Las declaraciones de Jim Ratcliffe, uno de los dueños del Manchester United, en contra de los inmigrantes y de la ayuda del estado a las clases bajas, prendieron fuego al Reino Unido, no solo al fútbol sino que es el tema del día en las islas británicas. Algo irónico ya que el mismo Ratcliffe nació en una familia de clase obrera, fue ayudado por el estado, hoy es inmigrante y de todas formas habló en contra de todo eso.
ESCÁNDALO EN EL REINO UNIDO
Jim Ratcliffe: El hombre nacido en clase obrera con ideas de ultraderecha
Jim Ratcliffe co-propietario del Manchester United hizo declaraciones incendiarias y puso de patas para arriba a todo el Reino Unido.
¿Quién el Jim Ratcliffe?
Jim Ratcliffe es un multimillonario, ingeniero químico, co-propietario del Manchester United, que hizo su fortuna en la industria química, pero no nació en una familia adinerada, todo lo fue construyendo bien desde abajo, algo que sería de admirar, pero si uno se adentra en sus orígenes y en lo que se convirtió hoy, lejos está de admirarlo.
Ratcliffe nació en una familia de clase trabajadora en uno de los barrios más populares de Manchester. Su padre era carpintero y su madre trabajaba en una oficina de contabilidad. Vivió en una vivienda social provista por el estado (Council House) hasta los 10 años, pero eso no fue la única ayuda estatal que recibió. Llegó a ser ingeniero químico gracias a distintas becas que fue recibiendo.
Su relación con el fútbol viene de pequeño ya que era un ferviente hincha del Manchester United pero de chico no solía ir al estadio por el precio de las entradas, algo que su padre no podía costear, irónicamente cuando se convirtió en dueño del Manchester United una de las primeras cosas que hizo fue subir el precio de las entradas.
Hizo su fortuna con la industria química hasta transformarse en 2020 en el hombre más rico del Reino Unido, al punto tal que adquirió al Manchester United, no es el único dueño pero si es el que toma las decisiones, decisiones muy cuestionadas por los socios y simpatizantes del Manchester United, todas “impopulares” (como el propio Ratcliffe las llamó) y con una idea de ultraderecha.
Entre las decisiones que tomo estuvieron el despido de 450 empleados, la vuelta del teletrabajo a las oficinas ya que considera que la gente en su casa trabaja más relajada y es más improductiva, la suba del precio de las entradas, increíblemente esas que no podía pagar de chico, y algunas más que pegaron en la economía de los rangos más bajos del club.
Las palabras de Jim Ratcliffe prendieron fuego al Reino Unido
En una entrevista con Sky News el co-propietario del Manchester United tuvo unas declaraciones no solo desafortunadas, sino propias de alguien que vive en el siglo 18. Habló en contra de los inmigrantes, paradójicamente hoy él es un inmigrante viviendo en Francia, y en contra de la ayuda del estado a la gente de clase baja y los inmigrantes.
Este último punto es totalmente descabellado, ya que en gran parte Jim Ratcliffe es lo que es hoy por la ayuda estatal que recibió en su infancia y juventud, y hasta siendo ya millonario, ya que el estado le dio 120 millones de libras esterlinas para que no cierre una fábrica en Escocia y deje en la calle a 800 trabajadores, él solo puso los 30 millones restantes. Por si esto fuera poco estaba en conversaciones para recibir dinero estatal para el nuevo estadio del Manchester United, algo que luego de sus declaraciones seguramente no conseguirá.
Jim Ratcliffe dijo lo siguiente:
"No se puede tener una economía con nueve millones de personas que reciben prestaciones sociales y una enorme cantidad de inmigrantes. Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero".
“El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes, ¿verdad? Es decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Eso son 12 millones de personas.”
Esas fueron las declaraciones que desataron el escándalo en el Reino Unido, decir que el imperio que mayor colonización hizo, y mantiene hasta hoy, fue colonizado por la gente llegada desde otros países, es no solo una ofensa a los inmigrantes, sino a todos los países que reclaman tierras que poseen los británicos, como es el caso de Gibraltar e Islas Malvinas, como para dar un ejemplo.
En el Reino Unido cayeron muy mal estas declaraciones y desde todos los sectores salieron a repudiarlo, pero a pesar de esto sus dichos no quedaron ahí, dijo que debe venir un primer ministro que tome decisiones impopulares para que el Reino Unido vuelva a estar bien. Claras ideas de ultraderecha, ir en contra de lo popular y no ayudar al que más necesita.
Sobre esto dijo:
“Creo que Nigel (líder del partido REFORM UK de ultraderecha) es un hombre inteligente y con buenas intenciones. Pero, en cierto modo, se podría decir lo mismo de Keir Starmer (líder laborista y actual Primer Ministro). Creo que se necesita a alguien dispuesto a ser impopular durante un tiempo para resolver los grandes problemas.”
“He visto bastante de esto en el club de fútbol. Si haces cosas difíciles, como creíamos que teníamos que hacer en el Manchester United, creíamos que era lo correcto. Pero te vuelves muy impopular por un tiempo.”
Con estas declaraciones sumado a las decisiones que tomó en Manchester United está claro que Jim Ratcliffe (que a esta altura ya lo podríamos llamar Ra(ta)cliffe) es una persona que se olvidó de sus orígenes y que increíblemente hoy está en contra de una ayuda estatal que a él le sirvió para tener una casa de niño, estudiar ingeniería química, y hasta para salvar a una de sus empresas.
Si Ratcliffe se disculpó, solo pidió disculpas por las palabras utilizadas, pero no por sus dichos, esto quiere decir que mantiene la idea que el problema del Reino Unido son los inmigrantes.
De todas formas, esto no terminará acá, el empresario químico recibió críticas desde el Primer Ministro británico hasta de los aficionados del Manchester United, inclusive la FA le abrió una investigación para ver si sus dichos no violaron el Código de Ética de la Federación Inglesa de Fútbol y que sanción le cabe. El escándalo de Jim Ratcliffe y el Reino Unido recién empieza.
