“El elector que escucha que 2 propuestas son iguales, directamente, vota al candidato del gobierno, para que escoger al otro” sostuvo el analista ecuatoriano y ex asesor de Mauricio Macri en TN.
JAIME DURÁN BARBA
"Mauricio Macri fue imprudente: el PRO se acercó tanto a Milei que quedó absorbido"
“Gran parte de los seguidores y dirigentes de Macri se fueron porque es imposible decir somos partidos distintos pero apoyamos en todo”. dijo Jaime Durán Barba.
“Milei fue muy hábil invitándolo a comer milanesas y desdibujando a un partido que tenía ya 20 años de existencia”.
Como contrapartida, marcó el analista ecuatoriano la situación de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
“Maria Eugenia Vidal no se dejó absorber, conservó su personalidad e individualidad”.
Elogios a Zohran Mamdani
“El nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York hizo una campaña súper interesante. Estuvo apoyado por Bernie Sanders quien tiene un equipo muy bueno. Fue una campaña modelo pero sus propuestas no van a funcionar. Ya vimos lo que pasó en Buenos Aires con el congelamiento de los alquileres. Ahonda el problema”.
“De todos modos, ha tenido posiciones inteligentes a nivel internacional. Condenó a Israel por su papel en la Franja de Gaza como lo hizo toda Europa”.
“El mundo va de extremo a extremo, de cualquier lado a cualquier lado. En mi caso, no estoy de acuerdo con las ideas de Milei, pero no le pongo etiquetas”.