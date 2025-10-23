Lanús enfrentará a Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana en la tarde-noche del jueves. El encuentro de ida se desarrollará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, lugar donde al llegar el micro de Lanús fue apedreado por los hinchas locales.
Apedrearon el micro del plantel de Lanús en Chile
En el traslado del plantel de Lanús desde el hotel al estadio el micro fue apedreado por los hinchas de la Universidad de Chile.
En la puerta del Estadio Nacional fue apedreado el micro de Lanús en su llegada para disputar la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Al llegar el plantel una multitud, todos hinchas de la “U”, los esperaba con la zona liberada por la policía y una lluvia de piedras fueron lanzadas sobre el micro, una sola hizo un daño considerable en una de las ventanillas, pero la información dice que no hay heridos. Conmebol llamó a una reunión de urgencia con el comité de seguridad.
Cabe recordar que este encuentro se juega a puertas cerradas por los hechos de violencia que protagonizaron los hinchas de Universidad de Chile en Argentina en el partido de vuelta por los octavos de final ante Independiente, donde el "Rojo" fue eliminado injustamente, ya que ambos equipos deberían haber sido descalificados.
Hay que destacar que una vez que sucedió el ataque al micro de Lanús, sí apareció la policía y reprimió fuertemente a los hinchas chilenos. El problema de todo esto son dos cosas, una que la policía no debería haber dejado la zona liberada y debería haber estado en las adyacencias del estadio. La segunda es que no deberían haber podido llegar al estadio los hinchas ya que el partido era considerado de alto riesgo y se juega a puertas cerradas, o sea, sin público de ningún tipo.
Sobre este ataque se expresó en sus redes con un video "Toto" Salvio (el cual publicamos en esta nota) en el cual acompaña un escrito que dice: "Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable!! Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar??".
Más allá de la reunión de seguridad de emergencia el partido no corre riesgo de suspención, ya que no será jugado con público.
