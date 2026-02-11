Se lesionó Leo Messi y el Inter Miami suspendió la gira: qué dijo el Diez

Días después de ese compromiso inicial estaba planeada una gira por Puerto Rico, denominada Champions Tour, que sería sede de un último amistoso de verano ante Independiente del Valle. Pero la lesión del rosarino modificó un poco los planes.

El nuevo director técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, expresó su preocupación acerca de la corta plantilla que tiene el equipo - FOTO (XREDES@InterMiami)NA Masche, entrenador del Inter Miami FOTO (XREDES@InterMiami)NA

"Quiero mandar un saludo a la gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a asistir al entrenamiento como al partido. La verdad es que en el último partido en Ecuador terminé con molestias, por lo que me retiré antes del final. Por eso, junto con los organizadores y el club, se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar, que podamos vernos y que podamos visitarlos pronto", dijo el líder de la Selección Argentina en un video.

