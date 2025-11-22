La AFA de Chiqui Tapia ya reparte 8 títulos anuales diferentes (un campeón cada 45 días)

3-Campeón de la Liga: el primero de la Tabla Anual

4-Trofeo de Campeones (Campeón del Apertura vs campeón del Clausura)

5-Supercopa Internacional (Campeón de Liga vs ganador del Trofeo de Campeones

6-Copa Argentina: (formato tradicional)

7-Supercopa Argentina (Ganador del Trofeo de Campeones vs campeón de la Copa Argentina)

8-Recopa de Campeones (ganadores de Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional).

image El "octavo pasajero". La AFA tendrá más títulos y finales que nunca en 2026

El “paraguas” de la selección de Argentina

Los logros del combinado albiceleste a cargo de Lionel Scaloni no conforman una “racha” sino una verdadera “era” en el deporte más popular de los argentinos:

-2 copas América (2021 y 2024)

-1 campeonato del mundo

-1 finalísima frente al titular de la Eurocopa.

Los logros del combinado albiceleste a cargo de Lionel Scaloni no conforman una "racha" sino una verdadera "era" en el deporte más popular de los argentinos:

-2 copas América (2021 y 2024)

-1 campeonato del mundo

-1 finalísima frente al titular de la Eurocopa.

Semejante seguidilla le dio a Chiqui Tapia espaldas lo suficientemente amplias para volverse un indiscutido en el "trono" que supo ocupar durante más de 3 décadas Julio Grondona. Sin embargo, más del 90% de los titulares de la selección nacional no juegan en clubes de la Argentina.

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central y de Leandro Paredes a Boca Juniors (2 símbolos de las grandes conquistas) le dio un poco de aire a una liga local que muestra una sequía inédita en materia de Copas Libertadores, el torneo de clubes más relevante de Sudamérica.

En las últimas 7 ediciones, s iempre triunfaron los brasileños al punto que la próxima final (29/11) será entre 2 escuadras del coloso sudamericano: Palmeiras y Flamengo.

El silencio de los (no) inocentes

Cuando el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol resolvió darle un título impensado a Rosario Central, no hubo reclamos sino aplauso cerrado. Se destapó con misterio el trofeo a entregar y los representantes de los clubes no manifestaron oposición alguna de manera pública.

Luego, muchos encumbrados dirigentes presentes (y mudos) en el citado cónclave se comunicaron con medios y periodistas amigos para que en la TV, la radio, los diarios, los portales y las redes sociales se castigara sin piedad a Tapia por su “ocurrencia”.

El temor a las "repesalias" de Chiqui es tan grande que hasta el mismísimo Marcelo Gallardo (ganador de 12 títulos diferentes con River Plate) dijo: "no me puedo quejar de los arbitrajes porque eso nos puede perjudicar luego". Si el "muñeco" tiene miedo, qué queda para el resto.

Es conocido el caso de dirigentes y profesionales de clubes que se enfrentaron de lleno con los que mandan en calle Viamonte y terminaron descendiendo o perdiendo encuentros claves.

image Otros tiempos: un solo campeón por año, durante varias décadas

La era profesional se inició con un campeón anual (inicio de los años 30 hasta 1967), luego apareció un segundo torneo más federal: el nacional, que duró hasta 1985. Como contrapartida, se jugaba el “metropolitano” para clubes porteños y un puñado del interior.

En 1986 se volvió a los certámenes largos con 20 equipos y a doble vuelta, como ocurre en los países que tienen las mejores ligas del mundo. Era un calendario europeo que comenzaba a mitad de año, respetando el verano del hemisferio Norte.

En el 91 se desdoblaron las competencias y comenzó una lluvia de estrellas que hoy, como anticipamos, ya llega a las 8 anuales. Este formato duró más de 20 años, hasta 2012.

A partir de entonces, prácticamente cada año las condiciones se iban modificando (8 terremotos) y, en apariencia, se asentarían las nuevas bases desde 2026.

image "Otro que tire y pegue". La AFA reparte cada vez más copas: ya suman 8 anuales

Dirigentes de fútbol con paciencia oriental

Los directivos del fútbol argentino han aprendido (para sobrevivir) técnicas similares a las de Sun Tzu, el célebre estratega militar y filósofo de la antigua china: ya no asisten a enfrentamientos principistas.

Solamente dan pelea cuando ven que su enemigo no está en las mejores condiciones.

¿Qué significa esto?

Que seguirán tolerando sin chistar las arbitrariedades de la dupla Tapia-Pablo Toviggino mientras la "Scaloneta" sea tan exitosa.

Pero, un derrape en el inminente mundial de Estados Unidos 2026 podría alterar la relación de fuerzas y allí lo esperan a Chiqui con un talonario de facturas gigantesco. Se las van a cobrar, sin dudas.

Como tantas otras verdades, el genial Dante Panzeri, hace más de 60 años, decía"no le echen la culpa al chancho, sino al que le da de comer"