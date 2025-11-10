“Hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada se le reintegraba a jubilados y beneficiarios de planes sociales el IVA, pero eso se dejó de lado” recordó Guillermo Michel, ex titular de la Aduana Nacional.
¿IMPUESTO POR EXTRAER EFECTIVO?
Guillermo Michel: "no todo el país es como Buenos Aires, en el interior se usan mucho los billetes"
“No hay que ir por el lado del palo (cobrar impuesto al uso de los cajeros) sino usar la zanahoria (devolver IVA a los más necesitado s” dijo Guillermo Michel.
El flamante diputado nacional electo por la provincia de Entre Ríos agregó:
“Retenerle el 10% a un monotributista que va a buscar plata en efectivo al cajero es beneficiar a los bancos y empobrecer al que peor la está pasando. No lo tomaría en serio porque tampoco genera un gran volumen fiscal”.
Las subas de impuestos de Javier Milei
“Este gobierno ha incrementado los tributos. Además de quitar el mencionado beneficio de la devolución del IVA, van a subir un 50% en 2026 la presión impositiva sobre los combustibles. Un 10% también subirá el monotributo y ahora se cobra más por ganancias que antes".
Guillermo Michel, abogado y contador, agregó:
“El 35% de la economía está sin regularizar en Argentina en materia impositiva. El 42% del empleo se maneja en negro. La gente se va a bancarizar y ampliará la base si cuando paga con una tarjeta de débito le descuentan el IVA”.