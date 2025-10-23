Provincias Unidas peleará votos en 16 distritos electorales

En Chubut, la primera candidata a diputada es Ana Clara Romero, quien busca retener la banca que tiene desde 2021. Romero competirá con el sello Despierta Chubut, una alianza entre el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.

El gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, impulsa como primer diputado a Diógenes González, con el sello Vamos Corrientes que ganó las elecciones provinciales del 31 de agosto.

En PBA

Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires, Provincias Unidas propone como primer diputado a Florencio Randazzo.

En San Juan, lidera la lista Emilio Baistrocchi. Y en Mendoza, al ex intendente de San Carlos, Jorge Difonso.

En las otras dos provincias cuyanas, la nueva fuerza de los gobernadores impulsa a Sergio Galleguillo en La Rioja y a Andrés Vallone, en San Luis. Por otro lado, en Catamarca, el candidato a diputado es Fernando Navarro.

En tanto, en los distritos que se disputan bancas de senadores y diputados, Provincias Unidas propone en Tierra del Fuego a Pablo Blanco para el Senado (busca retener el escaño que tiene desde 2019) y a Federico Bilotta para Diputados. En Chaco, se postula como senador Eduardo Aguilar y para diputados, Claudia Panzardi.

Por último, en Santiago del Estero se presentan Francisco Cavallotti como senador y Carlos Díaz como diputado, por el sello Hacemos Santiago.

