Rusia desafía bloqueo petrolero de USA a Cuba; llega amnistía en Venezuela a presos polìticos

Entre los que podrían quedar en libertad está el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 bajo acusaciones que el Gobierno y organizaciones de derechos humanos consideran arbitrarias.

3-Enero arrancó con números rojos en el Mercosur

El comercio con Brasil se desplomó un 19,8% comparado con el año pasado.

¿Qué pasó?

Exportamos menos autos, trigo y lácteos.

Importamos menos piezas para fábricas.

El saldo sigue siendo negativo para Argentina (U$S -149 millones).

Mientras Brasil mantiene su superávit con el mundo, la relación bilateral se enfría peligrosamente. ¿Efecto recesión o cambio de época?