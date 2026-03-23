El presidente de USA, Donald Trump, se contradice con frecuencia incluso dentro de un mismo discurso: envía señales mixtas sobre la guerra, los aranceles al comercio exterior y la migración, deja "recalculando" tanto a los amigos como a los enemigos.
CADA VEZ MÁS CONTRADICTORIO
Trump: 20 extrañas marchas y contramarchas de su 2do mandato en USA
El sàbado 21 de marzo Trump envió un emplazamiento a Irán de 48 horas para despejar el Estrecho de Ormuz. Luego, le ofreció custodiar en conjunto ese paso.
La confusa combinación de acciones profundiza la percepción entre los críticos del Jefe de Estado norteamericano acerca de que no existe una estrategia clara a largo plazo en su alocada política exterior.
No es solamente el Estrecho de Ormuz
1-Apenas 24 horas después de decir que Estados Unidos estaba considerando retirarse del conflicto, Trump emitió el sábado 21 de marzo amenazando con intensificar la guerra atacando plantas eléctricas de Irán si el país no permite el paso de envíos de petróleo por el Golfo Pérsico.
2-A pocas horas de esa feroz amenaza (que incluía destrozar las centrales eléctricas y dejar sin agua al país (dependen de las plantas de desalinización, alimentadas con mucha energía), el titular de la Casa Blanca extendió el plazo a 5 días con el fin de negociar.
3-Más adelante lanzó una afirmación que dejó a todos atónitos: “Estados Unidos e Irán podrían vigilar juntos el Estrecho de Ormuz”.
4-Mientras Trump decía que la guerra estaba cerca de reducirse, su administración anunció el envío de 3 buques de guerra adicionales al Medio Oriente con unos 2.500 marines más.
5-Trump ha vuelto a contratar a trabajadores que había despedido tras el plan de Elon Musk para reducir costos de la Administración.
Concretamente, despidió a empleados pero hubo que volver a contratar porque estaban en puestos clave.
Tuvo que intervenir la Corte Suprema de USA y, a pesar de tener 6 de sus miembros dentro del conservadorismo, falló contra la Casa Blanca.
7-Dijo que iba a tomar Groenlandia, inclusive por la fuerza, porque era un isla vital para la defensa de Estados Unidos. Pero, cambió de opinión y comenzó una faz negociadora con Dinamarca, país que decide sobre esa geografía helada.
8-A horas de asumir, el 20 de enero de 2025, prometió (y luego incumplió) ajustar las políticas arancelarias con Canadá y México, 2 de sus principales proveedores de petróleo a los que amenazó con cobrarles un 25% a cada importación.
9-Estados Unidos y Colombia se sumergieron también en un amago de guerra arancelaria.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que no aceptaría los aviones estadounidenses con ciudadanos deportados, lo que provocó que Trump publicara en su red social que imponía a los productos colombianos aranceles del 25%, que subiría hasta el 50% una semana después.
10-El 3 de febrero de 2025, Trump fue contra la Unión Europea: les prometió un arancel del 25% a productos comunitarios como el acero y el aluminio. Luego, llegó la relativa distensión.
11-No consultó a sus pares de Occidente sobre la agresión conjunta a Irán pero luego les pidió a los miembros de la OTAN colaboración para que la guerra no se fuera de cauce y el barril de petróleo no se escapara hasta los US$ 200.
12-El primer mandatario estadounidense llamó a Volodimir Zelenski "dictador" por no haber llamado a elecciones pero Ucrania está invadida por Rusia desde hace más de 4 años. Más tarde, Trump le bajó el tono a la polémica.
“Un dictador sin elecciones, a Zelenski más le vale moverse rápido o se va a quedar sin país” había señalado demostrando una nula diplomacia.
13-Trump envió a migrantes a la base militar de Guantánamo pero después suspendió los vuelos de traslado a la isla cubana por “caros e ineficientes”.
14-Las políticas del ICE en Minneápolis también fueron contradictorias. Luego de asesinar a sangre fría a dos ciudadanos de la Unión, retiró las fuerzas federales de elite de ese “territorio demócrata” y reencausó su energía en la Frontera Sur.
15--El líder republicano prometió también incursiones armadas, si hicieran falta, para frenar a los narcos aztecas. Luego, dejó la represión en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum y cambió de opinión sobre quién será uno de sus socios en el Campeonato Mundial de la FIFA.
16-Durante los primeros meses de su gestión se manifestó partidario de “llevar la democracia a Venezuela” pero luego ninguneó a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y reconoció como presidenta a la chavista Delcy Rodríguez.
17-Fue muy llamativo lo ocurrido en torno a las autoridades japonesas.
A esa potencia amiga le recordó el ataque de Pearl Harbor, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial (diciembre de 1941).
Ocurrió en el Despacho Oval, cuando Trump, en medio de una reunión oficial con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, ironizó sobre aquel bombardeo.
18--Dice que la guerra contra el régimen de Teherán terminará pronto pero ha pedido un préstamo adicional por US$ 200.000 millones.
19-Le prometió a su base MAGA (Make America Great Again) concentrarse en Estados Unidos pero se ha pasado sus primeros 14 meses de mandato arriba de un avión, en vuelos internacionales, jugando en casi todos los conflictos del planeta.