El shutdown de Estados Unidos es cada vez más peligroso para la economía

El cierre del gobierno dejó a cientos de miles de empleados federales sin sueldo y ha interrumpido la entrega de cupones de alimentos a 40 millones de personas. Los medios estadounidenses reportaron que el gobierno ordenó a los estados suspender la ayuda alimentaria mensual, luego de que la Corte Suprema bloqueara temporalmente una orden judicial que buscaba mantener los pagos completos durante la apelación.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió en declaraciones a Fox News que el tráfico aéreo se “reducirá drásticamente” durante el fin de semana de Acción de Gracias, cuando tradicionalmente millones de estadounidenses viajan para reunirse con sus familias. Dijo:

Vamos a tener una disrupción masiva. Vamos a tener una disrupción masiva.

Freno en el aire

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó a las aerolíneas reducir sus vuelos hasta en un 10% antes del 14 de noviembre, debido a la escasez de controladores aéreos, muchos de los cuales no han recibido sueldo y están recurriendo a empleos adicionales para cubrir sus gastos.

Según el portal FlightAware, más de 1.400 vuelos fueron cancelados este domingo 09/11 en todo el país, lo que incrementa el temor a un colapso logístico en plena temporada alta de viajes.

En el congreso nadie cede

Mientras tanto, las negociaciones en el Congreso siguen estancadas. Los republicanos pidieron a los demócratas aprobar una medida temporal para mantener los niveles actuales de financiación, propuesta que fue rechazada hasta que se reviertan los recortes a los créditos fiscales de salud.

El presidente Donald Trump aprovechó el fin de semana para lanzar una serie de mensajes en su red Truth Social, atacando a las aseguradoras médicas y criticando la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare.

Trump reiteró su llamado a eliminar la obstrucción parlamentaria (filibuster) y prometió otorgar un “dividendo” de US$ 2.000 a algunos ciudadanos, financiado con ingresos por aranceles. Bessent declaró que se podría realizar mediante reducción de impuestos.

Trump escribió en sus redes:

Los republicanos deberían acabar con el filibuster, terminar el shutdown, aprobar muchas grandes "cosas" y ganar las elecciones de medio término. TAN FÁCIL DE HACER - Estén en el partido inteligente, no en el partido estúpido! Los republicanos deberían acabar con el filibuster, terminar el shutdown, aprobar muchas grandes "cosas" y ganar las elecciones de medio término. TAN FÁCIL DE HACER - Estén en el partido inteligente, no en el partido estúpido!

image El posteo de Donald Trump en Truth Social.

Con un gobierno paralizado, un tráfico aéreo en crisis y millones de estadounidenses afectados, el país enfrenta una creciente incertidumbre económica y política en vísperas de las festividades de fin de año.

