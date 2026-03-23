Trump: 20 extrañas marchas y contramarchas de su 2do mandato en USA

image Infraestructura energética de Irán

3-Más adelante lanzó una afirmación que dejó a todos atónitos: “Estados Unidos e Irán podrían vigilar juntos el Estrecho de Ormuz”.

Los aliados no saben si fingir demencia y olvidar las amenazas o salir públicamente a confrontarlo. Los aliados no saben si fingir demencia y olvidar las amenazas o salir públicamente a confrontarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2035562133375619566&partner=&hide_thread=false ¡El Estrecho de Ormuz prácticamente PARALIZADO!



Este video en tiempo real muestra el tráfico marítimo de las últimas 24 horas: casi cero movimiento comercial por la guerra EE.UU./Israel vs Irán.pic.twitter.com/QXq9LyQCyn — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) March 22, 2026

4-Mientras Trump decía que la guerra estaba cerca de reducirse, su administración anunció el envío de 3 buques de guerra adicionales al Medio Oriente con unos 2.500 marines más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2028171338163138982&partner=&hide_thread=false AHORA | Trump aseguró que hundieron nueve buques iraníes y destruyeron su Cuartel General Naval https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/4tst0IRnXo — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 1, 2026

5-Trump ha vuelto a contratar a trabajadores que había despedido tras el plan de Elon Musk para reducir costos de la Administración.

Concretamente, despidió a empleados pero hubo que volver a contratar porque estaban en puestos clave.

trump musk Donald Trump, Elon Musk

6-En su alocada guerra comercial anunció aranceles de 150 % a la República Popular de China, luego los suspendió y más tarde los volvíó a anunciar pero con una tasa menor. 6-En su alocada guerra comercial anunció aranceles de 150 % a la República Popular de China, luego los suspendió y más tarde los volvíó a anunciar pero con una tasa menor.

Tuvo que intervenir la Corte Suprema de USA y, a pesar de tener 6 de sus miembros dentro del conservadorismo, falló contra la Casa Blanca.

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7-Dijo que iba a tomar Groenlandia, inclusive por la fuerza, porque era un isla vital para la defensa de Estados Unidos. Pero, cambió de opinión y comenzó una faz negociadora con Dinamarca, país que decide sobre esa geografía helada.

image Europa entra en pánico ante la amenaza de Donald Trump de tomar Groenlandia "por las malas".

8-A horas de asumir, el 20 de enero de 2025, prometió (y luego incumplió) ajustar las políticas arancelarias con Canadá y México, 2 de sus principales proveedores de petróleo a los que amenazó con cobrarles un 25% a cada importación.

0312-trump-canada-jg-9407dd Trump en lucha contra Canadá

9-Estados Unidos y Colombia se sumergieron también en un amago de guerra arancelaria.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que no aceptaría los aviones estadounidenses con ciudadanos deportados, lo que provocó que Trump publicara en su red social que imponía a los productos colombianos aranceles del 25%, que subiría hasta el 50% una semana después.

Horas más tarde, la Casa Blanca anunció un acuerdo integral con Colombia para que ese país acepte a los migrantes colombianos deportados desde EEUU. Horas más tarde, la Casa Blanca anunció un acuerdo integral con Colombia para que ese país acepte a los migrantes colombianos deportados desde EEUU.

image Presidente de Colombia Gustavo Petro

10-El 3 de febrero de 2025, Trump fue contra la Unión Europea: les prometió un arancel del 25% a productos comunitarios como el acero y el aluminio. Luego, llegó la relativa distensión.

URSULA VON DER LEYEN_AFP Úrsula Von Del Leyen vs Donald Trump

11-No consultó a sus pares de Occidente sobre la agresión conjunta a Irán pero luego les pidió a los miembros de la OTAN colaboración para que la guerra no se fuera de cauce y el barril de petróleo no se escapara hasta los US$ 200.

otan-ejercicio-militar-2024.jpeg OTAN y Trump

12-El primer mandatario estadounidense llamó a Volodimir Zelenski "dictador" por no haber llamado a elecciones pero Ucrania está invadida por Rusia desde hace más de 4 años. Más tarde, Trump le bajó el tono a la polémica.

“Un dictador sin elecciones, a Zelenski más le vale moverse rápido o se va a quedar sin país” había señalado demostrando una nula diplomacia.

“¿Yo dije eso? No me creo que dijera eso, siguiente pregunta” dijo luego el magnate neoyorquino suelto de cuerpo. “¿Yo dije eso? No me creo que dijera eso, siguiente pregunta” dijo luego el magnate neoyorquino suelto de cuerpo.

Donald Trump y Volodimir Zelenski.jpg Volodimir Zelenski y Donald Trump

13-Trump envió a migrantes a la base militar de Guantánamo pero después suspendió los vuelos de traslado a la isla cubana por “caros e ineficientes”.

guantanamo99.jpg Base de USA en Guantánamo

14-Las políticas del ICE en Minneápolis también fueron contradictorias. Luego de asesinar a sangre fría a dos ciudadanos de la Unión, retiró las fuerzas federales de elite de ese “territorio demócrata” y reencausó su energía en la Frontera Sur.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2009342203735494666&partner=&hide_thread=false Jimmy Kimmel sostiene una camiseta que dice "Donald Trump te va a matar" y exige a ICE que “se largue” de Minneapolis. pic.twitter.com/39P5tu6TED — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) January 8, 2026

15--El líder republicano prometió también incursiones armadas, si hicieran falta, para frenar a los narcos aztecas. Luego, dejó la represión en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum y cambió de opinión sobre quién será uno de sus socios en el Campeonato Mundial de la FIFA.

opina-sheinbaum-de-las-amenazas-de-trump-por-migracion-y-narcotrafico.webp Donald Trump y Claudia Sheinbaum

16-Durante los primeros meses de su gestión se manifestó partidario de “llevar la democracia a Venezuela” pero luego ninguneó a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y reconoció como presidenta a la chavista Delcy Rodríguez.

maria-corina-machado-entrega-premio-nobel-paz-donald-trump_69 Donald Trump y María Corina Machado

17-Fue muy llamativo lo ocurrido en torno a las autoridades japonesas.

A esa potencia amiga le recordó el ataque de Pearl Harbor, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial (diciembre de 1941).

Ocurrió en el Despacho Oval, cuando Trump, en medio de una reunión oficial con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, ironizó sobre aquel bombardeo.

La frase quebró décadas cautela en las relaciones bilaterales, tras las devastadoras bombas que Washington lanzó en 1945 contra Hiroshima y Nagasaki. La frase quebró décadas cautela en las relaciones bilaterales, tras las devastadoras bombas que Washington lanzó en 1945 contra Hiroshima y Nagasaki.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2034721349344579619&partner=&hide_thread=false Trump se reúne con la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, en la Casa Blanca.



Periodista japonés: “¿Por qué no nos avisaron antes de atacar Irán?”



Trump: “Era sorpresa. ¿Por qué ustedes no nos avisaron sobre Pearl Harbor? ¡¿Quién mejor que Japón para las sorpresas?!” pic.twitter.com/bmWI8hq42l — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) March 19, 2026

18--Dice que la guerra contra el régimen de Teherán terminará pronto pero ha pedido un préstamo adicional por US$ 200.000 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2036093586794831913&partner=&hide_thread=false Trump: "Son los demócratas quienes inflaman el mundo"



El presidente de EE.UU., Donald Trump, comentó este lunes la solicitud al Congreso de más de 200.000 millones de dólares para costear el conflicto con Irán.



https://t.co/y4xHXmcUnB pic.twitter.com/nqlMUNBYm8 — RT en Español (@ActualidadRT) March 23, 2026

19-Le prometió a su base MAGA (Make America Great Again) concentrarse en Estados Unidos pero se ha pasado sus primeros 14 meses de mandato arriba de un avión, en vuelos internacionales, jugando en casi todos los conflictos del planeta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2036217524291858801&partner=&hide_thread=false TRUMP ACABA DE BAJAR del Air Force One rumbo a la Casa Blanca tras arrasar en Memphis.

Donald Trump está de VUELTA y la semana que viene va a ser HISTÓRICA.

pic.twitter.com/haT2J4Cx6j — News Day Mundo (@NewsDayMundo) March 23, 2026

20-La contradicción más grande, para el final: quiere el Premio Nobel de la Paz que entregan las autoridades escandinavas pero ya involucró a la Unión en al menos 7 conflictos armados diferentes. 20-La contradicción más grande, para el final: quiere el Premio Nobel de la Paz que entregan las autoridades escandinavas pero ya involucró a la Unión en al menos 7 conflictos armados diferentes.