Karen Reichardt no es una gran lectora; Colapinto peleará por podios en 2026; ¿Dinamitar la Villa 31?

Aunque suene delirante, algunos legisladores porteños ya hacen números, tentados por el valor del suelo, tras haberse vendido hasta el último centímetro de Puerto Madero original. Aunque suene delirante, algunos legisladores porteños ya hacen números, tentados por el valor del suelo, tras haberse vendido hasta el último centímetro de Puerto Madero original.

Embed - "Derecha y humana"

3-Franco Colapinto fue confirmado y tendrá mejor auto

La escudería Renault Alpine lo designó piloto titular en 2026.

El auto recuperará los 50 caballos de potencia que le faltan ya que incorporará motores de Mercedes Benz

Además tendrá un nuevo diseño aerodinámico que colocará a los franceses en el nivel de las mejores escuderos de la categoría

Embed - Recuerdos del futuro. Colapinto peleará por podios en 2026

4-La inteligencia artificial "revive" a Alberto Fernández

Con IA crearon un spot humorístico que muestra los supuestos nuevos emprendimientos de políticos casi jubilados.

Muchos dicen que abrirán un café literario, pero terminan alquilando oficinas cerca del Congreso o la Casa Rosada.

En uno de los países más fríos de Sudamérica, todos quieren seguir cerca de donde calienta el sol.