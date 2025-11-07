El escándalo de las apuestas en Turquía se perfila como el más grave en la historia del fútbol mundial. Hace poco más de 30 días la Federación Turca de Fútbol suspendió a 149 árbitros para investigarlos por arreglo de partidos por apuestas ilegales, hoy se confirmó la detención de 21 personas, de las cuales 17 son árbitros y 1 presidente de un club de la Primera División turca.
Turquía: El presidente de un club y 17 árbitros detenidos por apuestas ilegales
Fútbol turco: Arreglo de partidos, árbitros y presidente detenido
La noticia saltó al mundo hace poco más de un mes cuando la Federación Turca de Fútbol suspendió a 149 árbitros de los 571 que tiene el fútbol turco en todas sus categorías. ¿El motivo? Arreglo de partidos y apuestas ilegales, algunos con historiales desde hace años.
Luego de la investigación que tomó poco más de un mes, la Fiscalía de Estambul detuvo a 21 personas relacionadas con el fútbol, uno de ellos y el caso más grave fue el del presidente de un club de primera división, aunque no trascendió el nombre. Además 17 colegiados terminaron detenidos por la misma causa.
El Colegio de Árbitros de Turquía calificó de indignante y denigrante la actitud de la justicia como de la Federación, ya que ensucian el nombre del arbitraje turco por árbitros que no siquiera apostaron activamente, sino que lo que dicen es que son árbitros que apostaban hace años, cuando ni siquiera eran profesionales, y eso es un error de la Fiscalía y la Federación. Todo esto según el Colegio de Árbitros de Turquía.
LA investigación seguirá en curso y seguramente estos días tendremos más novedades ya que hay muchos más implicados en la causa y no sabemos cuan arriba llegará el escándalo del fútbol turco y las apuestas ilegales.
El caso de Atenas de Río Cuarto
El presidente de Atenas de Río Cuarto, equipo que milita en el Federal “A” (3º División) Federico Filippa fue detenido por arreglo de partidos y apuestas ilegales el año pasado, algo similar a lo que sucede hoy en el fútbol turco.
En este caso solo el presidente y algunos dirigentes fueron implicados, no hubo jugadores acusados ni implicados en la causa y tampoco sanciones deportivas, inclusive hoy Atenas de Río Cuarto pelea el ascenso a la Segunda División del fútbol argentino.
