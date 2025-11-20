ROSARIO. La ciudad se prepara para recibir un fin de semana largo que tendrá muchísimas actividades para aprovechar. Con una agenda completa, el plato fuerte es la música aunque también habrá otras opciones culturales para todas las edades. Enterate de la grilla completa.
PARA APROVECHAR
Finde XL en Rosario: Abel Pintos, Lucas Sugo, Axel y mucho más
La ciudad de Rosario se prepara para recibir un fin de semana largo explotado de actividades para todas las edades. Enterate lo que hay.
Abel Pintos en el Anfiteatro
El reconocido artista argentino cumplió el pasado 17 de agosto sus primeros 30 años en la música y lo festejará a lo grande junto a su público, a través de una gira por el país titulada “Abel 30 Años”.
La última visita de Abel a la ciudad fue el pasado mayo, con dos shows agotados en el Metropolitano. Esta presentación se dio en el marco de una extensa gira nacional que llevó adelante después de marcar algunos hitos en su carrera, como una residencia en Mar del Plata con 11 funciones agotadas y una maratón histórica de 34 shows junto a Luciano Pereyra en el Luna Park.
El show promete un recorrido por sus grandes éxitos desde sus inicios hasta la actualidad.
Lucas Sugo arriba al Teatro Broadway
El cantautor uruguayo llega a Rosario para brindar un concierto donde repasa todos los éxitos de su carrera en el marco de Vida Mía Tour.
* Viernes a las 21. Entradas desde $28.000.
Axel en el Brodway
El cantautor inicia su nueva gira en Argentina para compartir todos sus éxitos y presentar su nuevo álbum: Vuelve.
* Sábado a las 21. Anticipadas a partir de $40.000.
Baglietto-Vitale en Teatro El Círculo
El dúo que se potencia con acciones en común, celebran el rock argentino y en esta oportunidad presentan “AHORA ROCK + las canciones y tangos de siempre + lo que vendrá”.
* Sábado a las 21. Valor: $29.000 en adelante.
Peter Lanzani en Teatro Brodway
Basada en Peer Gynt de Henrik Ibsen, esta versión protagonizada por un solo actor —Peter Lanzani— despliega en escena a 14 personajes en una tragicomedia tan fantástica como conmovedora. La historia sigue a Pedro Gynt en un viaje por sus propias fantasías, una travesía existencial que lo enfrenta al Fundidor de Almas en busca de probar que ha sido fiel a sí mismo.
La obra se convierte así en una poderosa metáfora sobre la identidad, el ego y la condición humana, envolviendo al público en un relato seductor y profundamente emotivo.
* Domingo a las 21. De $30.000.
BNA Fest en Dorrego y el Río
Se trata de un evento itinerante del Banco Nación que comenzará su recorrido nacional en Rosario, en homenaje a los 300 años de la ciudad.
La propuesta incluye una feria de emprendedores y productores locales, food trucks, juegos y actividades infantiles, espectáculos artísticos y la presencia de asesores del BNA brindando atención personalizada. Además, los comercios adheridos ofrecerán una promoción especial. BNA Fest busca promover el desarrollo local e impulsar el encuentro de toda la comunidad.
* Sábado y domingo de 18 a 00. Gratis.
8° Festival de Magia en edificio Ex Aduana
La actividad, de carácter libre y gratuito contará con funciones de magia para toda la familia, talleres con inscripción previa, espacios fotográficos, magia de cerca, feria temática y una gran gala de cierre con artistas invitados.
Durante toda la jornada, el público podrá disfrutar de una programación que combina magia al aire libre, actividades participativas, intervenciones artísticas, propuestas gastronómicas y una feria con stands de artesanos, comerciantes locales y un stand de libros especializados. Todas las actividades se desarrollarán tanto en el espacio exterior, sobre la colectora de Av. Belgrano, como en el interior de la Ex Aduana.
* Sábado de 17 a 22.
La Noche en Mi Barrio (Azcuénaga)
Rosario sumará tres ediciones de La Noche en mi Barrio para cerrar el 2025 en el marco de una iniciativa que ya se consolidó a lo largo de toda la ciudad. La primera parada del cierre anual será en Azcuénaga, este sábado 22 de noviembre de 20 a 0 h, sobre calle Mendoza, desde Matienzo hasta Magallanes.
La propuesta incluirá música en vivo, foodtrucks, patio cervecero, ferias de economía social, actividades para las infancias y diversas propuestas culturales para disfrutar en familia y entre vecinos.
Estas jornadas -que convocan a miles de rosarinos en cada edición- buscan fortalecer el comercio de cercanía, promover la vida en el espacio público y generar oportunidades para emprendedores, artistas, feriantes y productores locales.
25° Feria de Librerías de Viejo en Espacio Cultural Universitario
Habrá muestras y charlas y edición especial sobre la obra de Saint Exupéry. Además, se expondrán algunos aviones a escala que el autor piloteó durante su vida, y réplicas de sus objetos personales como las máquinas de escribir, entre otros.
* Viernes, sábado, domingo y lunes de 10 a 20. La entrada es libre y gratuita y se podrán conseguir libros usados, descatalogados y raros.
Festival Internacional de Poesía
El Festival se llevará a cabo en la Plataforma Lavardén, el Centro Cultural Parque de España y el Cultural Fontanarrosa, entre otros espacios.
El FIPR es el evento más trascendente y convocante de su especialidad que se realiza en la Argentina y uno de los más antiguos y acreditados de Latinoamérica. Por su relevancia, ha sido declarado evento de interés cultural a nivel nacional, provincial y municipal, y ha sido reconocido como Hecho Destacado de la última década en los Premios Konex 2024.
* Viernes y sábado.
