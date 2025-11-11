La CGT busca avanzar en su reunificación para "enfrentar" la reforma laboral

Sobre ese marco, más de 90 organizaciones gremiales se reunieron recientemente en el auditorio del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, ubicado en Pasco al 100, para avanzar en el proceso de unificación de la CGT Regional local. Entre los presentes estuvieron la UOM, Sindicato de la Carne, Estaciones de Servicio (SOESGPyLA), Viajantes, Sindicato Peones de Taxis, Sutracovi (Peaje) por nombrar algunos.

image El movimiento obrero santafesino vuelve a encender sus motores.

Al respecto, Antonio Donello, Secretario General de la UOM, sostuvo que en el encuentro "la expresión de la mayoría de los gremios demostró que hay un grado serio de querer normalizar la CGT". De manera continuada, agregó: "Todos tenemos la voluntad de que una de la centrales obreras mas importante del país se normalice".

En tanto, señaló que el sector va a "tratar" de que estén la mayoría de los gremios posibles.

"Creemos que vamos por el buen camino y estamos convencidos que muy posiblemente el 20 de noviembre se normalice nuestra CGT". "Creemos que vamos por el buen camino y estamos convencidos que muy posiblemente el 20 de noviembre se normalice nuestra CGT".

La confluencia agrupó a secretarias y secretarios generales junto a representantes de diversos sectores de la producción, los servicios y la administración pública, que coincidieron en la necesidad de consolidar una central obrera fuerte, representativa y con plena autonomía regional.

En dicho escenario se fijó como fecha el próximo 20 de noviembre para la presentación formal de la nueva CGT local.

El resurgimiento de la CGT Rosario tiene también un subtexto político inevitable. En un escenario donde el peronismo santafesino intenta reconstruirse, muchos observan en la iniciativa gremial una plataforma de reorganización progresista, que podría ofrecer una base social y territorial sólida para futuros proyectos electorales alternativos al oficialismo provincial y nacional.

En relación a la reforma laboral que pretende el gobierno libertario, Donello anticipó que "si viene por quita de derechos a los trabajadores, estaremos preparados para enfrentarla", aunque aclaró:

"Los gremialistas no nos oponemos a una reforma laboral pero que sea una nueva ley que no quite derechos y se adecuen los convenios por la tecnología que hay y con nuevas categorías para que nuestros trabajadores puedan tener diferentes ingresos. A eso no nos oponemos". "Los gremialistas no nos oponemos a una reforma laboral pero que sea una nueva ley que no quite derechos y se adecuen los convenios por la tecnología que hay y con nuevas categorías para que nuestros trabajadores puedan tener diferentes ingresos. A eso no nos oponemos".

En la junta gremial uno de los temas centrales fue la reforma que se discute a nivel nacional. Allí coincidieron en que "La unidad no se impone, se construye entre todos y desde el territorio".

image Sector en alerta.

La dirigencia se plantó y mostró "preocupación" por las consecuencias que las modificaciones podrían generar sobre los derechos conquistados. En ese sentido, remarcaron "la importancia de no retroceder en materia de protección al trabajo y negociación colectiva".

"Los trabajadores no pueden quedar sujetos a reglas que los coloquen en situación de debilidad. Las transformaciones deben debatirse con los gremios, no sobre ellos", expresaron.

Más contenidos en Urgente24

Provincias construyen autovías: Milei, primer presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái

Colapinto tendrá en 2026 el mejor motor de Fórmula 1: luchará mano a mano con los grandes

Boca 2-0 River: el Xeneize le ganó con carácter a un Millonario abatido y sin respuestas

Para la OCDE, Javier Milei no tiene "plan de desarrollo" y debilitará a la industria