El segundo fin de semana largo del año, en conmemoración por el Día de la Memoria, va llegando a su fin y los números no dejan buena postal. Hubo un desplazamiento de 1.012.000 turistas por todo el país, reflejando un perfil de viajes cortos y destinos de cercanía. Así lo indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
"BAJA INTENSIDAD"
Números en rojo: Fin de semana largo para el olvido
El segundo fin de semana largo del año va llegando a su fin y no dejó una buena postal. Según CAME, el movimiento turístico no fue el mejor.
Este movimiento, que creció casi un 50% respecto al 2025, según CAME, generó un impacto económico directo de $231.084 millones en el sector turístico.
El gasto se concentró en rubros de alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.
Fin de semana largo de la Memoria: El impacto económico
El reciente "Finde XXL", expuso una dinámica turística signada por la adaptación y la cautela en el gasto. De acuerdo al relevamiento de CAME, un total de 1.012.000 turistas se movilizaron por los distintos destinos del país, generando un impacto económico directo de $ 231.084 millones.
Pese a la magnitud de estas cifras, el comportamiento del viajero reflejó las actuales condiciones económicas. Los turistas priorizaron las famosas "escapadas" de cercanía, con un especial cuidado del presupuesto, lo que se tradujo en una permanencia promedio de apenas 2,2 noches, una cifra considerada baja para un período de cuatro jornadas, incluyendo el lunes como día no laborable.
En ese sentido, el gasto promedio diario se ubicó en $ 103.793, lo que representa una caída del 7% en comparación con el feriado de Carnaval y un 1,6% menos que el mismo feriado del año anterior, medido a precios reales.
Los destinos más elegidos
Entre los destinos más elegidos se destacaron la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia, junto con localidades de la provincia de Buenos Aires como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil.
Asimismo, tuvieron buen nivel de actividad destinos de la Patagonia y del norte argentino, con una demanda distribuida y sin grandes concentraciones.
Tendencias de un descanso fragmentado y el aporte del turismo internacional
El movimiento registrado en este 2026 superó en un 48,8% la cantidad de viajeros de 2025. Sin embargo, la comparación resulta dispar, dado que el año anterior se trató de un fin de semana tradicional de tres días.
Sobre ello, los especialistas de CAME atribuyen este incremento a la extensión del calendario y a una "mejor predisposición" a viajar, aunque bajo una modalidad fragmentada.
Muchos optaron por viajes de dos días o salidas intermitentes, buscando mitigar el impacto del encarecimiento del combustible y los costos de alojamiento.
Un aspecto destacado por los operadores turísticos fue la significativa presencia de turismo internacional. A pesar de un tipo de cambio que ya no ofrece los mismos beneficios a los extranjeros que en años anteriores, ciudades clave como Buenos Aires, Mendoza y Bariloche registraron una activa circulación de visitantes de otros países. Este flujo aportó un dinamismo adicional en un contexto de retracción del consumo interno, contribuyendo a sostener la actividad en sectores específicos.
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