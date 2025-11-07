Jubilado agresor de Villa del Parque imputado

Al día siguiente

El 6 de noviembre, la mujer relató que el conflicto comenzó cuando estacionó su auto cerca de la salida del garage del agresor:

Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar

Licencia suspendida

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir de la joven, ayer, luego de que se viralizaran imágenes de su auto sin la patente trasera, además de varios videos en donde se la veía manejar a alta velocidad, mientras se grababa a sí misma.

La ANSV aclaró que la medida "no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió", sino que se basa en las imágenes que "exhiben su conducta peligrosa al volante".

El organismo identificó a la conductora a través de las imágenes y solicitó su inhabilitación por "conducta temeraria" y "poner en riesgo a terceros".

