Día de la Memoria: A 50 años, cómo se vive el 24 de marzo en Argentina

Mientras tanto, en Mendoza la concentración está programada hacia la Casa de Gobierno. También habrá actos en la Plaza Independencia en San Miguel de Tucumán y otras movilizaciones en La Plata, Mar del Plata y Salta, entre otros.

Blanco + Negro = Gris

Embed Los números del feriado de la Memoria, según CAME



Viajaron más de un millón de turistas, un 48,8% más que en 2025, y gastaron $231 mil millones durante el fin de semana, lo que implicó un aumento del 66,1% real frente al año pasado.



La cercanía y las decisiones de último… pic.twitter.com/CP7v8LYufe — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) March 24, 2026

Embed Jorge Enriquez rechaza el feriado del 24 de marzo y sostiene que el 10 de diciembre representa mejor democracia y derechos humanos; y no es una fecha que divide, sino que une a los argentinos.

Muy buena idea. https://t.co/J4ZcvU4en1 — Agustín Etchebarne (@aetchebarne) March 23, 2026

Embed ¡Memoria, Verdad y Justicia!

Para María Estela Martínez de Perón, la primera víctima y secuestrada de la última dictadura militar durante más de 5 años.



Frente a tantas versiones distorsionadas, vale repasar hechos concretos sobre su cautiverio que muchos ocultan. ⬇️ pic.twitter.com/koVdhBHl2d — Agustin G (@AgustinGaarnica) March 24, 2026

Qué dice el Gobierno sobre el Día de la Memoria

Desde los canales oficiales, el Gobierno libertario insistió con la consigna de “Verdad, Memoria y Justicia Completa” en alusión a la exposición de la postura revisionista y la presunta postergación de testimonios de víctimas del terrorismo subversivo ejecutado por Montoneros. En ese sentido, los canales de la Casa Rosada publicaron una extensa pieza audiovisual con experiencias de nietos recuperados y familiares de militares que fueron víctimas del combate paraestatal durante la Dictadura.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias. A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender la historia completa, explicaron desde el Gobierno.

La postura fue cuestionada desde el arco opositor e incluso desde espacios considerados aliados por ser considerada un intento de quiebre a un acuerdo generalizado y vigente a nivel social.

Al menos en redes, el presidente Javier Milei evitó expresiones referidas al día conmemorativo. En cambio, se mantuvieron las publicaciones referidas a la gestión económica, evitando la alusión al tema.

Quien sí enfrentó la fecha fue Patricia Bullrich, quien publicó un escueto mensaje en relación a su pasado protagónico. “A 50 años del golpe, hay algo que no se negocia: la violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas. La democracia y la República son la base sobre la que se construye todo. Defenderlas es una obligación”, aseguró la senadora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CasaRosada/status/2036416366828265495&partner=&hide_thread=false Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias.



A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender… pic.twitter.com/icsjrHZLNR — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026

Otras voces

charly

En el resto del arco político, las expresiones fueron diversas. Una de las más resonantes fue la del ex ministro de Economía y candidato presidencial por el Frente de Todos, Sergio Massa, quien confirmó su presencia en la concentración de Plaza de Mayo.

Al mismo tiempo, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora se expresó públicamente con una nota editorial publicada en La Voz del Interior, en la que llamó a la reflexión como “una buena oportunidad para que la memoria nos comprometa con el presente y nos proyecte hacia el futuro”.

Recordar el golpe de 1976 es denunciar la violación de derechos humanos, pero también las políticas de esa etapa que culminaron en el quiebre económico y el aislamiento internacional que aún hoy nos condicionan, indicó Miguel Ángel Pichetto en sus redes sociales. Recordar el golpe de 1976 es denunciar la violación de derechos humanos, pero también las políticas de esa etapa que culminaron en el quiebre económico y el aislamiento internacional que aún hoy nos condicionan, indicó Miguel Ángel Pichetto en sus redes sociales.

Sergio Massa XP

Embed "Plaza de Mayo":

Por la vigilia para el #DiaDeLaMemoria pic.twitter.com/7YSapSY0Xf — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 24, 2026

Embed NO LOS OLVIDEMOS



Hicieron de su fe un compromiso real con los más humildes, los perseguidos, los amenazados y sus familias.



Por eso fueron asesinados o desaparecidos.



A 50 años del golpe de estado que instauró la dictadura cívico militar, el 24 de marzo de 1976, recordamos a:… pic.twitter.com/yFD4tfMb1G — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) March 24, 2026

Embed Pablo Grillo PRESENTE en la vigilia por el 24 de marzo en Plaza de Mayo. Lo logró después de luchar por su vida durante 10 meses en terapia intensiva mientras Patricia Bullrich camina libre y cobra 13 millones de pesos por mes pic.twitter.com/0JQefUX2pR — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 23, 2026

Embed "TRANZA MORADA"



Por estos dos militantes de la Franja Morada que no pudieron responder por qué es feriado el 24 de marzo pic.twitter.com/UDFD9HMHwG — Tendencias Mundiales (@porqetendencias) March 22, 2026

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