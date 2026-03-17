Lanús 5-0 Newell's: baile Granate a una Lepra completamente rota

Lanús venció 5-0 a Newell´s por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. En el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, el Granate arrolló a la Lepra. Dylan Aquino hizo un hat-trick, Eduardo Salvio hizo un gol y Walter Bou, otro.

Newell's fue una sombra y Lanús fue una tromba. El Granate se aprovechó de la crisis leprosa y atropelló al conjunto rosarino.

Como cada vez que juega Newell's, su endeble presente le construye una mandíbula de cristal. La reciente llegada de Frank Darío Kudelka a Rosario llevará tiempo de trabajo, eso es lógico, pero en el mientras tanto la Lepra sangra. Y mucho.

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Así todo, nadie hubiera presagiado un contundente 5-0, que volvió el partido un trámite. Lanús hizo los primeros tres goles en el primer tiempo, y en el complemento marcó los dos restantes.

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Lanús vs. Newell's El Granate goleó a la Lepra FOTO @Newells

Newell's nunca hizo pie. De un lado, un equipo con muchísimas dudas y poca confianza. Del otro, un equipo que conoce muy bien sus fortalezas.

Con este resultado, Lanús se metió en zona de playoffs. Con este resultado, Newell´s sigue sin ganar en el campeonato y es el equipo que menos puntos sumó si se contemplan las dos zonas: apenas 3 unidades, una menos que Estudiantes de Río Cuarto, que sumó 4.

Mirá el resumen del partido a continuación.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Lanús venció 5-0 a Newell's

Live Blog Post El Granate no afloja su intensidad y busca el sexto

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Salvio entra por el centro y marca el quinto Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034046210139447433&partner=&hide_thread=false Newell's sacó del medio... ¡¡¡Y LLEGÓ EL 5-0 DE LANÚS!!! Toto salvio apareció por el segundo palo para sumarse a la goleada.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/FrMGIsz9yd — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Aquino marca un hat-trick Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034045514912538670&partner=&hide_thread=false ¡¡¡QUÉ PARTIDO SE MANDÓ!!! ¡¡GOLAZO DE AQUINO Y HAT-TRICK PARA EL 4-0 DE LANÚS VS. NEWELL'S!!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/mwrhx7yvVo — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Aquino mete un doblete y sella el 3-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034037833472590076&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLAZO Y YA ES GOLEADA!! Asistencia de TACO de Carrera y DOBLETE de Dyaln Aquino para el 3-0 de Lanús vs. Newell's.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AiLSyXvR1k — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026 VER +

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Aquino define cruzado y pone el 2-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034036816949465138&partner=&hide_thread=false ¡¡QUÉ PRESENTE, DYLAN!! Aquino la dejó pasar y metió el zurdazo cruzado para el 2-0 de Lanús vs. Newell's.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Bc6ogIZXpf — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026

Live Blog Post ¡Cabezazo directo al travesaño! El Granate casi amplía el resultado

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Bou define seguro y abre el marcador Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034031597675045165&partner=&hide_thread=false ¡¡EL GOLEADOR NO FALLA!! Walter Bou la puso contra un palo y anotó el 1-0 de Lanús vs. Newell's en La Fortaleza.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/8Zno40spJk — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026

Live Blog Post ¡PENAL PARA LANÚS! Una mano en el área y el árbitro no duda

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver Lanús vs. Newell's El partido va por ESPN Premium.

Live Blog Post "Tomamos a todos los equipos de la misma manera": en el Granate nadie se relaja En la previa del partido, Walter Bou, el 9 reemplazante de Rodrigo Castillo en Lanús, dijo: "Tomamos a todos los equipos de la misma. Tratamos de hacer lo mejor en la cancha para ganar".

Live Blog Post Formaciones confirmadas en Lanús y Newell's Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Peña Biafore, Cardozo, Salvio, Carrera; Bou, Aquina Newell´s: Barlasina; Salcedo, Goitea, Ortega, Luciano; Sotelo, Regiardo, Herrera; Mazzanti, Ramírez, Herrera VER +

Live Blog Post Estudiantes, Riestra y más: todos los partidos de un martes a puro fútbol Además del Granate vs. la Lepra, la fecha 11 del Torneo Apertura tiene otros partidos este martes: Central Córdoba vs. Deportivo Riestra

Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes VER +

Live Blog Post Newell's, el peor de todos: tiene menos puntos que Estudiantes (RC) La Lepra es el equipo que menos puntos ha sumado en lo que va del Torneo Apertura. Tiene apenas 3 puntos, uno menos incluso que Estudiantes de Río Cuarto, el otro equipo más débil del campeonato, que tiene 4. Eso lo ubica Newell's también último de la Tabla Anual y muy bajo en la zona de los promedios. VER +

Live Blog Post TV: Dónde ver Lanús vs. Newell's El cotejo se transmite por ESPN Premium.

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Bruno Amiconi será el árbitro y en el VAR lo acompañará Pablo Echavarría.