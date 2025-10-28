"Si me invitaban, me pelaba": Karen Reichardt y el show libertario post triunfo

Embed “ESTUVO BUENISIMO, LOS PELÉ A TODOS EN VIVO”



HABLÓ LA DIPUTADA ELECTA KAREN REICHARDT TRAS PELAR AL COLO SANTILLI Y GORDO DAN @JMilei @KarenReichardt1 @GordoDan_ pic.twitter.com/0UX5dxr2sk — Agarra la Pala (@agarra_pala) October 28, 2025

Detrás de las risas hubo algo más profundo: una sorpresa real por un triunfo que nadie esperaba, y una generación libertaria que festeja con códigos nuevos. En lugar del acto solemne, un streaming. En vez del aplauso medido, una carcajada colectiva. El poder se celebra distinto, y Reichardt lo entendió antes que nadie.

De la joda a la postal política: la política ya no se entiende sin show

Lo que arrancó como una joda en La Misa del Gordo Dan terminó convertida en una postal política del mileísmo: Santilli, el Gordo Dan y sus colaboradores pelados al ras, mientras Reichardt manejaba la máquina con una sonrisa cómplice. "Déjenme guardar el pelo que me sacan", pidió Santilli entre risas, resignado a su destino. Después, con tono medio en serio, soltó: "La palabra es algo importante para los argentinos, pero estoy pidiendo clemencia".

image El rapado colectivo se transformó en un gesto político simbólico y mediático, mostrando la nueva forma de comunicar poder en el mileísmo. Reichardt emergió como figura clave, auténtica y estratégica.

El momento tuvo de todo: humor, autocrítica, redes y un mensaje implícito sobre la nueva forma de comunicar poder. En lugar de conferencias o comunicados, un streaming. En vez de promesas abstractas, gestos concretos. Y aunque el ritual libertario bordeó el exceso, funcionó: la imagen de Santilli rapado recorrió los portales y las redes más rápido que los resultados oficiales.

El detalle que pocos mencionaron es que la victoria libertaria en la provincia fue mínima, menos del 1%, pero suficiente para dejar al peronismo masticando bronca y a Santilli cumpliendo con lo prometido.

Para Reichardt, en cambio, fue el debut perfecto. Sin libreto, sin discurso armado, con frases simples pero filosas. Y con una claridad política que, más allá del tono distendido, deja un mensaje de fondo: en esta nueva etapa, la política se hace con micrófono abierto y cámara encendida. Lo entendió Milei, lo entendió Santilli, y ahora lo confirma Reichardt.

Porque sí, el colorado perdió el pelo, pero Karen ganó algo mucho más valioso: presencia, relato y una dosis de autenticidad que escasea en la política argentina.

