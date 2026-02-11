Lionel Messi está lesionado. Una leve lesión, por lo que indicaron las versiones médicas oficiales, pero lo suficientemente intensa como para suspender un partido amistoso que Inter Miami tenía programado ante Independiente del Valle, de Ecuador, en Puerto Rico. Aun no hay fecha de reprogramación.
AMISTOSO EN PUERTO RICO
Se lesionó Leo Messi y el Inter Miami suspendió la gira: qué dijo el Diez
Lionel Messi sufrió una molestia en el isquiotibial. Qué dice el parte médico oficial del Inter Miami y qué explicación dio el argentino.
Distensión muscular en el isquiotibial izquierdo. Esa es la molestia muscular que acarrea el Diez del Inter Miami, una lesión que se le generó en el último encuentro amistoso de Las Garzas.
El parte médico oficial indicó: "Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces. El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico. Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días".
Champions Tour, la gira de Inter Miami por Puerto Rico, queda suspendida
El 7 de febrero pasado, Leo Messi sintió un pinchazo en el isquio. Estaba jugando con el Inter Miami frente a Barcelona de Guayaquil -Ecuador-, en un encuentro que servía de pretemporada para afrontar el calendario de la MLS que inicia pronto.
El 21 de febrero el torneo de fútbol de Estados Unidos se pondrá en marcha y el equipo dirigido por Javier Mascherano jugará ante Los Ángeles FC -LAFC-.
Días después de ese compromiso inicial estaba planeada una gira por Puerto Rico, denominada Champions Tour, que sería sede de un último amistoso de verano ante Independiente del Valle. Pero la lesión del rosarino modificó un poco los planes.
"Quiero mandar un saludo a la gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a asistir al entrenamiento como al partido. La verdad es que en el último partido en Ecuador terminé con molestias, por lo que me retiré antes del final. Por eso, junto con los organizadores y el club, se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar, que podamos vernos y que podamos visitarlos pronto", dijo el líder de la Selección Argentina en un video.