Warner Bros. confirmó "Gremlins 3" con el creador original al mando y sin CGI

De hecho, las películas fueron tan violentas para su época que ayudaron a crear la clasificación PG-13 en Estados Unidos. Sí, estos monstruitos verdes cambiaron las reglas del cine para siempre.

Warner apuesta fuerte a la nostalgia

Warner Bros. está en plena cruzada por revivir sus franquicias clásicas. Después del exitazo de "Beetlejuice Beetlejuice", ahora le toca el turno a los Gremlins. La productora también lanzó en 2023 la serie animada "Gremlins: Secrets of the Mogwai", pero este largometraje promete ser el verdadero regreso triunfal.

image

Con producción arrancando posiblemente en 2026, la cuenta regresiva ya empezó.

¿Estamos listos para volver a escuchar las tres reglas? No mojarlos, no darles de comer después de medianoche... y prepararse para el caos.

