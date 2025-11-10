Ante el inminente fin del Shutdown, los mercados del mundo respiran

La luz al final del shutdown

El impulso se originó en Washington, donde ocho senadores demócratas se unieron a los republicanos para respaldar un plan de compromiso que busca reabrir el gobierno y mantener la financiación federal hasta finales de enero.

El acuerdo preliminar revertiría los despidos de empleados públicos y garantizaría pagos retroactivos a los trabajadores suspendidos. Además, incluiría concesiones de los demócratas sobre los créditos fiscales de salud, uno de los puntos más controvertidos de la disputa presupuestaria.

El economista jefe de ANZ, Richard Yetsenga, señaló al mismo medio que el cierre había contribuido a la caída de los rendimientos de los bonos y de los precios del oro, y que un eventual acuerdo podría revertir esa tendencia, aunque tiene otras consecuencias:

Si se levanta el cierre, es probable que regresen las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal de EE. UU.

El oro, sin embargo, mantuvo su impulso y subió un 2,4% hasta US$ 4.095 la onza troy, mientras el bitcoin se apreció un 0,6%, superando los US$ 105.000 por unidad.

Pese al entusiasmo, algunos analistas advierten que el mercado sigue cotizando cerca de máximos históricos. “Si el gobierno está cerrado, el mercado sube. Si el gobierno está abierto, también sube. Es irrelevante para los adictos a las burbujas”, ironizó Albert Saporta, director ejecutivo de GAM Holding.

De concretarse la aprobación en el Senado, el plan deberá pasar por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. Una reapertura del gobierno permitiría reanudar la publicación de datos clave del mercado laboral estadounidense, suspendidos durante el cierre.

“Esperemos que no haya sorpresas desagradables cuando lleguen los datos”, advirtió Yu, de BNY, al subrayar que el verdadero desafío comenzará una vez que el gobierno vuelva a funcionar plenamente.

