Karen Reichardt no es una gran lectora; Colapinto peleará por podios en 2026; ¿Dinamitar la Villa 31?

La diputada nacional Karen Reichardt no es una gran lectora; Colapinto peleará por podios en 2026; ¿Dinamitar la Villa 31 para construir otro Puerto Madero?

07 de noviembre de 2025 - 19:35
1-Karen Reichardt, ahora que es diputada, prometió leer reglamento de la cámara

Al igual que todos los legisladores electos de La Libertad Avanza, recibió como obsequio una Constitución Nacional y el Reglamento del Congreso.

Sin embargo, la ex vedette confesó que aún no los leyó porque “la tipografía es muy pequeña”.

Además, reconoció que no es una gran lectora, dejando una frase que ya genera polémica en el nuevo parlamento.

2-¿Demoler la Villa 31?

En Internet ya circulan propuestas para reconvertir las 70 manzanas que ocupa ese barrio popular de Retiro.

La idea: demoler miles de viviendas donde viven más de 40.000 personas para construir allí un “nuevo Puerto Madero”.

En Internet ya circulan propuestas para reconvertir las 70 manzanas que ocupa ese barrio popular de Retiro.

La idea: demoler miles de viviendas donde viven más de 40.000 personas para construir allí un "nuevo Puerto Madero".

Aunque suene delirante, algunos legisladores porteños ya hacen números, tentados por el valor del suelo, tras haberse vendido hasta el último centímetro de Puerto Madero original.

3-Franco Colapinto fue confirmado y tendrá mejor auto

La escudería Renault Alpine lo designó piloto titular en 2026.

El auto recuperará los 50 caballos de potencia que le faltan ya que incorporará motores de Mercedes Benz

Además tendrá un nuevo diseño aerodinámico que colocará a los franceses en el nivel de las mejores escuderos de la categoría

4-La inteligencia artificial "revive" a Alberto Fernández

Con IA crearon un spot humorístico que muestra los supuestos nuevos emprendimientos de políticos casi jubilados.

Muchos dicen que abrirán un café literario, pero terminan alquilando oficinas cerca del Congreso o la Casa Rosada.

En uno de los países más fríos de Sudamérica, todos quieren seguir cerca de donde calienta el sol.

