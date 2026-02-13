Denunciaron penalmente a Luis Caputo por "irregularidades" en el INdEC

Los diputados nacionales de Unión por la Patria Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron este viernes (13/02) una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por "irregularidades varias" vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INdEC).
La denuncia es por presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad falsificación de documentos públicos y violación del secreto estadístico, según describe el texto.
Entre las "irregularidades" que habría cometido Luis Caputo, los funcionarios mencionan, en primer término, que "ordenó que se mantenga el cálculo índice de precios al consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados. En octubre de 2025 el INDEC había resuelto la aplicación de otra forma de cálculo a partir de enero de 2026. Esta decisión del Ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor".
"Así, cometió actos contrarios a la ley 17.622 que rige el funcionamiento del INDEC y del servicio estadístico nacional. Se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad", aseguraron los diputados.
"Por otro lado, lo expuesto determina graves consecuencias sociales, económicas y políticas, impactando en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva dispuesta por los acuerdos paritarios públicos y privados. Ello ha sido detallado en el pedido de interpelación al Ministro al Congreso de la Nación presentado por este Bloque, en cumplimiento del art. 71 de la Constitución Nacional (Expediente 7203-D-2023)", añaden.
Como segundo punto, los diputados de Unión por la Patria comentan que el ministro de Economía "publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del IPC, según la forma de cálculo que se aplique. Y adelantó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial".
"De esta forma el Ministro Caputo incurrió en la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622", explicaron.
Urgente24 había informado sobre esta polémica desatada por Luis Caputo cuando, en tren de justificar la polémica decisión de postergar el nuevo IPC, terminó cometiendo un sincericidio: admitió que tanto el saliente Marco Lavagna como el nuevo director del INdEC, Pedro Lines, le dijeron que el índice actualizado "daba una décima menos que el índice actual".
La publicación del dato de enero estaba prevista para el 10 de febrero, por lo que Caputo accedió a la información confidencial al menos 8 días antes. Y, para peor, la difundió públicamente, 'regalándole' un activo muy sensible a los operadores del mercado.
"El IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional, dado que impacta directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino", expresaron los diputados denunciantes.
"Precisamente por dicha centralidad, el ordenamiento jurídico argentino ha establecido un sistema normativo orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico, prohibiendo cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de datos oficiales", añadieron.
"Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento", finalizaron.
La denuncia penal contra Luis Caputo:
