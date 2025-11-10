Warren Buffett se retira y alerta sobre una actitud de los grandes inversores

El empresario de 95 años reiteró su filosofía de largo plazo frente a la especulación a corto plazo que domina los mercados actuales, incluyendo el auge de activos como las criptomonedas y la velocidad extrema de los operadores bursátiles modernos.

Desde que Buffett adquirió su primera participación en Berkshire en 1962, en ese entonces una textil en dificultades, transformó la compañía en un conglomerado que abarca seguros, ferrocarriles, servicios públicos y marcas de consumo como Dairy Queen y Fruit of the Loom.

Junto con su retiro, Buffett anunció la donación de 2,7 millones de acciones de clase B de Berkshire, valoradas en aproximadamente US$ 1.300 millones, a cuatro fundaciones familiares administradas por sus hijos, consolidando su legado filantrópico.

Esta donación se suma a su compromiso iniciado en 2006 de destinar todas sus acciones de Berkshire a causas benéficas, y a la creación, junto a Bill y Melinda Gates, de Giving Pledge, iniciativa que invita a los más ricos del mundo a donar la mitad de su riqueza a la filantropía.

image Greg Abel, administrador entrante de Berkshire Hathaway.

A pesar de su retiro, Buffett continuará comunicándose con los accionistas a través de cartas anuales enviadas en torno al Día de Acción de Gracias, enfocándose principalmente en su labor filantrópica.

Además, subrayó que Berkshire Hathaway seguirá gestionada de manera responsable y sostenible, evitando convertirse en “una entidad suplicante”, y destacando la importancia de un liderazgo comprometido con el bienestar corporativo y social.

El retiro de Warren Buffett se sintió en los mercados

El anuncio generó atención inmediata en los mercados y entre inversores, quienes monitorean de cerca el plan de sucesión y la transición hacia Greg Abel. Desde que Buffett hizo pública su intención de retirarse en mayo, las acciones de clase A de Berkshire han registrado una caída cercana al 8%, reflejando la influencia duradera del “Oráculo de Omaha” en la percepción de los mercados.

Con su retiro de la gestión diaria, Warren Buffett no solo cierra un capítulo histórico en la historia empresarial de Estados Unidos, sino que también deja un legado de inversión prudente, responsabilidad social y filantropía, asegurando que la marca Berkshire Hathaway siga siendo un referente global de estabilidad y ética corporativa.

