Copa del Rey: Histórico, Atlético Madrid 4-0 Barcelona, el "Colchonero" da el primer golpe

En el duelo de gigantes de las semifinales de la Copa del Rey, Atlético Madrid le propinó una goleada histórica a Barcelona por 4 a 0. Jugaron en el Estadio Metropolitano, la casa de los dirigidos por el Cholo Simeone, los goles llegaron todos en el primer tiempo. El encuentro correspondió a la ida de la semifinal de Copa del Rey, la vuelta será en el Camp Nou el 3 de marzo.

copa del rey atletico madrid barcelona Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan por la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Copa del Rey: Atlético Madrid aplasta a Barcelona y pone un pie en la final El primer tiempo fue un verdadero baile del Atlético Madrid que entendió como tenía que jugar este partido. Le dio la pelota al Barcelona, le hizo creer que dominaba y lo empezó a matar de contra. La desinteligencia del equipo “Culé” fue ir para delante de forma terca y sin pensar en los espacios peligrosos que dejaba abajo, algo que debería haber corregido en el primer gol que llegó a los 5 minutos. Pero no lo hizo y los del Cholo Simeone se fueron goleando al vestuario.

García en contra a los 5 minutos, Antoine Griezman a los 14, Ademola Lookman a los 33 y Julián Álvarez a los 45+2, fueron los autores de los goles del primer tiempo. Todos nacieron de la misma forma, recuperación de pelota en campo propio y salida muy rápida aprovechando los espacios que dejaban los del conjunto blaugrana abajo. García fue el gran responsable de que Atlético Madrid no se vaya al vestuario con una goleada mayor.

image Lookman y Julián, autores del 3º y 4º gol del Atlético Madrid en la goleada al Barcelona. El complemento fue más parejo, ambos tuvieron sus chances. Barcelona se acomodó y dejó un poco más de gente abajo, pero sin cambio de jugadores y todavía yéndose mucho arriba. Atlético Madrid ya no tuvo la intensidad de la primera etapa simplemente por algo lógico, no se puede mantener ese tipo de intensidad de juego durante 90 minutos. El partido se fue sin goles en el complemento.

Atlético Madrid goleó a Barcelona 4 a 0 y solo le hizo falta un tiempo, aunque podrían haber sido un par de goles más. Ahora jugará la revancha en Barcelona el martes 3 de marzo en el Camp Nou, cuando definan al primer finalista de la Copa del Rey 2026, ya que Athletic Bilbao y Real Sociedad jugarán un día después. Live Blog Post Final, goleada histórica 4-0 del Atlético Madrid ante Barcelona En un primer tiempo perfecto el conjunto del Cholo Simeone le dio una clase de fútbol a Barcelona y casi liquidó la serie de semifinal de la Copa del Rey. La vuelta el 3 de marzo en el Camp Nou. Live Blog Post Tiempo cumplido y 10 minutos de adición por el VAR Por las revisiones del VAR, entre ellas la del gol anulado a Barcelona, el árbitro decidó agregar 10 minutos al tiempo reglamentario. Barcelona tiene uno menos pero va para adelante a buscar el descuento, se arriesga de nuevo a una contra del Atlético. Live Blog Post Expulsado Eric García en Barcelona Tremenda patada de atrás del defensor del Barcelona, y a pesar de eso el árbitro solo le sacó amarilla. Lo llamaron del VAR y lo expulsó. Ahora Barcelona no le queda otra que no recibir más goles. Live Blog Post A falta de 5 minutos el partido es parejo Atlético Madrid sigue goleando a Barcelona 4 a 0 y ahora el partido se emparejó y no convirtieron goles en el complemento. El Atlético Madrid bajó la intensidad y el Barcelona retrocedió para no quedar tan expuesto. Esos dos movimientos hicieron que el partido se empareje y el complemento sea menos atractivo. Veremos si finalizn así o habrá algún gol más. Live Blog Post Flick no hace cambios y se expone a algo peor El alemán no hizo cambios sobre los 65 minutos de juego y sigue en la misma. Si bien el complemento es más parejo, el Barcelona no cambió su estrategia y queda expuesto a que el Atlético Madrid consiga más goles y liquide la serie. Live Blog Post Gol anulado por VAR de Barcelona En una jugada sucia luego de un tumulto el Barcelona consigue descontar pero el árbitro lo anula por fuera de juego de Cubarsí. Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo Live Blog Post Final del primer tiempo, goleada histórica, Atlético Madrid 4-0 Barcelona Atlético Madrid superó a Barcelona desde lo táctico, fue una clase del Cholo Simeone sobre Hansi Flick que no supo cambiar a tiempo. La obsesión del Barcelona de tener la pelota siempre y hacer el tiqui tiqui fue lo que hizo que se cave su propia tumba. El equipo del Cholo fue muy inteligente e hizo siempre lo mismo, recuperó y salió con mucha gente de contra, siempre por el lado izquierdo, donde Baldé no tuvo su tarde y dejó pasar a todo el mundo. El Atlético Madrid no lo perdonó y le hizo 4 en el primer tiempo. Live Blog Post Goooooool de Julián, gol del Atlético, goleada histórica 4-0 (video) Histórico, Julián Álvarez anota el 4 a 0 en solo 45 minutos. Todos los goles iguales, Barcelona sigue igual y puede irse con un par de goles más. Hansi Flick le está haciendo un favor a Simeone errando el planteo de juego y no cambiando al lateral izquierdo, Baldé, ya que todos los contraataques de los goles llegaron por ahí. Fiesta en el Metropolitano. Live Blog Post Goooooool de Atletico Madrid, goleada y baile (Video) Lo deciamos anteriormente, el tercer gol iba a ser el que quiebre a Barcelona, y llegó a través de la nueva joya del Atlético Madrid, Lookman, con asistencia de Julián. El "Colchonero" está desarrollando un juego vertiginoso perfecto, dandole la pelota al rival, haciendolo salir y matándolo de contra. Barcelona sigue cometiendo el pecado de estar demasiado arriba, eso le da espacios al rival y el conjunto del "Cholo" se hace una fiesta. Live Blog Post Sobre 30 minutos Griezman erra un mano a mano increíble El francés quedó mano a mano con Garcia y tiró lo que era el 3 a 0 por arriba del travesaño. El Atlético Madrid sigue desperdiciando chances y eso le puede costar caro. El quiebre va a ser si hace el 3º en el primer tiempo, sino Barcelona se dará cuenta en el vestuario que está en carrera y saldrá con todo en el complemento. Live Blog Post Sobre 25 minutos Atlético Madrid ahoga a Barcelona Los dirigidos por el Cholo Simeone aplastan futbolisticamente al Barcelona, ya podrían ir 4-0 tranquilamente ya que Garcia tapó 3 pelotas de gol y Julián Ávarez acaba de errar un gol increíble abajo del arco. Si afina la puntería puede ser una goleada histórica, pero si no concreta y se despierta el Barcelona, puede sufrir. Live Blog Post Gooooool Griezman pone el 2-0 (Video) Atlético Madrid atropella al Barcelona y le gana 2 a 0 en el primer cuarto de hora de partido. Una gran jugada donde participó Julián Álvarez qeu terminó en gol de Griezman le da la gran ventaja al Atlético Madrid, que si acelera puede golear. Live Blog Post Gooooool del Atlético Madrid 1-0 (Video) Julián Álvarez lo tuvo a los 3 minutos y el arquero del Barcelona se la tapó. El Atlético Madrid siguió atacando y 2 minutos después llegó el primero, luego un par de intentos el gol se lo dieron en contra a Garcia, el arquero del Barcelona. Live Blog Post Comenzó el partido Ya juegan Atlético Madrid y Barcelona por la ida de la semifinal de la Copa del Rey en el Estadio Metropolitano. Live Blog Post Las formaciones de Atlético Madrid-Barcelona Los once del Chole Simeone serían los siguientes: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez. Los once jugadores que saldrán al campo a defender la camiseta del Barcelona son: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. Los cuales son dirigidos por Hansi Flick. Live Blog Post Real Sociedad dió el golpe en Bilbao En la otra semifinal, la cual se jugó ayer miercoles, la Real Sociedad se impuso por 1 a 0 sobre el Atlhetic de Bilbao como visitante. El autor del único gol del partido fue Beñat Turrientes. Ahora jugarán la vuelta el miércoles 4 de marzo. Derbi Vasco en las semifinales de la Copa del Rey.Real Sociedad venció 0-1 al Athletic de Bilbao, con gol de Beñat Turrientes.La vuelta se disputará el 4 de marzo.