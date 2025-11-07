La Justicia imputó el viernes (07/11) al jubilado de 80 años que agredió a la joven quien estacionó su vehículo en el garaje de la vivienda del barrio porteño de Villa del Parque, según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
ATACÓ A JOVEN CONDUCTORA
Jubilado agresor de Villa del Parque imputado
La agresión ocurrió cuando el hombre de 80 años descubrió que el coche de Agustina (la víctima) tapó la salida del garage del frentista.
La Unidad de Flagrancia Oeste del ministerio Público Fiscal de la ciudad tomó la decisión sobre la base a los delitos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, mientras que el hombre se presentó a la citación de la fiscalía y se negó a declarar.
Restricciones al jubilado
El imputado a quien se le atribuye haber causado una lesión superficial con un golpe de puño en el mentón de la agredida, se le impuso además una medida restrictiva y no podrá tomar contacto con la joven por ningún medio, en caso de un encuentro casual, deberá mantener un trato cordial y respetuoso.
Qué pasó antes de la acción judicial
El hecho ocurrió el 5 de noviembre pasado, cuando la mujer denunció quesu vecino propició daños contra su vehículo y, tras la discusión, la agredió físicamente, por lo que la Unidad de Flagrancia Oeste ordenó la detención y quedó demorado por algunas horas.
Por la agresión, la víctima recibió asistencia policial y un botón antipánico, además de ser citada a declarar en la Oficina de Violencia de Género.
Al día siguiente
El 6 de noviembre, la mujer relató que el conflicto comenzó cuando estacionó su auto cerca de la salida del garage del agresor:
Licencia suspendida
Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir de la joven, ayer, luego de que se viralizaran imágenes de su auto sin la patente trasera, además de varios videos en donde se la veía manejar a alta velocidad, mientras se grababa a sí misma.
La ANSV aclaró que la medida "no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió", sino que se basa en las imágenes que "exhiben su conducta peligrosa al volante".
El organismo identificó a la conductora a través de las imágenes y solicitó su inhabilitación por "conducta temeraria" y "poner en riesgo a terceros".
