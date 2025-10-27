Gran triunfo de la LLA en Vaca Muerta: Más de 75% de participación y 4 bancas

En tanto, Fuerza Patria recibió un duro golpe que lo dejó sin renovar ninguna de las tres bancas que ponía en juego. Ni siquiera pudo aspirar a un escaño en la Cámara de Diputados, porque los libertarios duplicaron cómodos su magro 13% y se llevaron dos de los tres representantes que elegía Neuquén.

Es que en tierras de Vaca Muerta, para el caso del Senado, el partido o alianza que resulte ganador, sin importar la diferencia de votos con el segundo, se queda con dos bancas, pero en Diputados, el ganador debe duplicar en votos al tercero para adjudicarse dos, es decir, si no se impone por esa diferencia le corresponderá una banca, una segunda será para el que resultase segundo y una tercera para el tercero. Y como se mencionó, los libertarios duplicaron lo obtenido por Fuerza Patria.

En Río Negro

En la vecina provincia de Río Negro, donde estaban en juego tres senadores y dos diputados nacionales, a Fuerza Patria le fue mejor, pero no así al partido del actual gobernador, Alberto Weretilneck, que terminó la jornada con un sabor amargo...

Fuerza Patria se impuso de manera ajustada con sus candidatos a senadores y La Libertad Avanza obtuvo una diferencia mayor en Diputados.

Con el 99,12% de las mesas escrutadas, Martín Soria (FP) ganó en el tramo de senadores con 30,67%, pero muy de cerca, a escasos votos, lo siguió la candidata del gobierno nacional Lorena Villaverde, con 30,18%.

En Diputados, el triunfo fue para Aníbal Tortoriello (LLA) con 34,27% y cinco puntos debajo se ubicó Adriana Serquis (FP) que cosechó un 29,47%.

De este modo, el 10 de diciembre asumirán como senadores Soria y Ana Marks por la mayoría y Villaverde por la minoría; mientras que Tortoriello se mantendrá por otros 4 años en la Cámara Baja y se sumará Adriana Serquis, por el sistema d’hont que rige para Diputados.

Esta polarización, Juntos Defendemos Río Negro, quedó en tercer lugar en ambas categorías, con 26,99% y 26,09% en senadores y diputados respectivamente.

El gobernador Alberto Weretilneck se manifestó anoche de manera similar a su par neuquino afirmando que la elección "se nacionalizó absolutamente, no solo en Río Negro, sino que lo estamos viendo en todo el país", a modo de "compartir" la desgracia... y dijo que "una parte importante de la provincia ha decidido que los representantes en el Congreso Nacional sean los partidos nacionales".

El partido del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se quedó afuera del Congreso de la Nación...

Y así como Rolando Figueroa dijo que "no se plebiscitó la gestión provincial", Weretilneck manifestó que "no juzga ni las gestiones municipales, ni las comisiones de fomento, ni el gobierno de la provincia" y admitió que esperaba un mayor caudal de votos.

