urgente24
DINERO Guillermo Michel > IVA > Milei

¿IMPUESTO POR EXTRAER EFECTIVO?

Guillermo Michel: "no todo el país es como Buenos Aires, en el interior se usan mucho los billetes"

“No hay que ir por el lado del palo (cobrar impuesto al uso de los cajeros) sino usar la zanahoria (devolver IVA a los más necesitado s” dijo Guillermo Michel.

10 de noviembre de 2025 - 22:03
uillermo Michel&nbsp;

uillermo Michel 

“Hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada se le reintegraba a jubilados y beneficiarios de planes sociales el IVA, pero eso se dejó de lado” recordó Guillermo Michel, ex titular de la Aduana Nacional.

Nuestra fórmula de devolución (que había sido inventada por Roberto Lavagna) llegaba a 20 millones de argentinos, Ahora, la utiliza también Brasil y la llama cash back o IVA personalizado. Se trata de gente que no va a comprar dólares sino que destinara ese ahorro al consumo. Nuestra fórmula de devolución (que había sido inventada por Roberto Lavagna) llegaba a 20 millones de argentinos, Ahora, la utiliza también Brasil y la llama cash back o IVA personalizado. Se trata de gente que no va a comprar dólares sino que destinara ese ahorro al consumo.

El flamante diputado nacional electo por la provincia de Entre Ríos agregó:

Seguir leyendo

“Retenerle el 10% a un monotributista que va a buscar plata en efectivo al cajero es beneficiar a los bancos y empobrecer al que peor la está pasando. No lo tomaría en serio porque tampoco genera un gran volumen fiscal”.

michel
Guillermo Michel, ex titular de Aduanas

Guillermo Michel, ex titular de Aduanas

Las subas de impuestos de Javier Milei

“Este gobierno ha incrementado los tributos. Además de quitar el mencionado beneficio de la devolución del IVA, van a subir un 50% en 2026 la presión impositiva sobre los combustibles. Un 10% también subirá el monotributo y ahora se cobra más por ganancias que antes".

El único gravamen que bajaron fue el de bienes personales, porque beneficiaron a los que más tienen. Les han dado un punto del PBI a 10.000 personas. Son como Hood Robin que le quita a los pobres para darle a los ricos. El único gravamen que bajaron fue el de bienes personales, porque beneficiaron a los que más tienen. Les han dado un punto del PBI a 10.000 personas. Son como Hood Robin que le quita a los pobres para darle a los ricos.

Guillermo Michel, abogado y contador, agregó:

“El 35% de la economía está sin regularizar en Argentina en materia impositiva. El 42% del empleo se maneja en negro. La gente se va a bancarizar y ampliará la base si cuando paga con una tarjeta de débito le descuentan el IVA”.

Ejecutar una reforma tributaria en una economía que está cayendo no es viable·. Ejecutar una reforma tributaria en una economía que está cayendo no es viable·.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES