Mundial 2026: Políticos estadounidenses en contra de la presencia del ICE en el torneo

En conclusión, el director interino del ICE no respondió la pujante pregunta de la representante del noveno distrito de Nueva Jersey, sino que ante el cuestionamiento y acusación dirigió su respuesta hacia otro lado.

image Todd Lyons, director interino del ICE, fue cuestionado sobre la presencia de su agencia en el Mundial 2026.

La semana pasada el alcalde de Atlanta (sede de una semifinal y 7 partidos más) Andre Dickens dijo que prefería que la presencia del ICE sea imperceptible y hasta inexistente en todo el torneo, ya que debido a los últimos acontecimientos su presencia será motivo de temor de parte de los hinchas que viajaran al torneo, y eso es negativo para el Mundial 2026.

Parece que Estados Unidos está nervioso por sus propios agentes de seguridad, algo que les genera vergüenza e incomodidad ante el mundo. Muchos políticos de las sedes donde se desarrollará el Mundial 2026 no están conformes con la presencia del ICE y temen algún acto que pueda llegar a desatar el repudio mundial.

Hay que recordar que Estados Unidos es ajeno a lo que es el fútbol mundial, ya que el público que sigue los torneos es muy distinto al que están acostumbrado dentro de EEUU, y esto puede generar una inoperancia y hasta un entorpecimiento en la organización de los partidos.

Claro es el ejemplo de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia 2024, donde la inexperiencia de los agentes de seguridad hizo que se retrasara el partido debido al cierre de las puertas del estadio previo al encuentro, donde argumentaron que era para mayor seguridad y todos vimos el caos que fue eso. Veremos si para el Mundial 2026 logran hacerlo bien o reprobarán de nuevo.

