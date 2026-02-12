Rusia desafía bloqueo petrolero de USA a Cuba; llega amnistía en Venezuela a presos polìticos

1- Rusia desafía a USA y su bloqueo a Cuba
Moscú anunció el envío de petróleo a la isla pese a las amenazas impulsadas por Donald Trump.
Rusia desafía el bloqueo petrolero de USA a Cuba; llega una amnistía en Venezuela para los presos políticos; el Mercosur arrancó enero de 2026 en rojo.
El canciller Serguéi Lavrov confirmó que la ayuda energética llegaría en los próximos días, en lo que describió como un gesto de cooperación humanitaria hacia la isla caribeña.
Los 400 presos políticos quedarían beneficiados y dejarían de estar detenidos.
La medida (respaldada por la mayoría oficialista en el Parlamento Nacional) tendría cumplimiento inmediato, lo que implica la posible liberación de reos encarcelados por protestas y motivos políticos desde 1999.
El comercio con Brasil se desplomó un 19,8% comparado con el año pasado.
¿Qué pasó?
Exportamos menos autos, trigo y lácteos.
Importamos menos piezas para fábricas.
El saldo sigue siendo negativo para Argentina (U$S -149 millones).