El próximo domingo (26/10), Provincias Unidas competirá en 16 distritos electorales, el espacio creado por iniciativa de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Corrientes, buscará como ellos mismo definen "un grito de unión nacional" y alternativa distinta del kirchnerismo y los libertarios.
DOMINGO 26/10
Provincias Unidas peleará votos en 16 distritos electorales
En las legislativas del domingo (26/10) Provincias Unidas competirá con sus candidatos en todo el país. Anticipan resultados alentadores.
Candidatos
El nuevo espacio político se presentará en Ciudad de Buenos Aires bajo el sello Ciudadanos Unidos, con las candidaturas de Graciela Ocaña (senadora) y Martín Lousteau (diputado).
En Córdoba, el candidato a diputado es el ex gobernador Juan Schiaretti, mientras que en Santa Fe la candidata a diputada es la vicegobernadora Gisela Scaglia.
María Inés Zígara compite en Jujuy liderando el Frente Jujuy Crece que ganó las elecciones de medio término locales.
En tanto, en Santa Cruz el primer candidato a diputado a Daniel Álvarez -jefe de gabinete del gobernador Vidal-, quien competirá con el sello Provincias Unidas.
En Chubut, la primera candidata a diputada es Ana Clara Romero, quien busca retener la banca que tiene desde 2021. Romero competirá con el sello Despierta Chubut, una alianza entre el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.
El gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, impulsa como primer diputado a Diógenes González, con el sello Vamos Corrientes que ganó las elecciones provinciales del 31 de agosto.
En PBA
Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires, Provincias Unidas propone como primer diputado a Florencio Randazzo.
En San Juan, lidera la lista Emilio Baistrocchi. Y en Mendoza, al ex intendente de San Carlos, Jorge Difonso.
En las otras dos provincias cuyanas, la nueva fuerza de los gobernadores impulsa a Sergio Galleguillo en La Rioja y a Andrés Vallone, en San Luis. Por otro lado, en Catamarca, el candidato a diputado es Fernando Navarro.
En tanto, en los distritos que se disputan bancas de senadores y diputados, Provincias Unidas propone en Tierra del Fuego a Pablo Blanco para el Senado (busca retener el escaño que tiene desde 2019) y a Federico Bilotta para Diputados. En Chaco, se postula como senador Eduardo Aguilar y para diputados, Claudia Panzardi.
Por último, en Santiago del Estero se presentan Francisco Cavallotti como senador y Carlos Díaz como diputado, por el sello Hacemos Santiago.
Más noticias en Urgente24
Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA
Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')
Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo
La Pregunta: ¿Cuántos dólares más puede vender Scott Bessent por la Argentina?
Flamengo 1 - Racing 0: Cambeses fue figura, pero un gol en contra de Rojo lo quebró