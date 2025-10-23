Apedrearon el micro del plantel de Lanús en Chile

image Como quedó el micro de Lanús en la previa de la semifinal de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile.

Apedrean al micro de Lanús en Chile

En la puerta del Estadio Nacional fue apedreado el micro de Lanús en su llegada para disputar la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Al llegar el plantel una multitud, todos hinchas de la “U”, los esperaba con la zona liberada por la policía y una lluvia de piedras fueron lanzadas sobre el micro, una sola hizo un daño considerable en una de las ventanillas, pero la información dice que no hay heridos. Conmebol llamó a una reunión de urgencia con el comité de seguridad.