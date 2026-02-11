El Mundial 2026 se organizará mayormente en Estados Unidos (78 de los 104 partidos se jugarán ahí), un país donde el tema principal de hoy es la violencia del ICE, que estará presente en la Copa del Mundo. Todd Lyons, director interino de la agencia, explicó como funcionarán los operativos de inteligencia y seguridad durante la cita mundialista, y un par de políticos le hicieron saber que no será buena su presencia.
INCOMODIDAD
Mundial 2026: Políticos estadounidenses en contra de la presencia del ICE en el torneo
El director interino del ICE explicó en la Cámara de Representantes la función del organismo en el Mundial 2026. Algunos políticos no los quieren presentes.
Mundial 2026: La presencia del ICE incomoda a EEUU
Los hechos de violencia sin motivo producido por el ICE en este último tiempo hace que esta agencia gubernamental no sea bien vista ni siquiera en el territorio estadounidense. Todd Lyons declaró ante un panel en la Cámara de Representantes y fue consultado sobre la presencia del ICE en el Mundial 2026. Además le dijeron que es negativo para el torneo que el ICE esté presente.
Nelly Pou (representante del noveno distrito de Nueva Jersey, lugar donde se jugará la final) cuestionó al mandamás del ICE y sus preguntas fueron bastante ácidas. La demócrata arrancó diciendo: "¿Se dan cuenta de que si los fans sienten que los van a encarcelar injustamente, que los van a sacar injustamente, eso va a perjudicar todo el proceso? Espero que se den cuenta de eso".
Ante la pujante pregunta Lyons respondió: “ICE se dedica a garantizar que todos los que visiten las instalaciones tengan un evento seguro y protegido”.
Pero luego amplió: “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en particular las investigaciones de seguridad nacional, es una parte clave del sistema de seguridad general de la Copa Mundial. Nos dedicamos a asegurar esa operación y a garantizar la seguridad de todos los participantes y visitantes”.
En conclusión, el director interino del ICE no respondió la pujante pregunta de la representante del noveno distrito de Nueva Jersey, sino que ante el cuestionamiento y acusación dirigió su respuesta hacia otro lado.
La semana pasada el alcalde de Atlanta (sede de una semifinal y 7 partidos más) Andre Dickens dijo que prefería que la presencia del ICE sea imperceptible y hasta inexistente en todo el torneo, ya que debido a los últimos acontecimientos su presencia será motivo de temor de parte de los hinchas que viajaran al torneo, y eso es negativo para el Mundial 2026.
Parece que Estados Unidos está nervioso por sus propios agentes de seguridad, algo que les genera vergüenza e incomodidad ante el mundo. Muchos políticos de las sedes donde se desarrollará el Mundial 2026 no están conformes con la presencia del ICE y temen algún acto que pueda llegar a desatar el repudio mundial.
Hay que recordar que Estados Unidos es ajeno a lo que es el fútbol mundial, ya que el público que sigue los torneos es muy distinto al que están acostumbrado dentro de EEUU, y esto puede generar una inoperancia y hasta un entorpecimiento en la organización de los partidos.
Claro es el ejemplo de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia 2024, donde la inexperiencia de los agentes de seguridad hizo que se retrasara el partido debido al cierre de las puertas del estadio previo al encuentro, donde argumentaron que era para mayor seguridad y todos vimos el caos que fue eso. Veremos si para el Mundial 2026 logran hacerlo bien o reprobarán de nuevo.
