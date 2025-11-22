Sorprendió a casi todos el título anual que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó a Rosario Central el jueves 20/11 por ser el equipo que más puntos había logrado en los campeonatos locales de 2025.
COPAS Y TORNEOS PARA TODOS
La AFA de Chiqui Tapia ya reparte 8 títulos anuales diferentes (un campeón cada 45 días)
A la anomalía de una Primera División con 30 equipos, la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) ahora suma la entrega de una gran cantidad de estrellas.
De esta manera, ahora Argentina tendrá:
1-Torneo Apertura (2 zonas de 15 equipos)
2-Torneo Clausura: (2 zonas de 15 equipos)
3-Campeón de la Liga: el primero de la Tabla Anual
4-Trofeo de Campeones (Campeón del Apertura vs campeón del Clausura)
5-Supercopa Internacional (Campeón de Liga vs ganador del Trofeo de Campeones
6-Copa Argentina: (formato tradicional)
7-Supercopa Argentina (Ganador del Trofeo de Campeones vs campeón de la Copa Argentina)
8-Recopa de Campeones (ganadores de Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional).
El “paraguas” de la selección de Argentina
Los logros del combinado albiceleste a cargo de Lionel Scaloni no conforman una “racha” sino una verdadera “era” en el deporte más popular de los argentinos:
-2 copas América (2021 y 2024)
-1 campeonato del mundo
-1 finalísima frente al titular de la Eurocopa.
El regreso de Ángel Di María a Rosario Central y de Leandro Paredes a Boca Juniors (2 símbolos de las grandes conquistas) le dio un poco de aire a una liga local que muestra una sequía inédita en materia de Copas Libertadores, el torneo de clubes más relevante de Sudamérica.
En las últimas 7 ediciones, s iempre triunfaron los brasileños al punto que la próxima final (29/11) será entre 2 escuadras del coloso sudamericano: Palmeiras y Flamengo.
El silencio de los (no) inocentes
Cuando el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol resolvió darle un título impensado a Rosario Central, no hubo reclamos sino aplauso cerrado. Se destapó con misterio el trofeo a entregar y los representantes de los clubes no manifestaron oposición alguna de manera pública.
Luego, muchos encumbrados dirigentes presentes (y mudos) en el citado cónclave se comunicaron con medios y periodistas amigos para que en la TV, la radio, los diarios, los portales y las redes sociales se castigara sin piedad a Tapia por su “ocurrencia”.
Es conocido el caso de dirigentes y profesionales de clubes que se enfrentaron de lleno con los que mandan en calle Viamonte y terminaron descendiendo o perdiendo encuentros claves.
La era profesional se inició con un campeón anual (inicio de los años 30 hasta 1967), luego apareció un segundo torneo más federal: el nacional, que duró hasta 1985. Como contrapartida, se jugaba el “metropolitano” para clubes porteños y un puñado del interior.
En 1986 se volvió a los certámenes largos con 20 equipos y a doble vuelta, como ocurre en los países que tienen las mejores ligas del mundo. Era un calendario europeo que comenzaba a mitad de año, respetando el verano del hemisferio Norte.
En el 91 se desdoblaron las competencias y comenzó una lluvia de estrellas que hoy, como anticipamos, ya llega a las 8 anuales. Este formato duró más de 20 años, hasta 2012.
A partir de entonces, prácticamente cada año las condiciones se iban modificando (8 terremotos) y, en apariencia, se asentarían las nuevas bases desde 2026.
Dirigentes de fútbol con paciencia oriental
Los directivos del fútbol argentino han aprendido (para sobrevivir) técnicas similares a las de Sun Tzu, el célebre estratega militar y filósofo de la antigua china: ya no asisten a enfrentamientos principistas.
Solamente dan pelea cuando ven que su enemigo no está en las mejores condiciones.
¿Qué significa esto?
Que seguirán tolerando sin chistar las arbitrariedades de la dupla Tapia-Pablo Toviggino mientras la "Scaloneta" sea tan exitosa.
Como tantas otras verdades, el genial Dante Panzeri, hace más de 60 años, decía"no le echen la culpa al chancho, sino al que le da de comer"