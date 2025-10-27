En territorio de Vaca Muerta, La Libertad Avanza, el partido del presidente, dio un batacazo en la urnas, y tras un triunfo ajustado en números, le dará a Javier Milei dos senadores y dos diputados en el Congreso Nacional de los tres que se elegían por cámara. Apenas la tercera será, en ambos casos, para La Neuquinidad, el partido del gobernador Rolando Figueroa, quien dijo que el resultado se debió a la polarización de las fuerzas nacionales.
RÍO NEGRO, DIVIDIDA
Gran triunfo de la LLA en Vaca Muerta: Más de 75% de participación y 4 bancas
Neuquén (Vaca Muerta), con un ajustado triunfo en números, le sumará a Javier Milei dos senadores y dos diputados, y una 'derrota' a Rolando Figueroa, aunque no total como la de su par de la vecina Río Negro.
Así y todo le fue mejor que a su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuyo partido se quedó afuera del Congreso de la Nación.
El resultado en Neuquén
En Neuquén, donde la participación superó el 75%, ubicándola como la segunda provincia con mayor concurrencia a las urnas, detrás de Tucumán, y con el 98% escrutado en el recuento provisorio, La Libertad Avanza obtenía en la categoría de senadores casi un 36% de los votos válidos, seguido de La Neuquinidad, que cosechó más de un 29%.
Las dos fuerzas se repartieron las tres bancas en juego y por ello asumirán en diciembre Nadia Márquez y Pablo Cervi (ambos actuales diputados nacionales), y Julieta Corroza (actual ministra provincial).
En la elección de diputados, en cambio, la diferencia entre ambos espacios fue más ajustada: La Libertad Avanza se quedó con más del 33% y, La Neuquinidad, con cerca del 31,5%. Con ese resultado asumirán en diciembre: Gastón Riesco y Soledad Mondaca junto con Karina Maureira de La Neuquinidad.
En tanto, Fuerza Patria recibió un duro golpe que lo dejó sin renovar ninguna de las tres bancas que ponía en juego. Ni siquiera pudo aspirar a un escaño en la Cámara de Diputados, porque los libertarios duplicaron cómodos su magro 13% y se llevaron dos de los tres representantes que elegía Neuquén.
Es que en tierras de Vaca Muerta, para el caso del Senado, el partido o alianza que resulte ganador, sin importar la diferencia de votos con el segundo, se queda con dos bancas, pero en Diputados, el ganador debe duplicar en votos al tercero para adjudicarse dos, es decir, si no se impone por esa diferencia le corresponderá una banca, una segunda será para el que resultase segundo y una tercera para el tercero. Y como se mencionó, los libertarios duplicaron lo obtenido por Fuerza Patria.
En Río Negro
En la vecina provincia de Río Negro, donde estaban en juego tres senadores y dos diputados nacionales, a Fuerza Patria le fue mejor, pero no así al partido del actual gobernador, Alberto Weretilneck, que terminó la jornada con un sabor amargo...
Fuerza Patria se impuso de manera ajustada con sus candidatos a senadores y La Libertad Avanza obtuvo una diferencia mayor en Diputados.
Con el 99,12% de las mesas escrutadas, Martín Soria (FP) ganó en el tramo de senadores con 30,67%, pero muy de cerca, a escasos votos, lo siguió la candidata del gobierno nacional Lorena Villaverde, con 30,18%.
En Diputados, el triunfo fue para Aníbal Tortoriello (LLA) con 34,27% y cinco puntos debajo se ubicó Adriana Serquis (FP) que cosechó un 29,47%.
De este modo, el 10 de diciembre asumirán como senadores Soria y Ana Marks por la mayoría y Villaverde por la minoría; mientras que Tortoriello se mantendrá por otros 4 años en la Cámara Baja y se sumará Adriana Serquis, por el sistema d’hont que rige para Diputados.
Esta polarización, Juntos Defendemos Río Negro, quedó en tercer lugar en ambas categorías, con 26,99% y 26,09% en senadores y diputados respectivamente.
El gobernador Alberto Weretilneck se manifestó anoche de manera similar a su par neuquino afirmando que la elección "se nacionalizó absolutamente, no solo en Río Negro, sino que lo estamos viendo en todo el país", a modo de "compartir" la desgracia... y dijo que "una parte importante de la provincia ha decidido que los representantes en el Congreso Nacional sean los partidos nacionales".
Y así como Rolando Figueroa dijo que "no se plebiscitó la gestión provincial", Weretilneck manifestó que "no juzga ni las gestiones municipales, ni las comisiones de fomento, ni el gobierno de la provincia" y admitió que esperaba un mayor caudal de votos.
Otras noticias de Urgente24
Prudente, Javier Milei invitó a los gobernadores y a los argentinos que no lo votaron
LLA gana PBA, CABA, Córdoba y Santa Fe, y suma casi el 41% de los votos en todo el país
Córdoba: Ganó Javier Milei (Gonzalo Roca) y a Juan Schiaretti se le pinchó Provincias Unidas
Kicillof: "Ni miedo, ni tristeza, ni resignación: seremos escudo para proteger al que sufre"