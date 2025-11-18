ROSARIO. Finalmente, la CGT local encontró unidad después de 15 años para el olvido. Este lunes (17/11), en la sede del sindicato de pasteleros, una amplia mayoría de gremios respaldó la designación de Miguel Vivas, titular del Sindicato de la Alimentación, como nuevo secretario general. Su asunción oficial está prevista para el próximo 27/11.
REUNIFICACIÓN
La CGT Rosario dio un paso clave con la mirada puesta en la reforma laboral
Luego de 15 años, la CGT Rosario encontró unidad para enfrentar lo que viene. Con gran respaldo de gremios, Miguel Vivas será el nuevo secretario general.
La nueva conducción cuenta con el apoyo de diferentes sectores: sindicatos vinculados a la CATT, la Intersindical, trabajadores estatales, municipales, industriales y de servicios.
"Se viene una etapa difícil y es acá donde se ven los dirigentes", declaró Vivas luego de ser confirmado por unanimidad en el plenario. El dirigente aseguró que su prioridad será consolidar la unidad sindical para enfrentar de manera conjunta las demandas y las amenazas que se ciernen sobre los trabajadores.
Reunificación de la CGT
Entre los principales impulsores del acuerdo fueron clave voces como la de Sergio Aladio, jefe de Camioneros de Santa Fe, quien destacó que la normalización permitirá "completar cargos que representen a la mayoría de los gremios de Rosario y el Gran Rosario".
Para el santafesino, el unicato alcanzado es "un hecho raro en esta Argentina", pero demuestra la madurez política del movimiento obrero local.
Por su parte, Marcelo Andrada, secretario general de Recolectores remarcó: "Debemos dejar de lado las asperezas para estar a la altura de lo que pasan los trabajadores".
Reforma laboral en la mira
Acuciados por la inminente reforma laboral que promueve el gobierno de Javier Milei, la CGT Rosario logró un proceso de normalización después de más de 15 años de acefalía.
La última vez que la CGT local intentó elegir formalmente a sus autoridades fue en el 2010 cuando Rubén López, secretario general del Sindicato de Camioneros en ese entonces, resultó electo para encabezar la conducción de la filial local. Sin embargo, Néstor Ferraza, del gremio de los trabajadores municipales, cuestionó la legitimidad de los comicios, desconoció los resultados y solicitó la intervención de Hugo Moyano, titular del espacio a nivel nacional. Pese a los intentos por llegar a buen puerto, la discusión quedó empantanada y nunca se resolvió la disputa.
Este proceso de reunificación coincide con: caída del salario real y tensiones paritarias, reclamos por reformas laborales impulsadas desde ámbitos políticos y empresariales, procesos de precarización creciente, conflictos en sectores industriales, transporte y logística, y una agenda nacional en la que el movimiento obrero busca recuperar protagonismo frente a nuevas políticas económicas.
En ese sentido, Vivas sostuvo que la unidad fue un requisito para tomar el cargo: "Sin unidad, no asumía. Ahora debemos pelear todos unidos porque separados solo perderemos". Sobre el escenario nacional, advirtió que "Si hay reforma laboral, que sea para mejorar, no para destruir. Hablaremos con quien sea necesario siempre que no quieran joder a nuestros trabajadores".
"Puertas abiertas"
El 27 de noviembre: acto de normalización y formalización de autoridades. Allí se definirá la integración completa de la conducción.
La nueva CGT se declara de “puertas abiertas” y con vocación de incorporar a todos los gremios de la región. Se anticipan posicionamientos públicos sobre la situación salarial y las eventuales reformas laborales.
