"Mauricio Macri fue imprudente: el PRO se acercó tanto a Milei que quedó absorbido"

image Jaime Durán Barba cuestionó a Macri en TN

Elogios a Zohran Mamdani

“El nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York hizo una campaña súper interesante. Estuvo apoyado por Bernie Sanders quien tiene un equipo muy bueno. Fue una campaña modelo pero sus propuestas no van a funcionar. Ya vimos lo que pasó en Buenos Aires con el congelamiento de los alquileres. Ahonda el problema”.

“De todos modos, ha tenido posiciones inteligentes a nivel internacional. Condenó a Israel por su papel en la Franja de Gaza como lo hizo toda Europa”.

Mamdani no es comunista porque se trata de un régimen que terminó en los años 90. Solamente queda Cuba que es un país muy chiquito que está muriendo de hambre.

“El mundo va de extremo a extremo, de cualquier lado a cualquier lado. En mi caso, no estoy de acuerdo con las ideas de Milei, pero no le pongo etiquetas”.