24 DE MARZO DE 2026. El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia llegó nuevamente a Argentina en un contexto de alta tensión política. Con el Gobierno nacional proponiendo un revisionismo histórico polémico, la conmemoración del golpe cívico/militar de 1976 gatilló numerosas concentraciones y actividades a lo largo y ancho del país, convocando a distintos espacios a recordar las atrocidades cometidas durante la Dictadura.
INTENSO DEBATE
Día de la Memoria: A 50 años, cómo se vive el 24 de marzo en Argentina
Día de la Memoria N° 50 en Argentina: Marchas y concentraciones en distintos puntos del país, muy politizado todo, se recuerda el golpe cívico/militar de 1976.
El acto principal convocado para la Plaza de Mayo será el más masivo de todos, con la concentración de múltiples columnas que arribarán al lugar a partir de las 14 horas. En tanto, la organización del evento informó que a partir de las 16.30 comenzarán los actos formales en recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado, con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo encabezando las presentaciones.
En la previa a la concentración, muchas organizaciones políticas de izquierda y de la oposición se identificaron como asistentes a la Plaza de Mayo, movilizando un gran número de militantes. No faltaron las expresiones contra el oficialismo, en el marco de discusiones como el recorte en jubilaciones, discapacidad, universidades y otras batallas abiertas.
Otra concentración importante está prevista en Córdoba. Allí, distintas agrupaciones de derechos humanos marcharán encabezando las columnas con destino a Tribunales Federales, donde se espera un encuentro masivo.
En Rosario, la movilización por el Día de la Memoria tendrá como destino final el Monumento a la Bandera. Allí, las filiales de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo encabezarán un acto conmemorativo.
Mientras tanto, en Mendoza la concentración está programada hacia la Casa de Gobierno. También habrá actos en la Plaza Independencia en San Miguel de Tucumán y otras movilizaciones en La Plata, Mar del Plata y Salta, entre otros.
Blanco + Negro = Gris
Qué dice el Gobierno sobre el Día de la Memoria
Desde los canales oficiales, el Gobierno libertario insistió con la consigna de “Verdad, Memoria y Justicia Completa” en alusión a la exposición de la postura revisionista y la presunta postergación de testimonios de víctimas del terrorismo subversivo ejecutado por Montoneros. En ese sentido, los canales de la Casa Rosada publicaron una extensa pieza audiovisual con experiencias de nietos recuperados y familiares de militares que fueron víctimas del combate paraestatal durante la Dictadura.
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias. A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender la historia completa, explicaron desde el Gobierno.
La postura fue cuestionada desde el arco opositor e incluso desde espacios considerados aliados por ser considerada un intento de quiebre a un acuerdo generalizado y vigente a nivel social.
Al menos en redes, el presidente Javier Milei evitó expresiones referidas al día conmemorativo. En cambio, se mantuvieron las publicaciones referidas a la gestión económica, evitando la alusión al tema.
Quien sí enfrentó la fecha fue Patricia Bullrich, quien publicó un escueto mensaje en relación a su pasado protagónico. “A 50 años del golpe, hay algo que no se negocia: la violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas. La democracia y la República son la base sobre la que se construye todo. Defenderlas es una obligación”, aseguró la senadora.
Otras voces
En el resto del arco político, las expresiones fueron diversas. Una de las más resonantes fue la del ex ministro de Economía y candidato presidencial por el Frente de Todos, Sergio Massa, quien confirmó su presencia en la concentración de Plaza de Mayo.
Al mismo tiempo, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora se expresó públicamente con una nota editorial publicada en La Voz del Interior, en la que llamó a la reflexión como “una buena oportunidad para que la memoria nos comprometa con el presente y nos proyecte hacia el futuro”.
Más noticias en Urgente24:
Preocupados por empleo y salarios, el 45% relega la oda al equilibrio fiscal
Trump anuncia tregua temporaria con Irán (¿Qué pasa con Israel?)
Qué pasa, Milei, que está lleno de comunistas el INDEC
Oficinas sobran, plata falta: El dilema que marca el rumbo este 2026