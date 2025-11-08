De Barry Bennett a Susan Segal: Relacionistas, intermediarios y falsos influyentes

Susan Segal, en AS/COA desde 2003, se ofrece como una abrepuertas a USA para quienes necesitan simular que tienen relaciones directas.

La efectividad de su tarea es difícil de precisar pero no tiene competidores en su espacio, y ya son 22 años vendiendo el producto.

De todos modos, sus servicios eran previsibles para los K pero ¿Quién imaginaría que Javier Milei carece de línea directa con Washingon DC?

Barry Bennett

Precisamente esa dificultad llevó a Santiago Caputo a trabar relación con Leonardo Scatturice, de Tactic Global, y así llegó a Barry Bennett, un relacionista de conexiones con los republicanos.

Según Liliana Franco, en Ámbito Financiero, Bennett estuvo en la Casa Rosada cuando Milei estaba en un evento de CPAC antes de ir a lo de Segal.

Bennett fue quien más daño le hizo a su amigo Santiago Caputo al difundir su pedido / propuesta de Caputo en un "cargo importante" del gabinete de ministros de Milei. Lo dijo antes de las elecciones del 26/10 y así comenzaron las especulaciones de Caputo Jefe de Gabinete en lugar de Guillermo Francos.

Se desconoce cuál es la creatividad de Bennett en el armado de una red de vínculos en USA pero la cartera de clientes de Tactic Global parece resultar interesante para Santiago Caputo. Saliendo de la Casa Rosada, Bennett habló con periodistas para hacer una defensa de Caputo.

En una demostración de voluntarismo y obviedades, Bennett dejó la sensación de que su cliente es Santiago Caputo más que Javier Milei:

"Argentina se convertirá en uno de los más grandes socios comerciales de USA".

“Los Estados Unidos no podrían estar más detrás de las reformas, de la esperanza y la promesa que se está lanzando”.

“Hablamos sobre las reformas que vienen. Santiago está haciendo un gran trabajo organizando el nuevo Congreso y gestionando el flujo de inversiones directas extranjeras que suenan en sus teléfonos todos los días”.

"A los Estados Unidos realmente les gusta Santiago, tienen una muy buena relación con él, pero la decisión es de Milei”.

“Tenemos un par de años en los que hay que construir carreteras, gasoductos y muchas otras cosas antes de que empiece a fluir el dinero de los minerales que financiará escuelas, hospitales y pensiones. Hay mucho trabajo por hacer”.

“Estábamos mirando el desespero económico y ahora estamos mirando una gran oportunidad económica”.

“Cuando la economía migra de la soja al uranio y al gas, se necesita un conjunto diferente de regímenes para proteger al país y a los impuestos. Nadie se preocupa si demandás mucha soja, pero si tomás 2 libras de uranio, tenemos un problema”.

“Parece que el tipo de cambio está bastante estable. Compraron pesos y eso ha detenido la corrida”.

Embed [#CasaRosada] El asesor de #Trump, Barry Bennett se reunió con Santiago Caputo. "Hay que construir carreteras, gasoductos y muchas otras cosas antes de q empiece a fluir dinero de los minerales que financiará escuelas, hospitales y pensiones. Hay mucho trabajo por hacer” afirmó pic.twitter.com/jEDsF1534o — Juan Pablo Peralta (@JuamPaPeralta) November 8, 2025

La realidad es cruel

Lo cierto es que más que contratar a Susan Segal o Barry Bennett, la Administración Milei podría lograr un encastre más importante con USA si escuchara sus consejos sobre la política cambiaria: flotación, a lo que Milei se opone.

El ministro Luis Caputo volvió a escucharlo de boca de financistas convocados por el banco JP Morgan Chase.

Por ese motivo otra vez él prometió

recomprar bonos soberanos,

comenzar a acumular reservas.

El ministro aclaró que Milei no desea dejar flotar la moneda argentina, según dijeron asistenes a la agencia Bloomberg.

Esto complica todo: ni Segal ni Bennet podrán hacer mucho por la Administración Milei si el Presidente insiste en no libertad la paridad cambiaria.

Caputo contraofertó que podría considerar acelerar el ritmo de ajuste de las bandas al 1,5% mensual, dependiendo de la inflación y la demanda de pesos.

Hoy los límites superior e inferior del rango operativo se ajustan 1% por mes.

Caputo prometió un cronograma en diciembre para

la acumulación de reservas,

la recompra de deuda y

un bono de "deuda por educación".

Caputo no especificó cuándo comenzarían las compras de dólares del BCRA, pero dijo que espera que la moneda siga apreciándose a medida que crezca la demanda de pesos.

Según él, Argentina planifica recomprar los bonos globales con vencimiento en 2029 y 2030 (GD 29 y GD30) utilizando una fuente de financiamiento más barata..

Pero no es lo que están interesados en escuchar sus contertulios.

