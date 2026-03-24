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Seguridad en Venezuela ¿Es este el fin de la "Capital mundial del crimen"?

¿Paz o exportación del hampa? El milagro de la "seguridad" en la Venezuela post-Maduro y El dilema de Trump: petróleo con blindaje

24 de marzo de 2026 - 21:55
En Venezuela, los malandros ahora son la policía, denuncia Lina Rivera, reflejando el lado oscuro de la seguridad impuesta a base de ejecuciones extrajudiciales y control social férreo.

"En Venezuela, los malandros ahora son la policía", denuncia Lina Rivera, reflejando el lado oscuro de la seguridad impuesta a base de ejecuciones extrajudiciales y control social férreo.

Caracas, la Capital de Venezuela experimenta un giro surrealista. De ser la ciudad donde nadie frenaba en los semáforos por miedo a morir, hoy presume plazas iluminadas y tours por barrios populares. La caída del 70% en los homicidios y el "efecto exportación" de delincuentes cambian el paisaje del crimen por seguridad, mientras Trump reactiva el petróleo, según el WSJ.

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En Venezuela el descenso del 70% en la criminalidad no se explica por una reforma judicial &eacute;tica, sino por la migraci&oacute;n masiva. Al quedarse sin v&iacute;ctimas con d&oacute;lares para secuestrar o extorsionar, el crimen organizado hizo las valijas. Mientras Caracas baila salsa en San Agust&iacute;n, ciudades como Bogot&aacute;, Santiago de Chile y Nueva York sufren el desembarco de bandas venezolanas que alteran elecciones y disparan alarmas de seguridad continental, dicen las fuentes.

En Venezuela el descenso del 70% en la criminalidad no se explica por una reforma judicial ética, sino por la migración masiva. Al quedarse sin víctimas con dólares para secuestrar o extorsionar, el crimen organizado hizo las valijas. Mientras Caracas baila salsa en San Agustín, ciudades como Bogotá, Santiago de Chile y Nueva York sufren el desembarco de bandas venezolanas que alteran elecciones y disparan alarmas de seguridad continental, dicen las fuentes.

Seguridad: De la morgue a la vida nocturna

Hace apenas una década, en Caracas morían tres personas por hora. Hoy, los negociadores de rehenes —que antes trabajaban sin pausa— se han quedado sin empleo. El cambio es tan drástico que el Departamento de Estado de EE. UU. eliminó de sus alertas de viaje la recomendación de "redactar un testamento" antes de visitar el país.

Según datos del Observatorio Venezolano de la Violencia, la tasa de homicidios pasó de un asfixiante 92 por cada 100.000 habitantes en 2016 a 26,8 en 2023. La administración de Delcy Rodríguez, respaldada por Washington tras la captura de Nicolás Maduro, asegura que en 2025 la cifra bajó a 3, situándose por debajo de los índices de Estados Unidos (dato que el mundo académico mira con escepticismo).

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  • El fenómeno: Al agotarse las víctimas con dinero para extorsionar, las bandas se mudaron a Bogotá, Santiago de Chile y Nueva York.
  • Impacto regional: Mientras Caracas se pacifica, ciudades como Santiago vivieron crisis de seguridad que alteraron sus propios tableros electorales.

El regreso del capital y el miedo al "efecto rebote"

Con la reapertura de la embajada estadounidense y el impulso de Donald Trump para revitalizar la industria petrolera, los inversores están aterrizando en Maiquetía. Sin embargo, el optimismo es cauteloso; la demanda de vehículos blindados y guardaespaldas privados está en niveles récord. El sistema judicial sigue siendo débil y la corrupción policial persiste.

Los especialistas advierten que, si la economía se recupera y los capitales regresan, los criminales que hoy azotan otras capitales de la región podrían volver a su origen.

“¿Qué creen que va a pasar cuando esta gente vuelva?”, se pregunta Andy Chelini, ex negociador de rehenes. “No se van a convertir en zapateros; volverán a lo que siempre hicieron”.

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FUENTE: WSJ/Gallup Report / OVV / Agencias internacionales

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