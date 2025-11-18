La CGT Rosario dio un paso clave con la mirada puesta en la reforma laboral

Por su parte, Marcelo Andrada, secretario general de Recolectores remarcó: "Debemos dejar de lado las asperezas para estar a la altura de lo que pasan los trabajadores".

"Rosario es la segunda ciudad del país; no podemos tener una CGT fragmentada. Necesitamos una central obrera luchadora".

image La decisión se formalizó luego del tercer encuentro consecutivo destinado a diseñar una nueva estructura para la central obrera local.

Reforma laboral en la mira

Acuciados por la inminente reforma laboral que promueve el gobierno de Javier Milei, la CGT Rosario logró un proceso de normalización después de más de 15 años de acefalía.

La última vez que la CGT local intentó elegir formalmente a sus autoridades fue en el 2010 cuando Rubén López, secretario general del Sindicato de Camioneros en ese entonces, resultó electo para encabezar la conducción de la filial local. Sin embargo, Néstor Ferraza, del gremio de los trabajadores municipales, cuestionó la legitimidad de los comicios, desconoció los resultados y solicitó la intervención de Hugo Moyano, titular del espacio a nivel nacional. Pese a los intentos por llegar a buen puerto, la discusión quedó empantanada y nunca se resolvió la disputa.

Este proceso de reunificación coincide con: caída del salario real y tensiones paritarias, reclamos por reformas laborales impulsadas desde ámbitos políticos y empresariales, procesos de precarización creciente, conflictos en sectores industriales, transporte y logística, y una agenda nacional en la que el movimiento obrero busca recuperar protagonismo frente a nuevas políticas económicas.

En ese sentido, Vivas sostuvo que la unidad fue un requisito para tomar el cargo: "Sin unidad, no asumía. Ahora debemos pelear todos unidos porque separados solo perderemos". Sobre el escenario nacional, advirtió que "Si hay reforma laboral, que sea para mejorar, no para destruir. Hablaremos con quien sea necesario siempre que no quieran joder a nuestros trabajadores".

image Mensaje de la CGT local al Presidente.

"Puertas abiertas"

El 27 de noviembre: acto de normalización y formalización de autoridades. Allí se definirá la integración completa de la conducción.

La nueva CGT se declara de “puertas abiertas” y con vocación de incorporar a todos los gremios de la región. Se anticipan posicionamientos públicos sobre la situación salarial y las eventuales reformas laborales.

