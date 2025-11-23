Rosario Central cayó 1-0 ante Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura. En un marco muy particular, el Pincha se impuso ante el Canalla en el Gigante de Arroyito. Edwuin Cetré marcó el gol para el conjunto platense.
Central 0-1 Estudiantes: el Pincha dio el batacazo ante la AFA y el Canalla
Estudiantes dio el batacazo y superó a Rosario Central. Recibió al campeón con un pasillo pero de espaldas, y en la cancha fue un hueso duro de roer.
19:31
Final del partido: Estudiantes venció 1-0 a Rosario Central
19:30
TARJETA ROJA EN ESTUDIANTES: Amondarain ve la segunda amarilla y se va expulsado
19:29
¡Contra el palo! VIDEO: Véliz tuvo cabeceó muy bien pero la pelota da en el caño izquierdo
19:23
Estudiantes juega con la ventaja, pero se hunde demasiado y Central está cerca del empate
19:14
¿Era roja para Di María? VIDEO: El Fideo dejó el brazo arriba y vio la amarilla
19:11
¿Te lo perdiste? VIDEO: En el comienzo del partido, Estudiantes le hizo pasillo DE ESPALDAS a Rosario Central
18:59
Estudiantes juega con la calma del resultado y domina emocionalmente
18:37
Comienza el 2T
18:19
Final del 1T
18:03
¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Cetré la puso contra el palo y marcó un golazo
17:58
El Pincha siente la falta de Carrillo, un 9 cerca del área que capitalice los ataques
-
Central domina y Estudiantes espera un poco más, pero está rápido para atacar cada vez que el Canalla deja espacios
-
17:32
Comienza el partido
17:30
"¡El que no salta, es un inglés!": La hinchada de Rosario Central le responde a Estudiantes y a Juan Sebastián Verón
17:26
¡Estudiantes se rebela y da una imagen impactante! VIDEO: Le hizo pasillo DE ESPALDAS a Rosario Central
17:23
Qué pasa si el partido termina en empate
17:12
Formaciones confirmadas en Rosario Central y Estudiantes
17:12
TV: Dónde ver Rosario Central vs. Estudiantes
Fue una jornada en la que Estudiantes dio la sorpresa. En varios sentidos. Por un lado, dentro del campo de juego, en el plano futbolístico, dejó en el camino a uno de los grandes candidatos al título. El Pincha se había metido por la ventana a los playoffs, tras quedarse con el último puesto clasificatorio en la última fecha.
Pero además, el conjunto platense dio la nota en el comienzo. No suficiente con la polémica coronación de Rosario Central que determinó AFA, el equipo visitante también se vio obligado a hacer un pasillo de recibimiento al flamante Campeón de Liga. Mucho se había especulado en la previa con la actitud que tomaría el equipo.
Finalmente, Estudiantes decidió acatar la orden e hizo el pasillo, pero con un detalle: lo hizo de espaldas. En una imagen impactante que recorrió rápidamente el mundo del fútbol, Rosario Central ingresó al campo de juego en medio de dos filas de color rojo y blanco que le daban la espalda.
El Pincha no solo fue osado sino también inteligente. La rebeldía no le impidió jugar con concentración y compromiso el partido, y fue un hueso duro de roer para Central a lo largo de los 90 minutos.
No fue una gran actuación de ninguno de los dos. Pero el colombiano Edwuin Cetré marcó a los 31 minutos y eso fue suficiente. El equipo local careció de creatividad, con un ineficaz protagonismo de los centros de Ángel Di María que pocas veces encontraron la cabeza de un compañero.
Del otro lado, el Pincha se defendió mucho más de lo que atacó, pero estuvo firme para ganar duelos y estrechar filas.
Estudiantes avanzó a cuartos de final y ahora le toca Central Córdoba de Santiago del Estero, que venció a San Lorenzo en su partido.
