Expectativa violeta en Córdoba: A Juan Schiaretti se le desinfla Provincias Unidas

En Córdoba, el oficialismo nacional apostó a una lista "pura" para enfrentar al gobernador Schiaretti. Aunque sin confrontar directamente contra su figura, la disputa fue por la misma canasta de votos: el antikirchnerismo.

La campaña se centró en la figura de Milei y se mantuvo nacionalizada, sin entrar en disputas locales. Algo que podría haber sido beneficioso para volver a sacar a flote el sentimiento anti K que vive en la provincia especialmente desde el acuartelamiento policial del 2013, evento "canónico" para el PJ nacional y la perdida de Córdoba.

Milei Roca Córdoba P Gonzalo Roca y Javier Milei.

Defendamos Córdoba

Por otra parte, quien también tendría abierta la posibilidad de un discurso eufórico sería Natalia de la Sota, la diputada que se desprendió del armado de Schiaretti con el objetivo de renovar su banca. La hija del ex gobernador José Manuel de la Sota aspiraría a permanecer en Diputados, siendo la primera vez en años que el oficialismo provincial sufre una división interna tan evidente.

Más contenido en Urgente24:

El bodegón para comer milanesas gigantes por $15.000

No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas

El outlet con zapatillas de primera marca a $50.000

Muy raro: Otra vez Fred Machado pero BCRA anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)