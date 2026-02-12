River Plate de Marcelo Gallardo afrontará un partido importante ante Argentinos Juniors este jueves 12 de febrero, tras la dura derrota por 4-1 frente a Tigre. Más allá del encuentro ante el Bicho, en el Millonario hay preocupación por la última información relacionada con Kevin Castaño.
Impacto total en River por lo que se dice sobre Kevin Castaño
Todo River Plate mira de reojo la nueva información sobre el volante colombiano Kevin Castaño. ¿Podría dejar el Millonario?
El colombiano llegó al club de Núñez y fue titular indiscutido durante un tiempo. Sin embargo, en los últimos meses su rendimiento ha disminuido y comenzó 2026 en el banco de suplentes.
¿Qué pasará con Kevin Castaño?
Kevin Castaño le implicó a River un desembolso de 13,8 millones de dólares hace menos de un año y, hasta el momento, no ha justificado esa inversión con su rendimiento.
Si bien cuando llegó mostró cierto dinamismo en la mitad de la cancha, su nivel fue decayendo hasta el punto de comenzar 2026 en el banco de suplentes.
En las últimas horas, el periodista Sebastián Srur aseguró que llegó una “oferta de Qatar por Castaño de 13 millones de dólares”. Más tarde, agregó: “Todavía no llegó la propuesta formal a River, pero es clara y contundente. Si Castaño da el OK, se va”.
Por su parte, el periodista Renzo Pantich señaló: “A River no llegó absolutamente nada, por eso el técnico lo tiene en consideración. Su representante fue contactado por un equipo qatarí que desembolsaría 13 millones de dólares brutos. Falta que llegue la propuesta formal y la decisión del jugador”.
Serán días interesantes en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy el colombiano no es titular en el Millonario.
De igual manera, habrá que ver qué decisión toma desde lo futbolístico, ya que 2026 es año de Mundial y jugar en el fútbol qatarí podría reducir sus posibilidades en la Selección de Colombia.
River de Marcelo Gallardo vs Argentinos Juniors
Tras la durísima derrota ante Tigre, River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, deberá dar vuelta la página cuanto antes.
La temporada 2026 había comenzado de buena manera para el equipo del Muñeco, que mostraba ciertas mejorías en relación con lo exhibido durante 2025.
El mediocampo conformado por Aníbal Moreno y Fausto Vera había encontrado equilibrio; Lucas Martínez Quarta se mostraba sólido en defensa, y Juan Fernando Quintero junto a Tomás Galván aportaban vértigo en ataque.
Sin embargo, el encuentro frente al conjunto dirigido por Diego Dabove reavivó los fantasmas del año pasado, sobre todo por la contundencia del resultado final.
El próximo compromiso del Millonario será este jueves 12 de febrero a las 21:15, cuando visite a Argentinos Juniors en La Paternal por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El árbitro del partido será Andrés Merlos y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.
El probable equipo sería:
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.
