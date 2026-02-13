Denunciaron penalmente a Luis Caputo por "irregularidades" en el INdEC

Como segundo punto, los diputados de Unión por la Patria comentan que el ministro de Economía "publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del IPC, según la forma de cálculo que se aplique. Y adelantó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial".

"De esta forma el Ministro Caputo incurrió en la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622", explicaron.

Urgente24 había informado sobre esta polémica desatada por Luis Caputo cuando, en tren de justificar la polémica decisión de postergar el nuevo IPC, terminó cometiendo un sincericidio: admitió que tanto el saliente Marco Lavagna como el nuevo director del INdEC, Pedro Lines, le dijeron que el índice actualizado "daba una décima menos que el índice actual".

La publicación del dato de enero estaba prevista para el 10 de febrero, por lo que Caputo accedió a la información confidencial al menos 8 días antes. Y, para peor, la difundió públicamente, 'regalándole' un activo muy sensible a los operadores del mercado.

"El IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional, dado que impacta directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino", expresaron los diputados denunciantes.

"Precisamente por dicha centralidad, el ordenamiento jurídico argentino ha establecido un sistema normativo orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico, prohibiendo cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de datos oficiales", añadieron.

"Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento", finalizaron.

La denuncia penal contra Luis Caputo:

image

