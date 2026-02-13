Jim Ratcliffe: El hombre nacido en clase obrera con ideas de ultraderecha

Entre las decisiones que tomo estuvieron el despido de 450 empleados, la vuelta del teletrabajo a las oficinas ya que considera que la gente en su casa trabaja más relajada y es más improductiva, la suba del precio de las entradas, increíblemente esas que no podía pagar de chico, y algunas más que pegaron en la economía de los rangos más bajos del club.

Las palabras de Jim Ratcliffe prendieron fuego al Reino Unido

En una entrevista con Sky News el co-propietario del Manchester United tuvo unas declaraciones no solo desafortunadas, sino propias de alguien que vive en el siglo 18. Habló en contra de los inmigrantes, paradójicamente hoy él es un inmigrante viviendo en Francia, y en contra de la ayuda del estado a la gente de clase baja y los inmigrantes.

Este último punto es totalmente descabellado, ya que en gran parte Jim Ratcliffe es lo que es hoy por la ayuda estatal que recibió en su infancia y juventud, y hasta siendo ya millonario, ya que el estado le dio 120 millones de libras esterlinas para que no cierre una fábrica en Escocia y deje en la calle a 800 trabajadores, él solo puso los 30 millones restantes. Por si esto fuera poco estaba en conversaciones para recibir dinero estatal para el nuevo estadio del Manchester United, algo que luego de sus declaraciones seguramente no conseguirá.

nigel farange Nigel Farange, líder del partido de ultraderecha "REFORM UK", con el cual Jim Ratcliffe se reunió.

Jim Ratcliffe dijo lo siguiente:

"No se puede tener una economía con nueve millones de personas que reciben prestaciones sociales y una enorme cantidad de inmigrantes. Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero".

“El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes, ¿verdad? Es decir, la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Eso son 12 millones de personas.”

Esas fueron las declaraciones que desataron el escándalo en el Reino Unido, decir que el imperio que mayor colonización hizo, y mantiene hasta hoy, fue colonizado por la gente llegada desde otros países, es no solo una ofensa a los inmigrantes, sino a todos los países que reclaman tierras que poseen los británicos, como es el caso de Gibraltar e Islas Malvinas, como para dar un ejemplo.

En el Reino Unido cayeron muy mal estas declaraciones y desde todos los sectores salieron a repudiarlo, pero a pesar de esto sus dichos no quedaron ahí, dijo que debe venir un primer ministro que tome decisiones impopulares para que el Reino Unido vuelva a estar bien. Claras ideas de ultraderecha, ir en contra de lo popular y no ayudar al que más necesita.

Sobre esto dijo:

“Creo que Nigel (líder del partido REFORM UK de ultraderecha) es un hombre inteligente y con buenas intenciones. Pero, en cierto modo, se podría decir lo mismo de Keir Starmer (líder laborista y actual Primer Ministro). Creo que se necesita a alguien dispuesto a ser impopular durante un tiempo para resolver los grandes problemas.”

“He visto bastante de esto en el club de fútbol. Si haces cosas difíciles, como creíamos que teníamos que hacer en el Manchester United, creíamos que era lo correcto. Pero te vuelves muy impopular por un tiempo.”

image El enojo de los hinchas por las declaraciones de Jim Ratcliffe hizo que afuera del Estadio del Manchester United apareciera un cartel con la leyenda: “Los inmigrantes han hecho más por esta ciudad que lo que los multimillonarios evasores de impuestos jamás harán”.

Con estas declaraciones sumado a las decisiones que tomó en Manchester United está claro que Jim Ratcliffe (que a esta altura ya lo podríamos llamar Ra(ta)cliffe) es una persona que se olvidó de sus orígenes y que increíblemente hoy está en contra de una ayuda estatal que a él le sirvió para tener una casa de niño, estudiar ingeniería química, y hasta para salvar a una de sus empresas.

Si Ratcliffe se disculpó, solo pidió disculpas por las palabras utilizadas, pero no por sus dichos, esto quiere decir que mantiene la idea que el problema del Reino Unido son los inmigrantes.

De todas formas, esto no terminará acá, el empresario químico recibió críticas desde el Primer Ministro británico hasta de los aficionados del Manchester United, inclusive la FA le abrió una investigación para ver si sus dichos no violaron el Código de Ética de la Federación Inglesa de Fútbol y que sanción le cabe. El escándalo de Jim Ratcliffe y el Reino Unido recién empieza.

