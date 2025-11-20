Deportivo Madryn rinde pleitesía a Chiqui Tapia con Rosario Central y Di María

Rosario Central campeón y lealtad de Deportivo Madryn

En el reinado de Tapia, eso sí, para llegar lejos hay que rendir pleitesía. Y, si ya estaba rodeado de conjeturas, el club Deportivo Madryn quedó expuesto abruptamente al llegar antes que nadie a la reunión: fue el primer equipo que felicitó a Rosario Central y Ángel Di María por la obtención del nuevo título.

Mientras el mundo del fútbol apenas digería la noticia, cuando ningún club de Primera División había siquiera expresado las felicitaciones públicas al nuevo campeón (como lo suelen hacer cada vez que un equipo alza un título), Deportivo Madryn fue más rápido.

"Saludamos al Club @RosarioCentral y especialmente al Campeón del Mundo Angel Di María por la obtención del Título ´Campeón de la Liga´ de la temporada 2025 por ser el equipo que más puntos obtuvo en la Tabla General", posteó en su cuenta oficial de X.

Captura de pantalla (297) Deportivo Madryn, vía X

Los más escépticos de la legitimidad de Deportivo Madryn para llegar a donde está (accedió a la final del Reducido tras escandalosos fallos arbitrales, como la suspensión del partido vs. Gimnasia de Jujuy y la sanción al entrenador de Deportivo Morón), consideran que el saludo del conjunto patagónico a Rosario Central tiene un estrecho vínculo con sus logros recientes.

El reconocimiento al Canalla es, también, el reconocimiento a una AFA que modifica reglas de juego a su antojo, sin contexto ni normativa que alcance. La benevolencia de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino no es gratis; la pleitesía es menester.

