Warner Bros. Discovery acaba de soltar la bomba: "Gremlins 3" es oficial y llegará a los cines el 19 de noviembre de 2027. El anuncio lo hizo el CEO David Zaslav durante la presentación de resultados de la compañía, y la noticia ya tiene a los fans nostálgicos revolucionados en redes.
35 AÑOS DESPUÉS
Warner Bros. confirmó "Gremlins 3" con el creador original al mando y sin CGI
El regreso más esperado del cine ochentoso llega en 2027 con marionetas reales, efectos prácticos y todo gracias a Warner Bros. Los Gremlins, señores.
El regreso que nadie pidió pero todos queremos desde Warner Bros.
Lo mejor de todo es que Chris Columbus, el guionista que escribió la primera película en 1984 cuando apenas era un desconocido, ahora va a dirigir esta tercera entrega. Y no viene solo: Steven Spielberg regresa como productor ejecutivo a través de Amblin Entertainment, la misma productora que parió a estos bichos adorables y siniestros hace casi cuatro décadas.
Columbus dejó bien en claro que no va a traicionar el espíritu original. En declaraciones anteriores, el director de "Harry Potter y la Piedra Filosofal" y "Mi Pobre Angelito" prometió que usaría marionetas tangibles y efectos prácticos, sin abusar del CGI. "Lo haría de la misma manera, con marionetas reales", sentenció. Es decir: nada de criaturas digitales genéricas.
La franquicia original recaudó 165 millones de dólares en 1984 y se convirtió en un fenómeno cultural instantáneo. La secuela, "Gremlins 2: The New Batch" (1990), dirigida por Joe Dante, no tuvo tanto éxito comercial (solo 41 millones), pero ganó estatus de culto con el tiempo por su humor ácido y autorreferencial.
De hecho, las películas fueron tan violentas para su época que ayudaron a crear la clasificación PG-13 en Estados Unidos. Sí, estos monstruitos verdes cambiaron las reglas del cine para siempre.
Warner apuesta fuerte a la nostalgia
Warner Bros. está en plena cruzada por revivir sus franquicias clásicas. Después del exitazo de "Beetlejuice Beetlejuice", ahora le toca el turno a los Gremlins. La productora también lanzó en 2023 la serie animada "Gremlins: Secrets of the Mogwai", pero este largometraje promete ser el verdadero regreso triunfal.
Con producción arrancando posiblemente en 2026, la cuenta regresiva ya empezó.
¿Estamos listos para volver a escuchar las tres reglas? No mojarlos, no darles de comer después de medianoche... y prepararse para el caos.
