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Trump: 20 extrañas marchas y contramarchas de su 2do mandato en USA

El sàbado 21 de marzo Trump envió un emplazamiento a Irán de 48 horas para despejar el Estrecho de Ormuz. Luego, le ofreció custodiar en conjunto ese paso.

23 de marzo de 2026 - 22:34
Donald Trump

Donald Trump

El presidente de USA, Donald Trump, se contradice con frecuencia incluso dentro de un mismo discurso: envía señales mixtas sobre la guerra, los aranceles al comercio exterior y la migración, deja "recalculando" tanto a los amigos como a los enemigos.

La confusa combinación de acciones profundiza la percepción entre los críticos del Jefe de Estado norteamericano acerca de que no existe una estrategia clara a largo plazo en su alocada política exterior.

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El sàbado 28/3 pedirán el impeachment a Trump en los 50 estados de la Uniòn

El sàbado 28/3 pedirán el impeachment a Trump en los 50 estados de la Uniòn

El sàbado 28/3 en los 50 estados del país marcharán los opositores para pedir su impeachment y posterior dimisión. Una encuesta de Reuters-Ipsos realizada en febrero de 2026 reveló que el 61% de los estadounidenses considera que Trump se ha vuelto más errático con la edad.

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Donald Trump

Donald Trump

No es solamente el Estrecho de Ormuz

1-Apenas 24 horas después de decir que Estados Unidos estaba considerando retirarse del conflicto, Trump emitió el sábado 21 de marzo amenazando con intensificar la guerra atacando plantas eléctricas de Irán si el país no permite el paso de envíos de petróleo por el Golfo Pérsico.

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2-A pocas horas de esa feroz amenaza (que incluía destrozar las centrales eléctricas y dejar sin agua al país (dependen de las plantas de desalinización, alimentadas con mucha energía), el titular de la Casa Blanca extendió el plazo a 5 días con el fin de negociar.

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Infraestructura energética de Irán

Infraestructura energética de Irán

3-Más adelante lanzó una afirmación que dejó a todos atónitos: “Estados Unidos e Irán podrían vigilar juntos el Estrecho de Ormuz”.

Los aliados no saben si fingir demencia y olvidar las amenazas o salir públicamente a confrontarlo. Los aliados no saben si fingir demencia y olvidar las amenazas o salir públicamente a confrontarlo.

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4-Mientras Trump decía que la guerra estaba cerca de reducirse, su administración anunció el envío de 3 buques de guerra adicionales al Medio Oriente con unos 2.500 marines más.

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5-Trump ha vuelto a contratar a trabajadores que había despedido tras el plan de Elon Musk para reducir costos de la Administración.

Concretamente, despidió a empleados pero hubo que volver a contratar porque estaban en puestos clave.

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Donald Trump, Elon Musk

Donald Trump, Elon Musk

6-En su alocada guerra comercial anunció aranceles de 150 % a la República Popular de China, luego los suspendió y más tarde los volvíó a anunciar pero con una tasa menor. 6-En su alocada guerra comercial anunció aranceles de 150 % a la República Popular de China, luego los suspendió y más tarde los volvíó a anunciar pero con una tasa menor.

Tuvo que intervenir la Corte Suprema de USA y, a pesar de tener 6 de sus miembros dentro del conservadorismo, falló contra la Casa Blanca.

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7-Dijo que iba a tomar Groenlandia, inclusive por la fuerza, porque era un isla vital para la defensa de Estados Unidos. Pero, cambió de opinión y comenzó una faz negociadora con Dinamarca, país que decide sobre esa geografía helada.

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Europa entra en pánico ante la amenaza de Donald Trump de tomar Groenlandia

Europa entra en pánico ante la amenaza de Donald Trump de tomar Groenlandia "por las malas".

8-A horas de asumir, el 20 de enero de 2025, prometió (y luego incumplió) ajustar las políticas arancelarias con Canadá y México, 2 de sus principales proveedores de petróleo a los que amenazó con cobrarles un 25% a cada importación.

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Trump en lucha contra Canadá

Trump en lucha contra Canadá

9-Estados Unidos y Colombia se sumergieron también en un amago de guerra arancelaria.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que no aceptaría los aviones estadounidenses con ciudadanos deportados, lo que provocó que Trump publicara en su red social que imponía a los productos colombianos aranceles del 25%, que subiría hasta el 50% una semana después.

Horas más tarde, la Casa Blanca anunció un acuerdo integral con Colombia para que ese país acepte a los migrantes colombianos deportados desde EEUU. Horas más tarde, la Casa Blanca anunció un acuerdo integral con Colombia para que ese país acepte a los migrantes colombianos deportados desde EEUU.

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Presidente de Colombia Gustavo Petro

Presidente de Colombia Gustavo Petro

10-El 3 de febrero de 2025, Trump fue contra la Unión Europea: les prometió un arancel del 25% a productos comunitarios como el acero y el aluminio. Luego, llegó la relativa distensión.

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Úrsula Von Del Leyen vs Donald Trump

Úrsula Von Del Leyen vs Donald Trump

11-No consultó a sus pares de Occidente sobre la agresión conjunta a Irán pero luego les pidió a los miembros de la OTAN colaboración para que la guerra no se fuera de cauce y el barril de petróleo no se escapara hasta los US$ 200.

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OTAN y Trump

OTAN y Trump

12-El primer mandatario estadounidense llamó a Volodimir Zelenski "dictador" por no haber llamado a elecciones pero Ucrania está invadida por Rusia desde hace más de 4 años. Más tarde, Trump le bajó el tono a la polémica.

“Un dictador sin elecciones, a Zelenski más le vale moverse rápido o se va a quedar sin país” había señalado demostrando una nula diplomacia.

“¿Yo dije eso? No me creo que dijera eso, siguiente pregunta” dijo luego el magnate neoyorquino suelto de cuerpo. “¿Yo dije eso? No me creo que dijera eso, siguiente pregunta” dijo luego el magnate neoyorquino suelto de cuerpo.

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Volodimir Zelenski y Donald Trump

Volodimir Zelenski y Donald Trump

13-Trump envió a migrantes a la base militar de Guantánamo pero después suspendió los vuelos de traslado a la isla cubana por “caros e ineficientes”.

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Base de USA en Guantánamo

Base de USA en Guantánamo

14-Las políticas del ICE en Minneápolis también fueron contradictorias. Luego de asesinar a sangre fría a dos ciudadanos de la Unión, retiró las fuerzas federales de elite de ese “territorio demócrata” y reencausó su energía en la Frontera Sur.

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15--El líder republicano prometió también incursiones armadas, si hicieran falta, para frenar a los narcos aztecas. Luego, dejó la represión en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum y cambió de opinión sobre quién será uno de sus socios en el Campeonato Mundial de la FIFA.

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Donald Trump y Claudia Sheinbaum

Donald Trump y Claudia Sheinbaum

16-Durante los primeros meses de su gestión se manifestó partidario de “llevar la democracia a Venezuela” pero luego ninguneó a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y reconoció como presidenta a la chavista Delcy Rodríguez.

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Donald Trump y María Corina Machado

Donald Trump y María Corina Machado

17-Fue muy llamativo lo ocurrido en torno a las autoridades japonesas.

A esa potencia amiga le recordó el ataque de Pearl Harbor, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial (diciembre de 1941).

Ocurrió en el Despacho Oval, cuando Trump, en medio de una reunión oficial con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, ironizó sobre aquel bombardeo.

La frase quebró décadas cautela en las relaciones bilaterales, tras las devastadoras bombas que Washington lanzó en 1945 contra Hiroshima y Nagasaki. La frase quebró décadas cautela en las relaciones bilaterales, tras las devastadoras bombas que Washington lanzó en 1945 contra Hiroshima y Nagasaki.

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18--Dice que la guerra contra el régimen de Teherán terminará pronto pero ha pedido un préstamo adicional por US$ 200.000 millones.

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19-Le prometió a su base MAGA (Make America Great Again) concentrarse en Estados Unidos pero se ha pasado sus primeros 14 meses de mandato arriba de un avión, en vuelos internacionales, jugando en casi todos los conflictos del planeta.

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20-La contradicción más grande, para el final: quiere el Premio Nobel de la Paz que entregan las autoridades escandinavas pero ya involucró a la Unión en al menos 7 conflictos armados diferentes. 20-La contradicción más grande, para el final: quiere el Premio Nobel de la Paz que entregan las autoridades escandinavas pero ya involucró a la Unión en al menos 7 conflictos armados diferentes.

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