CÓRDOBA. La lectura de ánimos y discursos en Córdoba en las primeras horas tras el cierre de los comicios dejó entrever un fuerte cambio en las expectativas de los dos principales competidores de la tarde a nivel provincial: Provincias Unidas y La Libertad Avanza. Con Juan Schiaretti y Gonzalo Roca como principales candidatos, ambas fuerzas comenzaron a dejar información implicita en sus discursos que dieron cuenta del "cambio de tiempo".
ANTIKIRCHNERISMO
Expectativa violeta en Córdoba: A Juan Schiaretti se le desinfla Provincias Unidas
En Córdoba, la batalla entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza generaría sorpresa. Juan Schiaretti quiso ampliar, pero el discurso se pinchó a la tarde.
En el caso de Provincias Unidas, la palabra fue controlada por el ministro de Gobierno Manuel Calvo, funcionario de alta confianza del gobernador Martín Llaryora y el candidato Schiaretti. Según Calvo, la participación se habría mantenido dentro de los porcentajes esperados, rondando el 66%, un número cercano a la media de las elecciones de medio término en Argentina.
En cuanto a las expectativas, Calvo evitó adelantar sondeos ante la vigencia de la veda, pero anticipó que la renovación de las dos bancas que el oficialismo provincial pone en juego sería "un buen resultado". También dejó abierto el escenario para la sumatoria de una nueva banca, lo que revelaría un potencial conformismo con un resultado que sería menos al esperado en la previa por el Centro Cívico.
El discurso de Calvo sería una versión muy "licuada" de las expectativas con las que Provincias Unidas inundó los medios nacionales en las semanas previas a las elecciones. En ese sentido, la mirada del oficialismo provincial estaría puesta en el resultado de los gobernadores socios de Llaryora, para saber pasadas las 21 si el "federalismo" sufre o no una nueva frustración.
La Libertad Avanza y el antikirchnerismo en Córdoba
En la vereda de La Libertad Avanza, mientras tanto, el semblante sería mucho más expectante de cara a lo que podría ser un resultado sorpresivamente positivo. Si bien las declaraciones en el búnker de Roca fueron limitadas, la posibilidad de un discurso triunfal crecería con fuerza de cara a las 21 horas, cuando se puedan confirmar tendencias firmes.
En Córdoba, el oficialismo nacional apostó a una lista "pura" para enfrentar al gobernador Schiaretti. Aunque sin confrontar directamente contra su figura, la disputa fue por la misma canasta de votos: el antikirchnerismo.
La campaña se centró en la figura de Milei y se mantuvo nacionalizada, sin entrar en disputas locales. Algo que podría haber sido beneficioso para volver a sacar a flote el sentimiento anti K que vive en la provincia especialmente desde el acuartelamiento policial del 2013, evento "canónico" para el PJ nacional y la perdida de Córdoba.
Defendamos Córdoba
Por otra parte, quien también tendría abierta la posibilidad de un discurso eufórico sería Natalia de la Sota, la diputada que se desprendió del armado de Schiaretti con el objetivo de renovar su banca. La hija del ex gobernador José Manuel de la Sota aspiraría a permanecer en Diputados, siendo la primera vez en años que el oficialismo provincial sufre una división interna tan evidente.
