Seguridad en Venezuela ¿Es este el fin de la "Capital mundial del crimen"?

Caracas, la Capital de Venezuela experimenta un giro surrealista. De ser la ciudad donde nadie frenaba en los semáforos por miedo a morir, hoy presume plazas iluminadas y tours por barrios populares. La caída del 70% en los homicidios y el "efecto exportación" de delincuentes cambian el paisaje del crimen por seguridad, mientras Trump reactiva el petróleo, según el WSJ.
Seguridad: De la morgue a la vida nocturna
Hace apenas una década, en Caracas morían tres personas por hora. Hoy, los negociadores de rehenes —que antes trabajaban sin pausa— se han quedado sin empleo. El cambio es tan drástico que el Departamento de Estado de EE. UU. eliminó de sus alertas de viaje la recomendación de "redactar un testamento" antes de visitar el país.
Según datos del Observatorio Venezolano de la Violencia, la tasa de homicidios pasó de un asfixiante 92 por cada 100.000 habitantes en 2016 a 26,8 en 2023. La administración de Delcy Rodríguez, respaldada por Washington tras la captura de Nicolás Maduro, asegura que en 2025 la cifra bajó a 3, situándose por debajo de los índices de Estados Unidos (dato que el mundo académico mira con escepticismo).
¿Adónde se fueron los "malandros" y el crimen organizado?
Los expertos coinciden en que la paz caraqueña tiene una explicación oscura: la migración masiva. Más de 8 millones de personas huyeron del colapso económico, y con ellos, gran parte del ecosistema criminal.
- El fenómeno: Al agotarse las víctimas con dinero para extorsionar, las bandas se mudaron a Bogotá, Santiago de Chile y Nueva York.
- Impacto regional: Mientras Caracas se pacifica, ciudades como Santiago vivieron crisis de seguridad que alteraron sus propios tableros electorales.
El regreso del capital y el miedo al "efecto rebote"
Con la reapertura de la embajada estadounidense y el impulso de Donald Trump para revitalizar la industria petrolera, los inversores están aterrizando en Maiquetía. Sin embargo, el optimismo es cauteloso; la demanda de vehículos blindados y guardaespaldas privados está en niveles récord. El sistema judicial sigue siendo débil y la corrupción policial persiste.
Los especialistas advierten que, si la economía se recupera y los capitales regresan, los criminales que hoy azotan otras capitales de la región podrían volver a su origen.
“¿Qué creen que va a pasar cuando esta gente vuelva?”, se pregunta Andy Chelini, ex negociador de rehenes. “No se van a convertir en zapateros; volverán a lo que siempre hicieron”.
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