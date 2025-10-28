Después del triunfo de La Libertad Avanza en Buenos Aires, Karen Reichardt se volvió protagonista sin buscarlo. No solo porque fue ella quien rapó a Diego Santilli en vivo, sino porque lo contó con una soltura que descolocó a todos. Detrás del momento viral hay algo más: una historia de poder, humor y una interna que recién empieza.
"Si me invitaban, me pelaba": Karen Reichardt y el show libertario post triunfo
Karen Reichardt contó en TN cómo fue pelar a Diego Santilli tras el batacazo de La Libertad Avanza en Provincia y confesó que ella también lo hubiera hecho.
Karen Reichardt y el día que ganó cámara pelando a Diego Santilli
"Estuvo buenísimo. A todos los pelé. Pelé a Santilli. Lo que pasa es que después le hacía el retoque el Tano Fígaro", contó Reichardt entre risas, todavía con la energía del festejo en el cuerpo.
En el estudio de Carajo Stream, donde se transmite La Misa del Gordo Dan, la escena fue una mezcla rara de euforia política y de streaming viral. Ella, con la camiseta de River y una máquina en la mano, fue la encargada de cumplir la promesa del colorado Santilli, que había dicho una semana antes de las elecciones: "Si lo damos vuelta, me pelo". Y lo dio vuelta.
"Era la primera vez que rapaba a alguien. ¿Vos cuántas veces rapaste?", le devolvió a la periodista de TN cuando le preguntaron por la experiencia. "Fue la primera vez y todos juntos. Estuvo muy bueno. Son unos chicos que me divierten mucho y está muy bien cumplir las promesas". Reichardt no solo tomó el desafío con humor: se adueñó del momento. En un espacio donde la mayoría de los dirigentes todavía se esfuerza por parecer espontáneo, ella lo fue sin forzar nada.
Mientras Santilli trataba de reírse de su nueva imagen ("Parezco Mastantuono, no estoy tan mal", había dicho), Reichardt ya se había ganado la cámara. "Yo creo que si hubiera estado invitada ese día también apostaba", agregó. Y cuando le preguntaron qué hubiera prometido, no dudó: "Lo mismo, raparme. Porque la verdad no había un aire de que podíamos ganar la provincia".
Detrás de las risas hubo algo más profundo: una sorpresa real por un triunfo que nadie esperaba, y una generación libertaria que festeja con códigos nuevos. En lugar del acto solemne, un streaming. En vez del aplauso medido, una carcajada colectiva. El poder se celebra distinto, y Reichardt lo entendió antes que nadie.
De la joda a la postal política: la política ya no se entiende sin show
Lo que arrancó como una joda en La Misa del Gordo Dan terminó convertida en una postal política del mileísmo: Santilli, el Gordo Dan y sus colaboradores pelados al ras, mientras Reichardt manejaba la máquina con una sonrisa cómplice. "Déjenme guardar el pelo que me sacan", pidió Santilli entre risas, resignado a su destino. Después, con tono medio en serio, soltó: "La palabra es algo importante para los argentinos, pero estoy pidiendo clemencia".
El momento tuvo de todo: humor, autocrítica, redes y un mensaje implícito sobre la nueva forma de comunicar poder. En lugar de conferencias o comunicados, un streaming. En vez de promesas abstractas, gestos concretos. Y aunque el ritual libertario bordeó el exceso, funcionó: la imagen de Santilli rapado recorrió los portales y las redes más rápido que los resultados oficiales.
El detalle que pocos mencionaron es que la victoria libertaria en la provincia fue mínima, menos del 1%, pero suficiente para dejar al peronismo masticando bronca y a Santilli cumpliendo con lo prometido.
Para Reichardt, en cambio, fue el debut perfecto. Sin libreto, sin discurso armado, con frases simples pero filosas. Y con una claridad política que, más allá del tono distendido, deja un mensaje de fondo: en esta nueva etapa, la política se hace con micrófono abierto y cámara encendida. Lo entendió Milei, lo entendió Santilli, y ahora lo confirma Reichardt.
Porque sí, el colorado perdió el pelo, pero Karen ganó algo mucho más valioso: presencia, relato y una dosis de autenticidad que escasea en la política argentina.
