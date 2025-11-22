Donald Trump, el Pentágono y la CIA aceleran la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, con el despliegue del portaaviones Gerald R. Ford en el Caribe y la inminente designación del Cártel de los Soles como grupo terrorista, acciones que han provocado la cancelación de vuelos internacionales, informó Reuters.
ALERTA MÁXIMA
Donald Trump intensifica operaciones encubiertas contra Venezuela
Trump ordena despliegue militar en el Caribe y alerta aérea ante inminente fase de presión para derrocar a Nicolás Maduro
Estados Unidos se prepara para lanzar una nueva y sensible fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, según informaron a Reuters cuatro funcionarios estadounidenses anónimos, en el marco del aumento de la presión por parte del gobierno de Donald Trump contra el presidente Nicolás Maduro. Dos de los funcionarios señalaron que es probable que el primer paso sea una serie de operaciones encubiertas dirigidas al derrocamiento de Maduro.
Trump avanza
La administración Trump ha estado evaluando activamente opciones para combatir el supuesto papel de Maduro en el narcotráfico, acusación que el mandatario venezolano ha negado rotundamente. El presidente Trump, esta semana, incluso planteó la posibilidad de una operación militar terrestre, aunque un alto funcionario de la administración se limitó a afirmar que Trump está dispuesto a utilizar "todos los recursos del poder estadounidense para impedir que las drogas sigan llegando a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia".
"Lanza del Sur" sobre Venezuela
La tensión se ha disparado con el despliegue militar en el Caribe. El 16 de noviembre, el portaaviones estadounidense Gerald R. Ford, el más grande de la Armada, arribó a la región con su grupo de ataque, uniéndose a una flotilla de buques de guerra, submarinos nucleares y aviones de combate. Este despliegue sigue al anuncio del Pentágono, el 14 de noviembre, sobre el lanzamiento de la Operación Lanza del Sur contra narcoterroristas en el hemisferio occidental.
El presidente Maduro ha calificado las acciones de Washington como un intento de derrocarlo y de tomar el control del petróleo venezolano, haciendo un llamado a los ciudadanos estadounidenses para evitar una guerra en el Caribe que sería una "tragedia" para toda América.
Impacto en la aviación
La inminencia de las acciones estadounidenses se reflejó en el espacio aéreo civil. La Administración Federal de Aviación de USA (FAA) advirtió el viernes a las aerolíneas internacionales sobre una "situación potencialmente peligrosa" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar" en la región de información de vuelo de Maiquetía.
Como resultado, seis aerolíneas internacionales –Iberia, TAP, Avianca, Caribbean, GOL y Latam– cancelaron sus conexiones con Venezuela este sábado.
Además, USA planea designar el lunes al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, grupo que, según acusa el gobierno de Trump, es liderado por Maduro. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, señaló que esta designación "ofrece un gran abanico de nuevas opciones para Estados Unidos", permitiendo atacar activos e infraestructura.
Pese a la escalada, existen reportes de conversaciones entre Caracas y Washington. Maduro ha manifestado su disposición a resolver las diferencias por la vía diplomática y a sostener un diálogo cara a cara. Mientras tanto, el gobierno venezolano considera estrategias de "resistencia prolongada" o guerra de guerrillas, en caso de una invasión, ya que su ejército está debilitado frente al poderío militar estadounidense.
