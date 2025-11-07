Turquía: El presidente de un club y 17 árbitros detenidos por apuestas ilegales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/trthaber/status/1986660438885417125?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986660438885417125%7Ctwgr%5E4dc52b8ccbe5ed122ec67bf86c1c65ceac81c0c2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fonefootball.com%2Fes%2Fnoticias%2Fescandalo-en-el-futbol-turco-18-detenidos-tras-apuestas-ilegales-41916099&partner=&hide_thread=false 'Futbolda bahis' soruturmas kapsamnda aralarnda 17 hakem, 1 süper lig takm bakan olmak üzere 21 üpheli hakknda gözalt karar verildi.https://t.co/t5Jn4fQKv8 pic.twitter.com/yxqXPl9Nld — TRT HABER (@trthaber) November 7, 2025

El caso de Atenas de Río Cuarto

El presidente de Atenas de Río Cuarto, equipo que milita en el Federal “A” (3º División) Federico Filippa fue detenido por arreglo de partidos y apuestas ilegales el año pasado, algo similar a lo que sucede hoy en el fútbol turco.

En este caso solo el presidente y algunos dirigentes fueron implicados, no hubo jugadores acusados ni implicados en la causa y tampoco sanciones deportivas, inclusive hoy Atenas de Río Cuarto pelea el ascenso a la Segunda División del fútbol argentino.

