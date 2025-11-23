Central 0-1 Estudiantes: el Pincha dio el batacazo ante la AFA y el Canalla

Rosario Central cayó 1-0 ante Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura. En un marco muy particular, el Pincha se impuso ante el Canalla en el Gigante de Arroyito. Edwuin Cetré marcó el gol para el conjunto platense.

Fue una jornada en la que Estudiantes dio la sorpresa . En varios sentidos. Por un lado, dentro del campo de juego, en el plano futbolístico, dejó en el camino a uno de los grandes candidatos al título. El Pincha se había metido por la ventana a los playoffs, tras quedarse con el último puesto clasificatorio en la última fecha.

Pero además, el conjunto platense dio la nota en el comienzo. No suficiente con la polémica coronación de Rosario Central que determinó AFA , el equipo visitante también se vio obligado a hacer un pasillo de recibimiento al flamante Campeón de Liga. Mucho se había especulado en la previa con la actitud que tomaría el equipo.

Finalmente, Estudiantes decidió acatar la orden e hizo el pasillo, pero con un detalle: lo hizo de espaldas. En una imagen impactante que recorrió rápidamente el mundo del fútbol, Rosario Central ingresó al campo de juego en medio de dos filas de color rojo y blanco que le daban la espalda.

El Pincha no solo fue osado sino también inteligente. La rebeldía no le impidió jugar con concentración y compromiso el partido, y fue un hueso duro de roer para Central a lo largo de los 90 minutos.

No fue una gran actuación de ninguno de los dos. Pero el colombiano Edwuin Cetré marcó a los 31 minutos y eso fue suficiente. El equipo local careció de creatividad, con un ineficaz protagonismo de los centros de Ángel Di María que pocas veces encontraron la cabeza de un compañero.

G6eKCMIXcAAwjqa Cetré sacó un remate bárbaro y le dio el gol a Estudiantes @EdelpOficial

Del otro lado, el Pincha se defendió mucho más de lo que atacó, pero estuvo firme para ganar duelos y estrechar filas.

Estudiantes avanzó a cuartos de final y ahora le toca Central Córdoba de Santiago del Estero, que venció a San Lorenzo en su partido.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Estudiantes venció 1-0 a Rosario Central

Live Blog Post TARJETA ROJA EN ESTUDIANTES: Amondarain ve la segunda amarilla y se va expulsado

Live Blog Post ¡Contra el palo! VIDEO: Véliz tuvo cabeceó muy bien pero la pelota da en el caño izquierdo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992721699314229563&partner=&hide_thread=false ¡¡EL PALO SALVÓ EL EMPATE DE VÉLIZ!!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/uvRMhf0vdf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025 VER +

Live Blog Post Estudiantes juega con la ventaja, pero se hunde demasiado y Central está cerca del empate

Live Blog Post ¿Era roja para Di María? VIDEO: El Fideo dejó el brazo arriba y vio la amarilla Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992717639198687318&partner=&hide_thread=false ¡¡SE ASUSTARON TODOS!! Fideo Di María fue amonestado por esta infracción sin pelota sobre Arzamendia pero Dóvalo había sacado sin querer la roja...ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dEx90Tna8c — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Live Blog Post ¿Te lo perdiste? VIDEO: En el comienzo del partido, Estudiantes le hizo pasillo DE ESPALDAS a Rosario Central Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992691814311100514&partner=&hide_thread=false ¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tma1fgofk7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Live Blog Post Estudiantes juega con la calma del resultado y domina emocionalmente

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Cetré la puso contra el palo y marcó un golazo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992700779933638953&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLAZO DE CETRÉ PARA EL 1-0 DE ESTUDIANTES ANTE ROSARIO CENTRAL EN ARROYITO!!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/XpYGDy5bEL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Live Blog Post El Pincha siente la falta de Carrillo, un 9 cerca del área que capitalice los ataques El delantero y referente del equipo no está en cancha (se encuentra sancionado por una expulsión en la anteúltima fecha de la fase regular, ante Tigre) y el entrenador resolvió ubicando a Cetré y Farías en la ofensiva. Estudiantes ya tuvo algunas jugadas en las que no pudo concretar y en donde la presencia de un 9 hubiera sido de gran ayuda.

Live Blog Post Central domina y Estudiantes espera un poco más, pero está rápido para atacar cada vez que el Canalla deja espacios

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post "¡El que no salta, es un inglés!": La hinchada de Rosario Central le responde a Estudiantes y a Juan Sebastián Verón Tras la fuerte decisión del Pincha de recibir al Canalla de espaldas, desde las tribunas del Gigante de Arroyito bajó la canción: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, es un inglés". El destinatario era el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

Live Blog Post Qué pasa si el partido termina en empate En caso de igualdad en los 90 minutos regulares, habrá 30 minutos de alargue (dos tiempos de 15). En caso de persistir el empate, se definirá en los penales.

Live Blog Post Formaciones confirmadas en Rosario Central y Estudiantes Rosario Central: Broun; Giménez, Ovando, Komar, Sández; Navarro, O´Connor; Duarte, Di María, Campaz, Véliz Estudiantes: Muslera; Gómez, Núñez, González Pirez, Arzamendia; Palacios, Medina, Amondarain, Piovi; Cetré, Farías VER +