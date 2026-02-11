Rosario Central venció 2-0 a Sportivo Belgrano en los 32avos de final de la Copa Argentina. En la cancha de Unión, en la provincia santafecina, el Canalla se impuso con claridad ante su rival, que juega en el Torneo Federal A. Ángel Di María hizo su debut oficial en la competencia más federal que tiene el fútbol nacional.
Rosario Central 2-0 Sp. Belgrano: con el debut de Di María, el Canalla ni se despeinó
Por los 32avos de final de Copa Argentina, Rosario Central superó con claridad a un Sportivo Belgrano que hizo lo que pudo en su primer partido oficial del año.
Posibles formaciones
Ángel Di María jugó finales de Champions League, jugó final de un Mundial, también de Juegos Olímpicos y Copa América. Además de Supercopas de Europa, sumado a partidos importantes en España, Portugal, Francia o Inglaterra. Pero nunca había jugado Copa Argentina.
El Fideo hizo su debut en el certamen ante Sportivo Belgrano, del Torneo Federal A, una de las categorías más bajas del fútbol argentino.
Si eso representaba ya una gran diferencia, el gran desafío que tuvo que enfrentar el equipo cordobés fue que este resultó su primer partido de la temporada. Hacía cuatro meses que no jugaba, ya que el último encuentro que había disputado había sido en octubre de 2025, por el Reducido del Ascenso. Aquella vez perdió en semifinales ante Atlético Rafaela. Desde entonces, no volvió a jugar de forma oficial.
Entre la brecha enorme que ya existía en el calendario, también tuvo lugar la brecha de jerarquía. Sportivo Belgrano apenas le pudo hacer cosquillas a un Rosario Central que dominó desde el minuto cero hasta el minuto noventa.
A los 6' de juego ya ganaba, con un gol de Julián Fernández. Amplió el marcador antes de que termine la primera mitad, a los 40', en los pies de Alejo Véliz. El ex Tottenham le puso moño a una gran jugada colectiva.
Con este resultado, el Canalla avanzó a 16avos de final de la Copa Argentina y tendrá un cruce picante: se medirá vs. Estudiantes de La Plata.
