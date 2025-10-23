El 26/10, Provincias Unidas presenta candidatos en 14 distritos

Sturzenegger anunció la digitalización de registros societarios

El ministro desregulador, Federico Sturzenegger, anunció en el Coloquio de Idea que la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) de Córdoba permitirá la inscripción digital de sociedades de todo el país a través del CiDi (Ciudadano Digital). Destacó la experiencia cordobesa en la implementación de un sistema 100% digital, desarrollado bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora y del ministro de Economía, Guillermo Costa, que agiliza y simplifica la constitución de empresas.

El modelo cordobés permite que cualquier sociedad pueda constituirse online, incluyendo sociedades anónimas simplificadas y tradicionales, con presentación de actas en formato digital y apertura automática de cuentas en el Banco de Córdoba, integrando así el circuito administrativo y financiero en un único entorno digital.

“Encontramos la voluntad de implementar un registro 100% digital de sociedades. Eso lo logramos en Córdoba, con el trabajo de Guillermo Costa. Todo lo que nos pedían sobre registración de sociedades quedó completamente resuelto”, afirmó Sturzenegger ante empresarios.

“Ahora cualquier sociedad puede realizar todos los trámites desde su oficina, de manera digital, con actas presentadas online y apertura automática de cuentas, demostrando cómo el federalismo permite que las provincias innoven y compitan”, agregó el ministro.

