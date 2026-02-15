"Caniches ladradores": Noticias del CEAMSE, Claudio Tapia, Leandro Camani y fotomultas

Sin documentación respaldatoria que explicara la instalación y el funcionamiento de esos equipos, Tapia interrumpió la energía eléctrica suministrada a las cámaras e intimó que fuesen presentados los respaldos documentales de su instalación. En el paso siguiente, Tapia interpuso un amparo judicial.

Según uno de los testigos aportados por Tapia, Enzo Ferrari, gerente del Camino Parque del Buen Ayre desde hace 23 años, el conflicto comenzó en 2022, cuando él descubrió que los vehículos de emergencia del CEAMSE habían acumulado 240 infracciones en el trazado vial:

¿Quién había instalado un sistema de fotomultas en el Buen Ayre?

¿Con qué autorización?

Entonces, luego de una reunión sin resultados con representantes de Secutrans / Tránsito Seguro y del Municipio de Hurlingham, Ferrari ordenó cortar el suministro eléctrico.

leandro camani.jpg Leandro Camani, Secutrans / Tránsito Seguro.

"Por las buenas o por las malas"

Desde agosto de 2021 hasta fines de 2022, el intendente de Hurlingham fue el actual, Damián Selci, quien ocupó el cargo en forma interina, por licencia de Juan Zabaleta. Aparentemente, la relación de Hurlingham y Camani ya existía desde antes de que llegara el actual jefe municipal, que responde a La Cámpora.

En 2023, con las multas saldadas, Ferrari recibió un llamado de Leandro Camani, quien le dijo: “Ferrari, pagué una fortuna por las camionetas de ustedes, decime si vamos a arreglar esto por las buenas o por las malas".

Luego no ocurrieron novedades. Pero Camani volvió a comunicarse en 2025. Según Ferrari, su interlocutor le espetó: “Decile a tu jefe, ese negro de mierda, que se va a caer con el helicóptero y en la casa de Pilar, ¿te suena la casa de Pilar? Los voy a denunciar a todos”.

Ferrari reconoció que se lo comunicó a Tapia, quien le dijo que no le diera importancia. Pero cuando ocurrieron las denuncias en medios de comunicación sobre una supuesta chacra de Tapia en Pilar, todo cambió: “La consideré un apriete terrible. En 23 años nunca tuve una denuncia de nada, ni de nadie. Con esto me sentí sobrepasado.”

Tapia dijo en su declaración que creía que "los denunciantes formales en esa causa (la 'casa de Pilar'), Facundo del Gaiso y Matías Yofe, cumplen el rol de ejecutores instrumentales de la maniobra, orquestada por Camani".

matias yofe Matías Yofe, CC-ARI (Pilar). FOTO: DATACLAVE.COM.AR

"Caniches ladradores"

El siguiente testigo aportado por Claudio Tapia que declaró es Hugo Dionisi, jefe del Departamento de Seguridad Vial del CEAMSE.

Según Dionisi, él gestionó los contactos operativos con Secutrans, y mencionó la insistencia de Federico Garaglia, socio de Camani, quien le transmitió que el empresario hablaría con quien supuestamente tenía influencia para “apurar el tema”.

En 2025, Ferrari le comunicó a Dionisi que Camani lo había amenazado y le pidió que evitara todo contacto con Secutrans.

Dionisi: “Sentí todos los llamados, mails, como una amenaza y una coacción para acceder a lo que pedían, que era la energía eléctrica para las cámaras. Siempre fue por mail o chats, nunca en persona. Nunca me comuniqué con Camani ni lo vi".

O sea que su vínculo siempre fue Garaglia.

Según Tapia, "con posterioridad a la activación de la represalia judicial por parte de Camani, se desplegó una operación mediática sostenida, orientada a amplificar dicha denuncia y a instalar públicamente un relato incriminante en mi contra".

Aquí vamos a un texto de InfoPilar:

"(…) por estas horas y desde el canal La Nación +, pudo observarse la reacción de alguno de los apuntados en esta causa, tal como el legislador Del Gaiso, y ciertos periodistas que defienden sus «investigaciones» centrándose en desacreditar los dichos del testigo clave en esta causa.

Al respecto, el periodista Claudio Ponce de León -de él se trata- optó por ignorar tales manifestaciones y limitarse a un "de esto, yo discuto con Camani, no con sus caniches ladradores"."

------------------------

Más contenido en Urgente24

