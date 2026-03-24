Seguridad en Venezuela ¿Es este el fin de la "Capital mundial del crimen"?

Los especialistas advierten que, si la economía se recupera y los capitales regresan, los criminales que hoy azotan otras capitales de la región podrían volver a su origen.

“¿Qué creen que va a pasar cuando esta gente vuelva?”, se pregunta Andy Chelini, ex negociador de rehenes. “No se van a convertir en zapateros; volverán a lo que siempre hicieron”.

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