La administración Milei evalúa retirar a Derechos Humanos de la ex ESMA

Bajo la dirección de Ana Belén Mármora y Fernando Vedoya, el Museo atraviesa un cambio de paradigma. Ambos funcionarios provienen de sectores conservadores y mantienen una estrecha sintonía con intelectuales orgánicos del oficialismo, quienes buscan responsabilizar a las víctimas y justificar la violencia represiva del Estado durante la dictadura.

Demolición de la memoria y negocio con Elsztain

En paralelo, informes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad advierten sobre el deterioro físico de otros sitios de memoria porteños, como el Olimpo y Automotores Orletti. La falta de mantenimiento y presupuesto parece ser el denominador común de una política que busca, mediante el abandono o el traslado, invisibilizar los crímenes del pasado.

El traslado de la Subsecretaría marcaría el cierre de una etapa iniciada en 2015, cuando se inauguraron las oficinas en un acto de reparación histórica. Hoy, la disputa por el sentido de la ex ESMA se convierte en el escenario principal de la "batalla cultural" que el Gobierno pretende librar en este año de fuerte carga simbólica.

