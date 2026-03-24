Números en rojo: Fin de semana largo para el olvido

En ese sentido, el gasto promedio diario se ubicó en $ 103.793, lo que representa una caída del 7% en comparación con el feriado de Carnaval y un 1,6% menos que el mismo feriado del año anterior, medido a precios reales.

Los destinos más elegidos

Entre los destinos más elegidos se destacaron la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia, junto con localidades de la provincia de Buenos Aires como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil.

Asimismo, tuvieron buen nivel de actividad destinos de la Patagonia y del norte argentino, con una demanda distribuida y sin grandes concentraciones.

Tendencias de un descanso fragmentado y el aporte del turismo internacional

El movimiento registrado en este 2026 superó en un 48,8% la cantidad de viajeros de 2025. Sin embargo, la comparación resulta dispar, dado que el año anterior se trató de un fin de semana tradicional de tres días.

Sobre ello, los especialistas de CAME atribuyen este incremento a la extensión del calendario y a una "mejor predisposición" a viajar, aunque bajo una modalidad fragmentada.

image Escapadas cortas y con menor gasto.

Muchos optaron por viajes de dos días o salidas intermitentes, buscando mitigar el impacto del encarecimiento del combustible y los costos de alojamiento.

Un aspecto destacado por los operadores turísticos fue la significativa presencia de turismo internacional. A pesar de un tipo de cambio que ya no ofrece los mismos beneficios a los extranjeros que en años anteriores, ciudades clave como Buenos Aires, Mendoza y Bariloche registraron una activa circulación de visitantes de otros países. Este flujo aportó un dinamismo adicional en un contexto de retracción del consumo interno, contribuyendo a sostener la actividad en sectores específicos.

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