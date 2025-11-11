Horas antes de que asuma Diego Santilli, Javier Milei le pasó funciones de Interior a Manuel Adorni

También se transfieren a ese organismo las competencias en turismo, ambiente y deportes, que hasta ahora estaban bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior.

Entre las nuevas funciones asignadas a la Jefatura de Gabinete se destacan la administración del Fondo Nacional de Turismo, la ejecución de obras de infraestructura turística y deportiva, y la coordinación del Consejo Federal de Turismo. También se le encomienda la planificación ambiental y la gestión de recursos naturales, así como la participación en foros internacionales vinculados a cambio climático y biodiversidad.

En tanto, establece que el Ministerio de Seguridad Nacional absorberá todas las funciones relacionadas con migraciones, inmigración y el control del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Esto incluye la organización del sistema de registración e identificación de personas, el control de fronteras, la aplicación de las leyes migratorias y la administración del derecho de asilo y nacionalidad.

Se modifican los artículos 9, 10, 16, 17, 22 bis y se deroga el artículo 4° bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto 438/92). Con esta modificación, también se establece que las referencias normativas vigentes a funciones del Ministerio del Interior en materia migratoria deben entenderse a partir de ahora como competencias del Ministerio de Seguridad.

El texto indica que los recursos presupuestarios, bienes, personal y unidades organizativas vinculados a la Secretaría de Comunicación son transferidos automáticamente a la Jefatura de Gabinete. A su vez, se ratifica que las personas a cargo de las Secretarías General, Legal y Técnica y de Inteligencia de Estado mantendrán rango ministerial.

El decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la Constitución Nacional. En su considerando, el Ejecutivo sostiene que las modificaciones resultan impostergables para garantizar la eficiencia de la administración pública y que serán puestas en conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, como establece la Ley 26.122.

image La ceremonia en la que Javier Milei le tomará juramento a Diego Santilli, se llevará adelante a partir de las 15:00 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia de la plana mayor del Gabinete, pero también de familiares y amigos del 'Colo', entre los que habrá figuras del PRO.

Diego Santilli y su trabajo antes de asumir formalmente

Vale recordar que Diego Santilli comenzó a trabajar como "ministro" antes de asumir. Inició con conversación con provincias, clave en las intenciones de la Casa Rosada de aprobar el Presupuesto 2026, las reformas laboral y tributaria y el nuevo Código Penal.

Recibió en las oficinas del Ministerio del Interior a los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres; de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Córdoba, Martín Llaryora.

Y este miércoles iniciará una gira que hará por diferentes lugares del país para visitar a los gobernadores más cercanos y darles así una señal de agradecimiento por haber sido aliados en las últimas elecciones.

Empezará en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, pero seguirá con Alfredo Cornejo, en Mendoza; Leandro Zdero, en Chaco; Claudio Poggi, en San Luis, y finalizará con Jorge Macri, en la ciudad de Buenos Aires, aunque el orden puede variar...

Por ahora, logró algunos apoyos explícitos a las medidas que plantea la Casa Rosada, como es el caso de Orrego y Jalil, pero también se llevó los reclamos de Torres y Llaryora, que celebraron la apertura al diálogo, pero pusieron condiciones para sus respaldos.

El chubutense y el cordobés coincidieron en que la Nación debe trabajar de manera coordinada con las provincias sobre el Presupuesto, que opinaron que debe sufrir algunos cambios para ser aprobado en el Congreso.

Como fuere, en las próximas semanas, el nuevo titular de la cartera de Interior tiene en carpeta mantener encuentros con al menos 10 de los 20 mandatarios provinciales que a finales de octubre estuvieron en el cónclave con Javier Milei, pero del cual no participó porque entonces todavía estaba en su lugar Lisandro Catalán.

