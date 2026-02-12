La multinacional canadiense Saputo Inc., dueña de marcas emblemáticas como La Paulina, Ricrem y Molfino, acordó la venta del 80 % de su actividad láctea en Argentina a la empresa peruana Gloria Foods, holding del reconocido Grupo Gloria. Según el comunicado oficial, la operación está valuada en alrededor de USD 630 millones.
MÁS RUIDO EN EL MUNDO LÁCTEO
Saputo vendió La Paulina porque busca plataformas con "mayores oportunidades de crecimiento"
La canadiense Saputo vendió el 80% de su negocio argentino a la peruana Gloria. Acordó el traspaso de La Paulina, Ricrem y Molfino por US$630 millones.
La transacción —que todavía requiere aprobaciones regulatorias y se estima podría concretarse en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027— representa un cambio de propiedad que trasciende lo financiero y tiene implicancias estratégicas para la industria láctea tanto en Argentina como en la región sudamericana.
Saputo no deja la actividad láctea
Saputo es una de las diez mayores procesadoras de lácteos del mundo y el principal actor de la industria en Argentina. Decidió reducir su exposición directa en el país pero no retirarse por completo: mantendrá una participación minoritaria del 20 % en la unidad que ahora quedará bajo control de Gloria Foods.
Además, hay acuerdos para que algunas líneas productivas continúen abasteciendo a Saputo para mercados internacionales, lo que permite cierta continuidad operativa pese al cambio de accionariado.
Este movimiento responde a una estrategia global de la compañía canadiense para optimizar su asignación de capital, reforzar su flexibilidad financiera y redirigir inversiones hacia mercados con mayores perspectivas de crecimiento. Según su presidente y CEO, Carl Colizza:
Impacto económico para Argentina y la cadena lechera
La filial local de Saputo generó, en los últimos cuatro trimestres, ingresos por aproximadamente US$881 millones, lo que representó cerca del 7 % de la facturación consolidada mundial de la empresa.
Para los productores lecheros argentinos, la llegada de Gloria Foods representa tanto una oportunidad como un desafío: por un lado, abre la posibilidad de mayores inversiones en infraestructura y modernización, ya que el grupo peruano proyecta ampliar capacidades productivas y desarrollar nuevas líneas de productos como nutrición infantil y para adultos mayores, según informó la empresa en un comunicado. Se esperan inversiones por alrededor de US$27 millones.
Por otro, genera incertidumbre sobre cómo evolucionará la dinámica de precios y relaciones comerciales en un mercado que históricamente estuvo dominado por grandes jugadores con fuerte control de la oferta y la demanda.
El nuevo dueño: estrategia de expansión regional
Gloria Foods, que ya había concretado adquisiciones previas en Chile y Ecuador, busca con esta operación ganar escala en Argentina y consolidarse como actor clave en la industria láctea de América Latina.
La firma peruana tiene planes de invertir en el país, incluyendo ampliaciones de plantas y fortalecimiento del portafolio de productos, aunque aún no se detalló un cronograma preciso. La compra a Saputo incluye el traspaso del manejo de una planta industrial en Rafaela, Santa Fe, y en Tío Pujio, Córdoba.
