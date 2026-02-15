¡No te merecemos, 'Toto', Jesucristo de Ipanema!

Spagnuolo también sigue siendo el jefe. Aunque ya no de la ANDIS, claro, sino -según el auto de procesamiento- de una asociación ilícita que direccionaba licitaciones entre proveedores para quedarse con una parte de los sobreprecios. ¿Dónde escuchamos una historia parecida? Ah, sí… ¡al principio de esta nota!

Por supuesto que a este álbum de figuritas que a ningún niño se le daría para llevar a la escuela no le puede faltar la página de la estafa $LIBRA, que acaba de soplar las velitas de su primer cumpleaños. El aniversario también le cabe a la parsimonia del fiscal Eduardo Taiano que, a pesar de algunos elementos que lucen bastante contundentes (operaciones en billeteras virtuales, movimientos en cajas de bancos, declaraciones en el New York Times, ¡un tuit presidencial!) todavía no llamó a indagatoria a ninguno de los imputados.

Tampoco se sabe si el fiscal pidió el acuerdo confidencial de asesoramiento que Milei y el empresario cripto Hayden Davis firmaron en la previa al lanzamiento del token. La Casa Rosada dice que “no obra registro” de tal documento. Pero no dijo que no existe. En definitiva, además de ciega, la justicia en la Argentina es en muchos casos perezosa.

Milei-libra.webp Se cumplió un año del escándalo $LIBRA.

Con esta feria de variedades opacas de fondo no debería sorprender que la Argentina haya empeorado su posición en el ránking de corrupción de Transparencia Internacional. Pasó del puesto 99 al 104 de 182 países. Pero tranquilo, Presidente: no somos más corruptos que los “comunistas” de Brasil (107). ¡Qué bien! Aunque, sí lo somos más que los comunistas de Cuba (84). Qué mal…

Y sin dudas que no ayuda en nada a mejorar en ese boletín de calificaciones que las estadísticas públicas hayan quedado otra vez bajo un manto de sospecha. Todo mérito del Gobierno, que decidió suspender de forma intempestiva la actualización de la metodología de medición de la inflación para evitar el costo político de un índice que estiman cercano al 3% en los meses venideros producto de los aumentos de tarifas que ya se están aplicando. Hubo versiones de que se venía esa cifra en el IPC de enero. Pegó en el palo, fue 2,9%.

Crucificado en las arenas de Brasil, Luis Caputo podrá parecer Jesucristo, pero no por eso iba a hacer el milagro de transformar ese 2,9% en el 2,5% que había prometido unos días antes. El resultado fue tan malo que hubo silencio de radio durante un largo rato.

La bocanada de aire la proveyeron las consultoras cuyos análisis confirmaron que bajo la metodología suspendida y como había anticipado el ministro de Economía, la inflación de enero habría sido levemente más baja que la que se publicó.

Y ahí sí, volvió el ‘Toto’ que nos gusta a todos. El mejor ministro de Economía de la historia. El Messi de las finanzas. Jesucristo de Ipanema Superstar. Resucitado, Caputo recuperó energía para hacer lo que más le gusta: cancherear. “Pero claro que sí, campeón, si yo mismo dije que iba a dar menos que el índice nuevo”, exclamó una vez que le volvió el alma al cuerpo. ¡No te merecemos, ‘Toto’!

De todos modos, no habrán sido pocos a los que, en medio del mar de sospechas, se les despertó el gen de Morena Rial y ante el alarde del ministro reclamaron: “que lo demuestre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2021375463386415445&partner=&hide_thread=false Jaja, pero si yo mismo dije en la entrevista con Majul que daría menos el índice nuevo! Te sorprende que no hayamos especulado y aprovechado para cambiarlo? No es nuestro estilo. Nosotros hacemos siempre lo que consideramos que es lo correcto! https://t.co/IPGUeMRHgo — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 11, 2026

Con el saldo de enero, la inflación acumuló 8 meses consecutivos de alza y tocó un pico. Ese resultado desploma la narrativa oficial de la desinflación. Además, todo se vuelve más extraño que los therian cuando se observan precios que suben cuando el dólar baja. La suspensión del nuevo IPC busca sostener el relato.

Pero también hay recursos de impacto real. Las altas tasas de interés para secar la plaza de pesos, por ejemplo. La consecuencia es una actividad que tiende a la recesión. Llueve sobre mojado: la industria está funcionando literalmente a media máquina. Se conoció también que se perdieron 300 mil puestos asalariados formales desde que Milei se sentó en el Sillón de Rivadavia.

¿La solución? Una reforma laboral que hace más fácil despedir y que le carga al Estado el costo de las indemnizaciones.

Una vez más, no la vemos.

