Rosario Central 2-0 Sp. Belgrano: con el debut de Di María, el Canalla ni se despeinó

Rosario Central venció 2-0 a Sportivo Belgrano en los 32avos de final de la Copa Argentina. En la cancha de Unión, en la provincia santafecina, el Canalla se impuso con claridad ante su rival, que juega en el Torneo Federal A. Ángel Di María hizo su debut oficial en la competencia más federal que tiene el fútbol nacional.

Ángel Di María jugó finales de Champions League, jugó final de un Mundial, también de Juegos Olímpicos y Copa América. Además de Supercopas de Europa, sumado a partidos importantes en España, Portugal, Francia o Inglaterra. Pero nunca había jugado Copa Argentina.

El Fideo hizo su debut en el certamen ante Sportivo Belgrano, del Torneo Federal A, una de las categorías más bajas del fútbol argentino.

Si eso representaba ya una gran diferencia, el gran desafío que tuvo que enfrentar el equipo cordobés fue que este resultó su primer partido de la temporada. Hacía cuatro meses que no jugaba, ya que el último encuentro que había disputado había sido en octubre de 2025, por el Reducido del Ascenso. Aquella vez perdió en semifinales ante Atlético Rafaela. Desde entonces, no volvió a jugar de forma oficial.

Rosario Central se enfrenta a Sportivo Belgrano en el estadio Gigante de Arroyito, por los 32avos de final de la Copa Argentina - FOTO (XREDES@CopaArgentina)NA Julián Fernández hizo el primero FOTO (XREDES@CopaArgentina)NA

Entre la brecha enorme que ya existía en el calendario, también tuvo lugar la brecha de jerarquía. Sportivo Belgrano apenas le pudo hacer cosquillas a un Rosario Central que dominó desde el minuto cero hasta el minuto noventa.

A los 6' de juego ya ganaba, con un gol de Julián Fernández. Amplió el marcador antes de que termine la primera mitad, a los 40', en los pies de Alejo Véliz. El ex Tottenham le puso moño a una gran jugada colectiva.

Con este resultado, el Canalla avanzó a 16avos de final de la Copa Argentina y tendrá un cruce picante: se medirá vs. Estudiantes de La Plata.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Rosario Central venció 2-0 a Sportivo Belgrano

Live Blog Post Reconocimiento al Campeón del Mundo: Di María se va reemplazo y los hinchas de Sp. Belgrano se rompen las manos para aplaudir al Fideo

Live Blog Post La Verde y el sueño de contragolpear Con un resultado muy adverso, Sportivo Belgrano continúa con el plan: defender cerca de su arco, ceder la pelota al rival y esperar a tener un contraataque que pueda capitalizar. Por ahora, le cuesta muchísimo.

Live Blog Post El revelador porcentaje que explica el partido En la posesión, Rosario Central lleva un 77%, frente al escaso 33% de Sportivo Belgrano. El dominio del Canalla es muy amplio.

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE CENTRAL! VIDEO: Véliz le pone un moño a una gran jugada colectiva Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2021719671742115976&partner=&hide_thread=false ¡PASE DE ANGELITO Y GOL DEL 9!Reviví el tanto de Alejo Véliz para el 2-0 de @RosarioCentral ante Sportivo Belgrano #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/2EFthVncYB — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 11, 2026 VER +

Live Blog Post Sp. Belgrano se carga de amarillas: ya lleva cuatro jugadores amonestados

Live Blog Post El Canalla no especula: domina la pelota con intensidad y va en busca del segundo gol Central se florea. Toca la pelota, encuentra espacios y se muestra muy activo. Cuando la pierde, la recupera muy rápido. Cero especulación: quiere hacer otro.

Live Blog Post ¡GOL DE CENTRAL! VIDEO: Fernández llegó embalado, no lo vio nadie y pone el 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2021708383028380138&partner=&hide_thread=false ¡CENTRAL ABRIÓ EL MARCADOR!A los 6', Julián Fernández puso el 1-0 ante #SPBelgrano en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/6hiazNWmsf — TyC Sports (@TyCSports) February 11, 2026

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post ¡A puro aguante e ilusión! VIDEO: El banderazo de los hinchas de Sp. Belgrano al equipo, con el sueño de dar el batacazo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubSpBelgrano/status/2021656007164973283&partner=&hide_thread=false ó é Ahí te vamos @Copa_Argentina pic.twitter.com/dwMZJNi4L5 — Sportivo Belgrano (@ClubSpBelgrano) February 11, 2026 VER +

Live Blog Post Formación confirmada en Sportivo Belgrano Martina; Flores, Pennesi, Ferreyra, Caviglia; Ferrero, Lehmann, Bassani, Mercado; Pastorelli, Churchi

Live Blog Post Formación confirmada en Rosario Central Broun; Coronel, Ovando, Ávila, Sández; Pizarro, Ibarra, Giménez; Di María, Fernández, Véliz

Live Blog Post Dónde juega Sportivo Belgrano y a qué ciudad pertenece Al este de Córdoba capital, casi a mitad de camino entre esa ciudad y Santa Fe, se encuentra San Francisco. La pequeña San Francisco, ciudad de cabecera del departamento de San Justo, todavía provincia de Córdoba, alberga a Sportivo Belgrano. La Verde, como lo apodan popularmente, se desempeña en el Torneo Federal A, una de las categorías más bajas del fútbol argentino. En 2025 estuvo a punto de lograr el ascenso, pero cayó en semifinales del Reducido ante Atlético Rafaela. VER +

Live Blog Post La suerte le sonríe a Central contra equipos cordobeses: la racha que buscará romper Sportivo Belgrano Rosario Central nunca perdió, por Copa Argentina, ante rivales de la provincia de Córdoba. Se enfrentó contra ellos en tres oportunidades: dos ante Belgrano y otra ante Talleres. Al Pirata le ganó en octavos de final y en semifinales, y al Matador le ganó en 16avos.

Live Blog Post El otro partido de miércoles de Copa Argentina: el Ferroviario pone primera en el norte argentino Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrenta a Gimnasia de Jujuy. Desde las 21.15, el Ferroviario y el Lobo juegan en Salta por los 32avos de final.

Live Blog Post TV: Dónde ver Rosario Central vs. Sportivo Belgrano El partido se transmite por TyC Sports.

Live Blog Post Quién será el árbitro del encuentro Leandro Rey Hilfer.