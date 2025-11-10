Warren Buffett, el legendario empresario conocido como el “Oráculo de Omaha”, anunció a los accionistas de Berkshire Hathaway que se retirará de sus funciones diarias en la compañía a finales de este año, marcando el fin de una carrera que influyó directamente, durante más de seis décadas, el mundo corporativo de Wall Street.
TODA UNA VIDA
Warren Buffett se retira y alerta sobre una actitud de los grandes inversores
Warren Buffett deja la gestión diaria de Berkshire Hathaway a sus 95 años, aunque mantiene influencia y refuerza su legado filantrópico.
“Como dirían los británicos, me estoy 'guardando silencio'. Más o menos”, escribió Buffett en su carta anual, según publicó Financial Times, manteniendo el tono directo y didáctico que ha caracterizado su comunicación con los inversores.
La próxima carta anual, que durante décadas fue seguida de cerca por inversores, será redactada por su sucesor, Greg Abel, aunque Buffett conservará una participación significativa en las acciones de clase A, asegurando así que su influencia sobre la compañía continúe mientras los accionistas se familiarizan con la nueva gestión.
El estilo de Warren Buffett
Buffett es reconocido por combinar su guía sobre inversiones con reflexiones sobre la vida y la ética empresarial. En su carta más reciente, el magnate advirtió sobre los peligros de la codicia y la competencia desmedida entre ejecutivos, señalando que los incentivos salariales muchas veces generan más envidia que productividad. Escribió:
El empresario de 95 años reiteró su filosofía de largo plazo frente a la especulación a corto plazo que domina los mercados actuales, incluyendo el auge de activos como las criptomonedas y la velocidad extrema de los operadores bursátiles modernos.
Desde que Buffett adquirió su primera participación en Berkshire en 1962, en ese entonces una textil en dificultades, transformó la compañía en un conglomerado que abarca seguros, ferrocarriles, servicios públicos y marcas de consumo como Dairy Queen y Fruit of the Loom.
Junto con su retiro, Buffett anunció la donación de 2,7 millones de acciones de clase B de Berkshire, valoradas en aproximadamente US$ 1.300 millones, a cuatro fundaciones familiares administradas por sus hijos, consolidando su legado filantrópico.
Esta donación se suma a su compromiso iniciado en 2006 de destinar todas sus acciones de Berkshire a causas benéficas, y a la creación, junto a Bill y Melinda Gates, de Giving Pledge, iniciativa que invita a los más ricos del mundo a donar la mitad de su riqueza a la filantropía.
A pesar de su retiro, Buffett continuará comunicándose con los accionistas a través de cartas anuales enviadas en torno al Día de Acción de Gracias, enfocándose principalmente en su labor filantrópica.
Además, subrayó que Berkshire Hathaway seguirá gestionada de manera responsable y sostenible, evitando convertirse en “una entidad suplicante”, y destacando la importancia de un liderazgo comprometido con el bienestar corporativo y social.
El retiro de Warren Buffett se sintió en los mercados
El anuncio generó atención inmediata en los mercados y entre inversores, quienes monitorean de cerca el plan de sucesión y la transición hacia Greg Abel. Desde que Buffett hizo pública su intención de retirarse en mayo, las acciones de clase A de Berkshire han registrado una caída cercana al 8%, reflejando la influencia duradera del “Oráculo de Omaha” en la percepción de los mercados.
Con su retiro de la gestión diaria, Warren Buffett no solo cierra un capítulo histórico en la historia empresarial de Estados Unidos, sino que también deja un legado de inversión prudente, responsabilidad social y filantropía, asegurando que la marca Berkshire Hathaway siga siendo un referente global de estabilidad y ética corporativa.
