Lanús venció 5-0 a Newell´s por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. En el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, el Granate arrolló a la Lepra. Dylan Aquino hizo un hat-trick, Eduardo Salvio hizo un gol y Walter Bou, otro.
Lanús 5-0 Newell's: baile Granate a una Lepra completamente rota
Lanús arrolló a Newell's en el sur bonaerense. Hat-trick de Dylan Aquino en el equipo de Mauricio Pellegrino.
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Final del partido: Lanús venció 5-0 a Newell's
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El Granate no afloja su intensidad y busca el sexto
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¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Salvio entra por el centro y marca el quinto
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¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Aquino marca un hat-trick
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¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Aquino mete un doblete y sella el 3-0
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¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Aquino define cruzado y pone el 2-0
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¡Cabezazo directo al travesaño! El Granate casi amplía el resultado
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¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Bou define seguro y abre el marcador
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¡PENAL PARA LANÚS! Una mano en el área y el árbitro no duda
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Árbitro y VAR del partido
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Posibles formaciones en Lanús y Newell's
Newell's fue una sombra y Lanús fue una tromba. El Granate se aprovechó de la crisis leprosa y atropelló al conjunto rosarino.
Como cada vez que juega Newell's, su endeble presente le construye una mandíbula de cristal. La reciente llegada de Frank Darío Kudelka a Rosario llevará tiempo de trabajo, eso es lógico, pero en el mientras tanto la Lepra sangra. Y mucho.
Así todo, nadie hubiera presagiado un contundente 5-0, que volvió el partido un trámite. Lanús hizo los primeros tres goles en el primer tiempo, y en el complemento marcó los dos restantes.
Newell's nunca hizo pie. De un lado, un equipo con muchísimas dudas y poca confianza. Del otro, un equipo que conoce muy bien sus fortalezas.
Con este resultado, Lanús se metió en zona de playoffs. Con este resultado, Newell´s sigue sin ganar en el campeonato y es el equipo que menos puntos sumó si se contemplan las dos zonas: apenas 3 unidades, una menos que Estudiantes de Río Cuarto, que sumó 4.
Mirá el resumen del partido a continuación.
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