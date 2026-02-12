urgente24
ACTUALIDAD Rusia > USA > Cuba

RESUMEN AUDIOVISUAL

Rusia desafía bloqueo petrolero de USA a Cuba; llega amnistía en Venezuela a presos polìticos

Rusia desafía el bloqueo petrolero de USA a Cuba; llega una amnistía en Venezuela para los presos políticos; el Mercosur arrancó enero de 2026 en rojo.

12 de febrero de 2026 - 19:06
Presidente de Rusia y Raúl Castro

Presidente de Rusia y Raúl Castro

1- Rusia desafía a USA y su bloqueo a Cuba

Moscú anunció el envío de petróleo a la isla pese a las amenazas impulsadas por Donald Trump.

El canciller Serguéi Lavrov confirmó que la ayuda energética llegaría en los próximos días, en lo que describió como un gesto de cooperación humanitaria hacia la isla caribeña.

Los cargamentos de hidrocarburos serían procesados en las refinerías que Cuba posee en su propio territorio, buscando aliviar la crisis energética que atraviesa el país en medio de fuertes restricciones externas. Los cargamentos de hidrocarburos serían procesados en las refinerías que Cuba posee en su propio territorio, buscando aliviar la crisis energética que atraviesa el país en medio de fuertes restricciones externas.

Seguir leyendo

Embed - Rusia amenaza con romper el bloqueo petrolero de USA a Cuba

2-La Asamblea Nacional de Venezuela aprobará ley de amnistía

Los 400 presos políticos quedarían beneficiados y dejarían de estar detenidos.

La medida (respaldada por la mayoría oficialista en el Parlamento Nacional) tendría cumplimiento inmediato, lo que implica la posible liberación de reos encarcelados por protestas y motivos políticos desde 1999.

Entre los que podrían quedar en libertad está el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 bajo acusaciones que el Gobierno y organizaciones de derechos humanos consideran arbitrarias. Entre los que podrían quedar en libertad está el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 bajo acusaciones que el Gobierno y organizaciones de derechos humanos consideran arbitrarias.

Embed - La asamblea nacional de Venezuela dicta la ley de amnistía

3-Enero arrancó con números rojos en el Mercosur

El comercio con Brasil se desplomó un 19,8% comparado con el año pasado.

¿Qué pasó?

Exportamos menos autos, trigo y lácteos.

Importamos menos piezas para fábricas.

El saldo sigue siendo negativo para Argentina (U$S -149 millones).

Mientras Brasil mantiene su superávit con el mundo, la relación bilateral se enfría peligrosamente. ¿Efecto recesión o cambio de época? Mientras Brasil mantiene su superávit con el mundo, la relación bilateral se enfría peligrosamente. ¿Efecto recesión o cambio de época?

Embed - ¿DIVORCIO COMERCIAL?

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES