Copa del Rey: Histórico, Atlético Madrid 4-0 Barcelona, el "Colchonero" da el primer golpe

En el duelo de gigantes de las semifinales de la Copa del Rey, Atlético Madrid le propinó una goleada histórica a Barcelona por 4 a 0. Jugaron en el Estadio Metropolitano, la casa de los dirigidos por el Cholo Simeone, los goles llegaron todos en el primer tiempo. El encuentro correspondió a la ida de la semifinal de Copa del Rey, la vuelta será en el Camp Nou el 3 de marzo.
Atlético Madrid goleó 4-0 a Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. La vuelta el 3/3 en el Camp Nou.
EN VIVO
-
19:01
Final, goleada histórica 4-0 del Atlético Madrid ante Barcelona
-
18:52
Tiempo cumplido y 10 minutos de adición por el VAR
-
18:46
Expulsado Eric García en Barcelona
-
18:43
A falta de 5 minutos el partido es parejo
-
18:24
Flick no hace cambios y se expone a algo peor
-
18:13
Gol anulado por VAR de Barcelona
-
18:07
Comenzó el segundo tiempo
-
17:50
Final del primer tiempo, goleada histórica, Atlético Madrid 4-0 Barcelona
-
17:47
Goooooool de Julián, gol del Atlético, goleada histórica 4-0 (video)
-
17:33
Goooooool de Atletico Madrid, goleada y baile (Video)
-
17:30
Sobre 30 minutos Griezman erra un mano a mano increíble
-
17:21
Sobre 25 minutos Atlético Madrid ahoga a Barcelona
-
17:14
Gooooool Griezman pone el 2-0 (Video)
-
17:07
Gooooool del Atlético Madrid 1-0 (Video)
-
17:00
Comenzó el partido
-
16:16
Las formaciones de Atlético Madrid-Barcelona
-
16:13
Real Sociedad dió el golpe en Bilbao
Copa del Rey: Atlético Madrid aplasta a Barcelona y pone un pie en la final
El primer tiempo fue un verdadero baile del Atlético Madrid que entendió como tenía que jugar este partido. Le dio la pelota al Barcelona, le hizo creer que dominaba y lo empezó a matar de contra. La desinteligencia del equipo “Culé” fue ir para delante de forma terca y sin pensar en los espacios peligrosos que dejaba abajo, algo que debería haber corregido en el primer gol que llegó a los 5 minutos. Pero no lo hizo y los del Cholo Simeone se fueron goleando al vestuario.
García en contra a los 5 minutos, Antoine Griezman a los 14, Ademola Lookman a los 33 y Julián Álvarez a los 45+2, fueron los autores de los goles del primer tiempo. Todos nacieron de la misma forma, recuperación de pelota en campo propio y salida muy rápida aprovechando los espacios que dejaban los del conjunto blaugrana abajo. García fue el gran responsable de que Atlético Madrid no se vaya al vestuario con una goleada mayor.
El complemento fue más parejo, ambos tuvieron sus chances. Barcelona se acomodó y dejó un poco más de gente abajo, pero sin cambio de jugadores y todavía yéndose mucho arriba. Atlético Madrid ya no tuvo la intensidad de la primera etapa simplemente por algo lógico, no se puede mantener ese tipo de intensidad de juego durante 90 minutos. El partido se fue sin goles en el complemento.
Atlético Madrid goleó a Barcelona 4 a 0 y solo le hizo falta un tiempo, aunque podrían haber sido un par de goles más. Ahora jugará la revancha en Barcelona el martes 3 de marzo en el Camp Nou, cuando definan al primer finalista de la Copa del Rey 2026, ya que Athletic Bilbao y Real Sociedad jugarán un día después.
