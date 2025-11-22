Donald Trump intensifica operaciones encubiertas contra Venezuela

Impacto en la aviación

La inminencia de las acciones estadounidenses se reflejó en el espacio aéreo civil. La Administración Federal de Aviación de USA (FAA) advirtió el viernes a las aerolíneas internacionales sobre una "situación potencialmente peligrosa" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar" en la región de información de vuelo de Maiquetía.

Como resultado, seis aerolíneas internacionales –Iberia, TAP, Avianca, Caribbean, GOL y Latam– cancelaron sus conexiones con Venezuela este sábado.

Además, USA planea designar el lunes al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, grupo que, según acusa el gobierno de Trump, es liderado por Maduro. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, señaló que esta designación "ofrece un gran abanico de nuevas opciones para Estados Unidos", permitiendo atacar activos e infraestructura.

Pese a la escalada, existen reportes de conversaciones entre Caracas y Washington. Maduro ha manifestado su disposición a resolver las diferencias por la vía diplomática y a sostener un diálogo cara a cara. Mientras tanto, el gobierno venezolano considera estrategias de "resistencia prolongada" o guerra de guerrillas, en caso de una invasión, ya que su ejército está debilitado frente al poderío militar estadounidense.

Más noticias en Urgente24

Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"

La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana

La economía: Rechina la cadena de pagos y se complica el frente laboral

Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."

¿Lo levantan más temprano que tarde?: La apuesta de El Trece que se cae a pedazos