretaría de Minería, y había habido un problema muy grande con gente de la Secretaría de Minería. Bueno, no importa. Cavallo lo manda a Magariños como representante económico y financiero a Washington y a mí me mete como vocero de la de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos que estaban unidas. Las controlaba Armando Guibert; y el secretario de Transporte era Armando Canosa. Así que, bueno, quedé ahí un año como vocero de Guibert y de Canosa, de quien me hice íntimo amigo para toda la vida.

Y después, en 1996 lo echan a Cavallo. Entonces cuando lo echan a Cavallo, él me dice: "Necesito que vengas a trabajar conmigo. Vamos a armar un partido." Y ahí nace Acción por la República, y todo lo demás, ¿no?

-Lo que hiciste en Acción por la República, ¿tiene algo que ver con el nacimiento de La Libertad Avanza?

-Absolutamente.

Javier Milei

-¿De dónde viene Milei? O sea, ¿cuál es tu relación con Milei?

-Bueno, mi relación con Milei: yo tenía un programa de radio que se llamaba 'Cuento Chino'....

-Porque a Kikuchi lo conocen como 'el Chino' en la jerga periodística.

-Bueno, en ese programa un día viene mi productor y me dice: "Ayer fui a ver a un economista que tenés que conocer porque es muy divertido", y yo le dije: "Pero escuchame, Guillermo, hablo con todos los economistas todos los días, no quiero conocer más economistas"; y me dice: "No, a éste lo tenés que conocer sí o sí. Te lo pido, por favor, hacelo por mí". Entonces, fuimos a verlo a una charla que estaba dando en la Universidad de Belgrano. Mi productor me dice que además es el jefe de economistas del grupo Eurnekián, etcétera, etcétera. Lo escucho, me lo presenta, charlamos y le digo: "Mañana te saco por radio". Me dijo: "Excelente, bárbaro, buenísimo, extraordinario", ¿viste? como es él, ¿no? Y bueno, lo entrevisté, la entrevista fue espectacular, fue muy divertida. Yo tenía un programa de lunes a viernes y le propuse hacer todos los miércoles una hora con él, dentro de 'Cuento Chino', que se iba a llamar 'Economía de Miércoles'. Y así arrancó, él hizo esa columna prácticamente durante 2 años. Después yo tuve un problemas personales, dejé el programa de radio pero seguimos en contacto. Un día, charlando le digo: "¿Por qué no te metés en política?". Porque él ya estaba muy metido mediáticamente, iba a todos los programas. Le digo, "Pero la batalla cultural desde ahí no la vas a ganar, o sea, metete en política." Él me dijo: "Yo estoy en mi zona de confort, tengo un excelente laburo. Me va bárbaro, gano guita con mis charlas, ¿viste? No quiero meterme en el barro". Bueno, okey. Pero un día me llama por teléfono y me dice: "Mirá, tomé la decisión de ser candidato a diputado, etcétera, etcétera. ¿Por qué no te sumas?". Entonces, yo le dije: "Mirá, yo estoy saliendo de este quilombo que yo había tenido, me estoy rearmando, pero con todo gusto si querés nos juntamos una vez por semana y charlamos".

javier milei carlos kikuchi.jpg Los Milei y Kikuchi.

Porque él, digamos, sabía de mi experiencia con las campañas de Cavallo. Entonces así fue. Nos juntábamos una vez por semana, una vez cada dos semanas charlábamos. Ahí fue cuando le propuse que caminara la calle.

Le dije: "Mira, estás en un momento ideal para caminar en la calle. Los políticos no pueden caminar porque los insultan por la calle. Yo veía las fotos, ¿viste? De qué se yo.... María Eugenia Vidal, ddel peronista, del otro, que se juntaban con Mauricio (Macri), en bares y entornos más o menos protegidos. No caminaban. Entonces, él empezó a caminar, por Primera Junta, por Caballito, por Belgrano, por la Zona Sur, y le iba bárbaro, la gente salía, lo reconocía, y eso fue la campaña de 2021. Él entró como diputado nacional por la capital federal.

La Diplomática

-Llevamos mitad de programa. Tengo que hacer un break.

-Okay.

-Vos tenés que contestar. Decime, tu héroe

-Probablemente Winston Churchill.

-Una canción inolvidable.

-Escalera al cielo, de Led Zeppelin.

-Una recomendación para ver en Netflix.

-La Diplomática, sin lugar a dudas.

-¿Qué te enoja?

-Muy pocas cosas me enojan. Me enoja la traición.

-¿Qué te alegra?

-Mis hijos, pasar tiempo con ellos. Mis amigos.

-¿Qué te hizo llorar por última vez?

-¿Llorar en serio o digamos cualquier tipo de lloro? Yo soy muy llorón en las películas.

-Pero con La Diplomática no vas a llorar.

-No, con La Diplomática no lloro, estás al palo desde que empieza hasta que termina.

kikuchi.jpg Carlos Kikuchi y una broma acerca de Winston Churchill.

La salida de La Libertad Avanza

-Si te enoja la traición, ¿vos sentís que fue una traición lo de los Milei? ¿Te enojaste?

-No, no, yo no lo siento así. A ver, en política se toman decisiones y cada decisión que cualquiera toma en términos políticos tiene, obviamente, sus consecuencias. Nosotros habíamos iniciado una construcción política que, supuestamente, iba a estar basada en una relación con el peronismo institucional, el peronismo del interior, el peronismo no kirchnerista. Y Javier tomó la decisión, 5 minutos antes del balotaje, de acordar con Mauricio Macri y con el PRO.

Obviamente lo que nosotros veníamos construyendo con el PJ quedó, digamos, de lado y personalmente yo, que era quien estaba conduciendo ese armado, quedé afuera del espacio. Fue una decisión que él tomó, que es valedera. Yo creo que él la tomó pensando en que si no cerraba con el PRO no iba a ganar el balotaje. Mi apreciación personal es que fue un grave error que lo pagó carísimo porque él hubiera ganado igual la elección en el balotaje, sin la necesidad, digamos, de Mauricio Macri. Y esta relación le ha costado caro en términos políticos. Mi lectura es que todo lo que él está consiguiendo ahora, que me parece extraordinario por la reforma laboral, y espero que avance sobre una reforma impositiva, le llevó 2 años. Pero si él hubiera acordado con el peronismo no kirchnerista, yo creo que hubiera tenido la Leyes Bases de inmediato, hubiera avanzado sobre un montón de cuestiones con mayor velocidad y con mayor facilidad y con mayor tranquilidad. Yo creo que mucho de las cosas que han sucedido en estos 2 años tienen que ver con esta decisión que él tomó, de jugar con el PRO y no con el peronismo.

-¿Y eso qué fue? ¿Karina (Milei) o (Nicolás) Posse?

-Hmmm. No lo sé. No lo sé. No sé si fue él mismo. No Karina. No creo que haya sido ella porque Karina estaba muy comprometida.

-¿Cuándo conociste a Karina?

-A Karina la conocí cuando estábamos haciendo el programa (de radio). Y cuando él decide meterse en política, ahí es cuando la empiezo a conocer bien. Karina es una mujer muy capaz, muy inteligente. No es la que pintan los medios. Es dura, es terca, pero es muy capaz y muy inteligente. Y claramente es quien contiene al Presidente, casi te diría que con exclusividad, digamos. Es un personaje central en esta historia.

El peronismo no K

-Seguramente la reforma laboral con el peronismo no hubiera sido igual que la reforma laboral que está saliendo finalmente.

-Estábamos charlando con algunos importantes sindicalistas, con los cuales él también estaba hablando.

-Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta eran las figuras del PRO en ese momento.

-Así es.

-¿Cuál fue tu estrategia en ese momento frente a ellos y la estrategia que seguiste contra Masa? Porque la verdad es que La Libertad Avanza arranca de atrás, no tenía estructura, no tenía afiliados y debía competir con 2 maquinarias que inclusive controlaban el poder.

-No teníamos estructura, no teníamos recursos, no teníamos militancia, o sea no teníamos nada. Sí teníamos un grupo de jóvenes muy buenos en materia de redes sociales.

-¿Son los que ahora se llaman Las Fuerzas del Cielo u otros?

-Son los que ahora se llaman Las Fuerzas del Cielo y no teníamos mucho más que eso. La estrategia fue convencer, digamos, al peronismo, que nosotros como 3ra. fuerza éramos el freno para que Cambiemos (PRO) acceda al poder. Y localmente -cuando digo localmente me refiero a todas las provincias del país- hablábamos con los gobernadores en igual sentido. A cada oficialismo nosotros fuimos a ofrecerles una fuerza de 15 puntos que garantizaba que ellos conservaban su oficialismo, con lo cual nos garantizamos lo más importante de todo que era nuestra fiscalización, y fue mucho más importante que tener recursos, que conseguir plata.

Si a mí me hubieran dado la plata para fiscalizar todo el país, lo más probable es que nos hubiera ido muy mal y nos hubieran robado toda la plata. Porque vos en la Argentina tenés 2 estructuras políticas que controlan a las 2 estructuras de fiscalización que hay. Una es el peronismo y la otra es el radicalismo. No hay otra estructura de fiscales. Nosotros armamos un cuento de que íbamos a reclutar fiscales, y de hecho lo pusimos en marcha, pero sabíamos íntimamente que era imposible conseguir los 120.000 fiscales que necesita una elección presidencial. Entonces, el único camino que teníamos nosotros era convencer a nuestros adversarios que nos fiscalizaran. Y así fue. Eso incluyó a los intendentes del Gran Buenos Aires. Las famosas reuniones que salían en los medios y que todo el mundo me insultaba....

-Carlos Maslatón, Ramiro Marra y Eugenio Cazielles.

-Maslatón, Marra, Cazieles, los propios, etcétera, de que yo era un peroncho, que yo me reunía con Insaurralde, que yo me reunía con Vivona, era todo cierto, obvio, ¿me entendés? Porque yo necesitaba que ellos me fiscalizaran un día.

kikuchi pichetto.jpg De izq.: Florencio Randazzo, Sergio Vargas, Miguel Pichetto, Carlos Kikuchi, Diego Bossio.

Carlos Pellegrini

-Según decís vos, Milei tomó una decisión política. Y vos te fuiste. Desde afuera, ¿cómo evaluás hoy a La Libertad Avanza?

-Mira, eh, muy buena pregunta. Yo creo que las reformas estructurales que está llevando adelante el gobierno son extraordinarias. Es lo que hay que hacer, las que un país moderno necesita. Necesitás flexibilidad en todo, porque eso después va a ir produciendo un sistema, un ciclo virtuoso que provoca la flexibilidad en el trabajo. El trabajo se consigue fácilmente porque la empresa no tiene problema en tomar gente porque no queda atada el empleado. Vas a Japón, vas a Estados Unidos, vas a España, así funciona. Lo que estoy viendo desde afuera es que estas reformas excelentemente bien orientadas, no están siendo acompañadas por una política productiva. Y esto me parece que es lo que se está observando en este momento, donde estamos viendo cierre de empresas.

-¿Y vos crees que Javier lo percibe? Por ahí, tal como muchos otros presidentes, entrás a Olivos, entrás al poder y quedás en una burbuja.

-Desconozco porque yo no hablo con él hace mucho tiempo, así que no puedo decirte hoy que está pasando por su cabeza. Lo que sí te digo es que, visto desde afuera, Milei necesitaría un ministro de la Producción a lo Carlos Pellegrini.

Axel Kicillof

-Después te tuviste que reinventar.

-Sí. Arrancar casi desde cero.

-Sin embargo, eh, fuiste fundamental para (Axel) Kicillof, que debía lograr el quórum en el Senado ¿Cómo fue esa negociación?

-El tema es así: Con Kicillof hablé una sola vez en mi vida, no tengo relación con él. Sí mantengo una relación muy fluida con la presidente del Senado, que es la vicegobernadora Verónica Magario, y tengo diálogo con todos los bloques.

-Bueno, sos el vicepresidente 1ro. del Senado al día de hoy (25/02/2026).

-Hasta por lo menos mañana lo soy y seguramente continuaré en alguna de las vicepresidencias. Nosotros lo que hicimos fue darle gobernabilidad a la provincia de Buenos Aires. Así como me parece excelente que el gobierno nacional exija del Congreso Nacional gobernabilidad y que le voten las leyes que necesita para llevar adelante su gobierno, las leyes importantes en la provincia de Buenos Aires que otorgan gobernabilidad, como por ejemplo Presupuesto, Emergencias, todo ese tipo de leyes. Obviamente que nosotros negociamos, nos ponemos en una posición dura, exigimos límites y otro tipo de cuestiones, pero obviamente acompañamos porque si no la provincia no funciona y, en definitiva, eso termina repercutiendo en los bonaerenses.

Te voy a dar un ejemplo. Apenas asumimos, el 2023, en la Ley <fiscal, el gobierno de la provincia de Buenos Aires proponía un aumento sin límite de Patentes e Inmobiliarios, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en este caso, conjuntamente con el PRO dijimos: "No, sin límite, no." Entonces ellos vinieron con una contraoferta y dijeron: "Bueno, déjennos aumentar hasta el 300%." ¿En qué se basaba ese 300% que ellos planteaban? En que el ejercicio anterior la Argentina había tenido un 200% de inflación y ellos calculaban para el periodo 2024 un 100% de inflación. Entonces dijeron: "Me cubro, digamos, del 200% del año pasado y me cubro este año con un proyectado del 100%." Y nosotros le dijimos: "No, está bien que te cobres el 200% de inflación del año pasado, pero la inflación que se proyecte para 2024 la vemos en el ejercicio 2025." Y así fue: ellos habían propuesto en un inicio hacerlo sin límite, después propusieron hacerlo en un 300% y quedó en 200% y así la votamos nosotros. Esta es la relación que tenemos con el Ejecutivo provincial.

-¿Y dónde te imaginas en el 2027?

-Bueno, anoche tuvimos una reunión por esa pregunta. Si bien falta un año y medio, uno escucha ya que es muy poco tiempo, Vos acá tenés varios actores que están dando vuelta, ¿no? Por un lado, obviamente el gobierno nacional. Hay que ver, digamos, cómo va evolucionando eso. Yo, en lo personal me quiero concentrar en la provincia de Buenos Aires. Ahí vos tenés a La Libertad Avanza con un candidato fuerte como Diego Santilli, actual ministro del Interior, que está haciendo su armado. Lo tenés al armador provincial que es Sebastián Pareja, que también está haciendo su armado. ¿Habrá interna entre ellos? ¿No la habrá? El fin de semana pasado apareció en escena el exJefe de Gabinete, Guillermo Francos, diciendo que a él le gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, digamos, ¿qué van a hacer ahí? ¿Van a ir a una interna? ¿Van a jugar por afuera? Después tenés un peronismo que está en una situación de crisis realmente muy muy profunda. Si bien hubo un principio de Pax hace 2 semanas cuando finalmente Máximo Kirchner decide bajarse de la conducción del PJ de la provincia y entregarle la conducción al gobernador Kicillof. Manana tenemos sesión para elegir autoridades en el Senado y parece, por lo que leí anoche, que por el momento no hay acuerdo. Entonces, la situación de del justicialismo en la provincia de Buenos Aires es muy muy complicada.

-¿Estás diciendo que hay espacio para una 3ra. fuerza?

-Y eh bueno, puede venir una 3ra. fuerza. Está esta persona que está circulando eh no sé si por ahora en las mediciones, pero sí que está circulando por todos lados, que es el pastor (Dante) Gebel. Hay que ver qué hará Victoria Villarruel, si se va a presentar, si no se va a presentar, si va a terminar jugando, no va a terminar jugando. Es decir, yo creo que es muy temprano. Si bien falta muy poco tiempo, todavía es temprano.

-Pero no dijiste qué vas a hacer vos.

-Bueno, yo estoy mirando todo. Yo estoy mirando todo.

-¿Cómo fue la relación entre Vicky Villarruel y Milei?

-En la campaña, con Javier muy buena, con Karina muy mala. Pareciera que eso persiste.

kikuchi gervan.jpg La campaña: Carlos Kikuchi y Mariano Gervan.

Ping-Pong

-Antes de dejarte tranquilo, te tengo que hacer algunas preguntas. ¿En qué sos el N°1?

-Yo creo que soy un muy buen observador.

-Participaste del armado de 2 partidos políticos.

-Participé del armado de partidos.

-No hay mucha gente que puede armar un frente político nacional en la Argentina en 1 año.

-No, no hay mucha que yo conozca. Tuvimos mucha suerte. Tuvimos mucha suerte.

-¿En qué sos el peor?

-Eh, me olvido rápidamente, no soy rencoroso. A veces está bueno eso, pero también está bueno tener memoria.

-Tu gran éxito.

-Lograr la Presidencia de Javier Milei. Claramente.

-Tu gran fracaso.

-Un emprendimiento que hicimos en su momento con Pablo Rojo y con Paco Susmel y otros.

-La fábrica de rulemanes.

-La fábrica de rulemanes. Qué manera de perder plata.

-¿Qué aprendiste de esa experiencia?

-No hay que meterse en lugares en donde uno no sabe ni conoce qué es lo que está haciendo.

-¿Creés en Dios?

-Creo en Dios.

-¿Cómo te imaginás a Dios?

-Como una energía, una fuerza. No me lo imagino viejito y de barba blanca. O sea, no creo en el cielo y en el infierno. Creo sí que hay una energía superior. Esa energía como tal es positiva y es negativa a la vez. Y creo que, digamos, las acciones que nosotros tomamos y hacemos y cómo vamos construyendo nuestra vida, repercuten positiva o negativamente en relación a esa energía.

-Fijate qué curiosidad. 2 de los posibles rivales de Milei en 2027 son muy creyentes, me dicen. Uno es Gebel y el otro es Villarruel.

-Javier es muy creyente también, muy creyente. No es una ficción. Es muy creyente.

La reelección

-¿Vos crees que está cerca para Milei una reelección?

-Bueno, hoy sí, porque más allá, digamos, de las cosas muy buenas que está haciendo, todas estas reformas que está encarando, que yo estoy convencido que es lo que hay que hacer...

-Pero no hay un mango en la calle.

-Por otro lado, no hay un mango en la calle, empresas que cierran, gente que va quedando en la calle. Es decir, esto que yo digo que acá hace falta un ministro de la producción a lo Carlos Pellegrini, que no lo hay... pero más allá de esto, en la medida en que la ciudadanía no perciba que hay un contrapeso político, él no tiene rival.

Entonces, eh digamos, habrá que ver, no hay otro que arme un partido político en un año. Habrá que habrá que ver, habrá que ver qué hace el peronismo, habrá que ver qué decide construir eh eventualmenteme, si lo quiere a este hombre Gebel u otro outsider. Pero esto ya no depende de del Presidente, esto depende de los deberes que hagan los otros.

-Me acuerdo de Malú y te pregunto, si Malú fuera la editora de Urgente24, está mirando este podcast, ¿cómo lo titularía?

-Te lo voy a contestar con una frase que ella me dijo antes de morir. Me dijo, "Carlos, qué buena vida has tenido."