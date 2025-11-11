ROSARIO. Con estreno del nuevo triunvirato, la Confederación General del Trabajo (CGT) llamó este lunes (10/11) a la reunión Espacio Agenda Siglo XXI. Tras el exitoso cónclave que se realizó días atrás en el auditorio de la sede del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, buscan seguir acercando posiciones y batallar la reforma laboral.
La CGT busca avanzar en su reunificación para "enfrentar" la reforma laboral
La expectativa por la normalización de la CGT Rosario trasciende las fronteras locales. El 20 de noviembre no será una fecha más.
Agenda Siglo XXI
El sector del sindicalismo que propulsó la candidatura de Cristian Jerónimo (Vidrio) impulsará una "agenda programática" propia de la central y buscará dar el debate "puertas adentro" para discutir la reforma laboral que impulsa el Gobierno.
"Queremos debatir sobre una agenda programática. La CGT debe tener programa y propuestas. Nosotros vamos a ir al Consejo Directivo con eso", anticipó a la Agencia Noticias Argentinas uno de los sindicalistas participantes de la reunión que se llevó adelante en la sede de la AEFIP ubicada en el centro porteño.
Si bien aún no estaba definida la fecha de la próxima mesa de diálogo del Consejo Directivo de la central, este martes se realizará el acto de firma de la aceptación de los cargos de la conducción de la central.
Un movimiento que se reagrupa
Luego de la elección de la nueva conducción de la CGT nacional, en Rosario se abre la posibilidad, bajo el turno de la central obrera, de un avance de reforma laboral "anti derechos" la cual para los trabajadores es momento de "unir fuerzas".
Sobre ese marco, más de 90 organizaciones gremiales se reunieron recientemente en el auditorio del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, ubicado en Pasco al 100, para avanzar en el proceso de unificación de la CGT Regional local. Entre los presentes estuvieron la UOM, Sindicato de la Carne, Estaciones de Servicio (SOESGPyLA), Viajantes, Sindicato Peones de Taxis, Sutracovi (Peaje) por nombrar algunos.
Al respecto, Antonio Donello, Secretario General de la UOM, sostuvo que en el encuentro "la expresión de la mayoría de los gremios demostró que hay un grado serio de querer normalizar la CGT". De manera continuada, agregó: "Todos tenemos la voluntad de que una de la centrales obreras mas importante del país se normalice".
En tanto, señaló que el sector va a "tratar" de que estén la mayoría de los gremios posibles.
La confluencia agrupó a secretarias y secretarios generales junto a representantes de diversos sectores de la producción, los servicios y la administración pública, que coincidieron en la necesidad de consolidar una central obrera fuerte, representativa y con plena autonomía regional.
En dicho escenario se fijó como fecha el próximo 20 de noviembre para la presentación formal de la nueva CGT local.
El resurgimiento de la CGT Rosario tiene también un subtexto político inevitable. En un escenario donde el peronismo santafesino intenta reconstruirse, muchos observan en la iniciativa gremial una plataforma de reorganización progresista, que podría ofrecer una base social y territorial sólida para futuros proyectos electorales alternativos al oficialismo provincial y nacional.
Reforma laboral sí, pero no la de Javier Milei
En relación a la reforma laboral que pretende el gobierno libertario, Donello anticipó que "si viene por quita de derechos a los trabajadores, estaremos preparados para enfrentarla", aunque aclaró:
En la junta gremial uno de los temas centrales fue la reforma que se discute a nivel nacional. Allí coincidieron en que "La unidad no se impone, se construye entre todos y desde el territorio".
La dirigencia se plantó y mostró "preocupación" por las consecuencias que las modificaciones podrían generar sobre los derechos conquistados. En ese sentido, remarcaron "la importancia de no retroceder en materia de protección al trabajo y negociación colectiva".
"Los trabajadores no pueden quedar sujetos a reglas que los coloquen en situación de debilidad. Las transformaciones deben debatirse con los gremios, no sobre ellos", expresaron.
