Marina Dal Poggetto, economista y directora ejecutiva de la consultora EcoGo, advirtió este jueves (12/2) en declaraciones a radio Rivadavia que la inflación de febrero y marzo no va a bajar tras el salto del 2,9% de enero por una inercia en el traslado a precios que viene de 2025.
"La inflación de febrero y marzo también va a ser alta"
El 2,9% de inflación de enero encendió las alarmas en el Gobierno y Marina Dal Poggetto anticipa que se vienen dos meses donde no bajará.
Inflación y "coletazos" electorales
Sobre el 2,9% de inflación de enero, Dal Poggetto opinó: “Lo que se está viendo son los coletazos de los eventos que hubo en la previa a la elección legislativa, donde hubo una corrección cambiaria, donde la lectura fue que el traslado a precios había sido bajo”.
A esos “coletazos”, como los llamó, agregó que deberían sumarse “algunos precios de los combustibles, donde hubo una decisión política de subir los impuestos que le pegaron los precios de lista”.
Tras mencionar la suba de la carne y las verduras, entre otros factores que impulsaron la inflación de enero, la especialista indicó que “el tipo de cambio per se tiene un traslado a precios sobre los bienes relativamente bajo, en un contexto de apertura económica muy alta”.
En ese contexto, apuntó contra la suba de los servicios: “Cuando ves los precios de los bienes, esos precios no están traccionando, lo que traccionan son los servicios regulados. Los servicios no regulados o semi-regulados, que van de la mano de los salarios, tienen un grado de indexación a la inflación, por eso la inflación está más alta, es como que hay una inercia que sigue de largo”.
¿Alivio en abril?
En cuanto a los precios en los próximos meses, la economista anticipó: “Yo diría que febrero todavía va a dar alto y marzo probablemente también”.
Pero habría un cambio en abril: “ Con ancla cambiaria es probable, cuando veamos los datos de abril, que la inflación baje. No sé si va a estar abajo de 2%, pero probablemente esté más cerca de 2% que de 3%”.
Sobre la caída en la cotización del dólar desde octubre de 2025, Dal Poggetto explicó: “Hubo un antes y un después de la elección legislativa de octubre. En la previa a la elección, la valorización fue infinita, o sea, la formación de activos externos, la compra de dólares de los particulares en los dos meses de septiembre y octubre, fueron cerca de US$ 6.000 millones por mes. A partir de noviembre eso se desplomó a US$ 1.000 millones y en diciembre volvió a US$ 1.800 millones y ahora se vuelve a desplomar”.
Volviendo a la inflación y a las sensaciones de la gente, la especialista indicó que “cada uno tiene su propio carácter, o sea, cada uno tiene una estructura de consumo, probablemente sectores de clase media que consumen servicios, o como’ la lista’, digo, las expensas, la prepaga, el colegio de los chicos y cuando miren el dato de inflación dicen, ‘a mí este mes, me subió mucho más, mucho más que el 2,9%’”.
“Si actualizamos la estructura con la canasta de consumo 2017-2018, mantenemos la estructura vieja, con toda una discusión de precios relativos, o sea, de cuánto pesan sobre todo los servicios públicos dentro del índice, pero bueno, es una discusión”, añadió acerca de la polémica por el cambio de metodología de medición en el Indec.
Por último, en relación al costo de vida en febrero, adelantó que “hay dos sectores, transporte y vivienda, que en febrero van a pagar mucho”.
