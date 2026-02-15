A las puertas del 50° aniversario del golpe del 76, el Ejecutivo planea un giro radical en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Javier Milei evalúa mudar la sede central de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) fuera del predio de la ex ESMA, espacio que funciona como centro de memoria desde 2015, publicó Página 12.
VICTORIA, JAVIER Y ELSZTAIN
La administración Milei evalúa retirar a Derechos Humanos de la ex ESMA
¿Milei y Elsztain por la ex ESMA? El plan para vaciar el predio: el Gobierno analiza mudar la Subsecretaría de DDHH fuera del espacio de Memoria
Milei apunta a instalar la "Verdad Completa"
La versión del traslado cobró fuerza con la llegada de Joaquín Mogaburu a la SDH, un funcionario proveniente del Ministerio de Defensa con afinidad por el relato de la "verdad completa". Según fuentes internas, los directores del área ya dan por hecho que la mudanza se concretaría en abril, aunque el Gobierno evita oficializar la documentación del proceso.
El destino de las oficinas sería el edificio de la calle Cochabamba, donde anteriormente funcionaba el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, organismo disuelto por la actual gestión. Mientras la SDH se retiraría, el Ejecutivo impulsa la instalación de dependencias del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal dentro del predio de la ex ESMA.
Degradación del predio ex ESMA
Esta maniobra se suma a la degradación institucional del área, que pasó de Secretaría a Subsecretaría en mayo pasado, acompañada por el despido del 40% de su personal. Para los organismos de derechos humanos, retirar la sede administrativa del espacio de memoria representa una estocada simbólica para desmantelar la presencia estatal en el sitio.
La avanzada oficial también apunta al contenido pedagógico del Museo Sitio de Memoria ESMA. La administración prevé modificar el guion y los videos que reciben a los visitantes, con el objetivo de introducir una narrativa alineada con las ideas de la Fundación Faro, que cuestiona la cifra de desaparecidos y la naturaleza del golpe.
Bajo la dirección de Ana Belén Mármora y Fernando Vedoya, el Museo atraviesa un cambio de paradigma. Ambos funcionarios provienen de sectores conservadores y mantienen una estrecha sintonía con intelectuales orgánicos del oficialismo, quienes buscan responsabilizar a las víctimas y justificar la violencia represiva del Estado durante la dictadura.
Demolición de la memoria y negocio con Elsztain
En paralelo, informes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad advierten sobre el deterioro físico de otros sitios de memoria porteños, como el Olimpo y Automotores Orletti. La falta de mantenimiento y presupuesto parece ser el denominador común de una política que busca, mediante el abandono o el traslado, invisibilizar los crímenes del pasado.
El traslado de la Subsecretaría marcaría el cierre de una etapa iniciada en 2015, cuando se inauguraron las oficinas en un acto de reparación histórica. Hoy, la disputa por el sentido de la ex ESMA se convierte en el escenario principal de la "batalla cultural" que el Gobierno pretende librar en este año de fuerte carga simbólica.
