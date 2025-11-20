El fútbol argentino quedó sacudido este jueves por una noticia que sorprendió a propios y extraños. La AFA decidió reconocer a Rosario Central como nuevo campeón, tras haber finalizado puntero de la Tabla Anual con 66 puntos. A pesar de la sorpresa, Deportivo Madryn no perdió tiempo.
LEALTAD
Deportivo Madryn rinde pleitesía a Chiqui Tapia con Rosario Central y Di María
Rosario Central es el nuevo campeón del fútbol argentino en una sorpresiva decisión de AFA. Deportivo Madryn fue el primero en reconocerlo.
Rosario Central es nuevo campeón del fútbol argentino. En una votación del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, se apoyó la iniciativa para que el Canalla sea galardonado por la cantidad de puntos cosechados a lo largo del año. Es lo que se conoce como Tabla Anual, que acumula los puntos que los equipos suman en la temporada y entrega boletos a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, así como también define uno de los dos descenso a la Primera B Nacional.
El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional y su "decisión unánime"
La entidad que preside Chiqui Tapia informó: "En la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se decidió, por unanimidad, instalar el título de ´Campeón de Liga´ al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General. También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025".
La decisión lleva tanta sorpresa como poca legitimidad: nadie sabía que AFA entregaría un trofeo a quien finalizara primero de la Tabla Anual. De hecho, AFA no lo iba a hacer. El trofeo, hasta hace unas horas, no existía. Lo dictaminó este mismo jueves. Una vez que Rosario Central ya se supiera líder de la Tabla Anual. O sea: una vez culminada la competencia.
Una vez más, la AFA cambia las reglas de juego en medio del juego; esta vez, sin embargo, fue un poco más allá. Así como en 2024 decidió suspender los descensos a la B Nacional a pocas fechas del final del certamen, en esta oportunidad encontró cómo darle una vuelta más a la rosca.
Rosario Central campeón y lealtad de Deportivo Madryn
En el reinado de Tapia, eso sí, para llegar lejos hay que rendir pleitesía. Y, si ya estaba rodeado de conjeturas, el club Deportivo Madryn quedó expuesto abruptamente al llegar antes que nadie a la reunión: fue el primer equipo que felicitó a Rosario Central y Ángel Di María por la obtención del nuevo título.
Mientras el mundo del fútbol apenas digería la noticia, cuando ningún club de Primera División había siquiera expresado las felicitaciones públicas al nuevo campeón (como lo suelen hacer cada vez que un equipo alza un título), Deportivo Madryn fue más rápido.
"Saludamos al Club @RosarioCentral y especialmente al Campeón del Mundo Angel Di María por la obtención del Título ´Campeón de la Liga´ de la temporada 2025 por ser el equipo que más puntos obtuvo en la Tabla General", posteó en su cuenta oficial de X.
Los más escépticos de la legitimidad de Deportivo Madryn para llegar a donde está (accedió a la final del Reducido tras escandalosos fallos arbitrales, como la suspensión del partido vs. Gimnasia de Jujuy y la sanción al entrenador de Deportivo Morón), consideran que el saludo del conjunto patagónico a Rosario Central tiene un estrecho vínculo con sus logros recientes.
El reconocimiento al Canalla es, también, el reconocimiento a una AFA que modifica reglas de juego a su antojo, sin contexto ni normativa que alcance. La benevolencia de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino no es gratis; la pleitesía es menester.
+ de Golazo24