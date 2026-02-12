Saputo vendió La Paulina porque busca plataformas con "mayores oportunidades de crecimiento"

Esta desinversión mejora nuestra flexibilidad financiera y respalda la reinversión específica en plataformas que ofrecen las mayores oportunidades de crecimiento, a la vez que nos permite mantener una cartera de productos de origen argentino para nuestros mercados internacionales. Esta desinversión mejora nuestra flexibilidad financiera y respalda la reinversión específica en plataformas que ofrecen las mayores oportunidades de crecimiento, a la vez que nos permite mantener una cartera de productos de origen argentino para nuestros mercados internacionales.

Impacto económico para Argentina y la cadena lechera

La filial local de Saputo generó, en los últimos cuatro trimestres, ingresos por aproximadamente US$881 millones, lo que representó cerca del 7 % de la facturación consolidada mundial de la empresa.

Para los productores lecheros argentinos, la llegada de Gloria Foods representa tanto una oportunidad como un desafío: por un lado, abre la posibilidad de mayores inversiones en infraestructura y modernización, ya que el grupo peruano proyecta ampliar capacidades productivas y desarrollar nuevas líneas de productos como nutrición infantil y para adultos mayores, según informó la empresa en un comunicado. Se esperan inversiones por alrededor de US$27 millones.

Por otro, genera incertidumbre sobre cómo evolucionará la dinámica de precios y relaciones comerciales en un mercado que históricamente estuvo dominado por grandes jugadores con fuerte control de la oferta y la demanda.

El nuevo dueño: estrategia de expansión regional

Gloria Foods, que ya había concretado adquisiciones previas en Chile y Ecuador, busca con esta operación ganar escala en Argentina y consolidarse como actor clave en la industria láctea de América Latina.

La firma peruana tiene planes de invertir en el país, incluyendo ampliaciones de plantas y fortalecimiento del portafolio de productos, aunque aún no se detalló un cronograma preciso. La compra a Saputo incluye el traspaso del manejo de una planta industrial en Rafaela, Santa Fe, y en Tío Pujio, Córdoba.

