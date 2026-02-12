"La inflación de febrero y marzo también va a ser alta"

¿Alivio en abril?

En cuanto a los precios en los próximos meses, la economista anticipó: “Yo diría que febrero todavía va a dar alto y marzo probablemente también”.

Pero habría un cambio en abril: “ Con ancla cambiaria es probable, cuando veamos los datos de abril, que la inflación baje. No sé si va a estar abajo de 2%, pero probablemente esté más cerca de 2% que de 3%”.

Tarifas.jpg Los servicios y un impacto decisivo en la inflación.

Sobre la caída en la cotización del dólar desde octubre de 2025, Dal Poggetto explicó: “Hubo un antes y un después de la elección legislativa de octubre. En la previa a la elección, la valorización fue infinita, o sea, la formación de activos externos, la compra de dólares de los particulares en los dos meses de septiembre y octubre, fueron cerca de US$ 6.000 millones por mes. A partir de noviembre eso se desplomó a US$ 1.000 millones y en diciembre volvió a US$ 1.800 millones y ahora se vuelve a desplomar”.

Volviendo a la inflación y a las sensaciones de la gente, la especialista indicó que “cada uno tiene su propio carácter, o sea, cada uno tiene una estructura de consumo, probablemente sectores de clase media que consumen servicios, o como’ la lista’, digo, las expensas, la prepaga, el colegio de los chicos y cuando miren el dato de inflación dicen, ‘a mí este mes, me subió mucho más, mucho más que el 2,9%’”.

“Si actualizamos la estructura con la canasta de consumo 2017-2018, mantenemos la estructura vieja, con toda una discusión de precios relativos, o sea, de cuánto pesan sobre todo los servicios públicos dentro del índice, pero bueno, es una discusión”, añadió acerca de la polémica por el cambio de metodología de medición en el Indec.

Por último, en relación al costo de vida en febrero, adelantó que “hay dos sectores, transporte y vivienda, que en febrero van a pagar mucho”.

