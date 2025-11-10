Guillermo Michel: "no todo el país es como Buenos Aires, en el interior se usan mucho los billetes"

El único gravamen que bajaron fue el de bienes personales, porque beneficiaron a los que más tienen. Les han dado un punto del PBI a 10.000 personas. Son como Hood Robin que le quita a los pobres para darle a los ricos. El único gravamen que bajaron fue el de bienes personales, porque beneficiaron a los que más tienen. Les han dado un punto del PBI a 10.000 personas. Son como Hood Robin que le quita a los pobres para darle a los ricos.

Guillermo Michel, abogado y contador, agregó:

“El 35% de la economía está sin regularizar en Argentina en materia impositiva. El 42% del empleo se maneja en negro. La gente se va a bancarizar y ampliará la base si cuando paga con una tarjeta de débito le descuentan el IVA”.

Ejecutar una reforma tributaria en una economía que está cayendo no es viable·. Ejecutar una reforma tributaria en una economía que está cayendo no es viable·.