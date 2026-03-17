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Lanús 5-0 Newell's: baile Granate a una Lepra completamente rota

Lanús vapuleó a la Lepra en el sur

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FOTO @clublanus
Lanús vapuleó a la Lepra en el sur

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FOTO @clublanus

Lanús arrolló a Newell's en el sur bonaerense. Hat-trick de Dylan Aquino en el equipo de Mauricio Pellegrino.

17 de marzo de 2026 - 17:22
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Lanús venció 5-0 a Newell´s por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. En el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, el Granate arrolló a la Lepra. Dylan Aquino hizo un hat-trick, Eduardo Salvio hizo un gol y Walter Bou, otro.

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Newell's fue una sombra y Lanús fue una tromba. El Granate se aprovechó de la crisis leprosa y atropelló al conjunto rosarino.

Como cada vez que juega Newell's, su endeble presente le construye una mandíbula de cristal. La reciente llegada de Frank Darío Kudelka a Rosario llevará tiempo de trabajo, eso es lógico, pero en el mientras tanto la Lepra sangra. Y mucho.

Así todo, nadie hubiera presagiado un contundente 5-0, que volvió el partido un trámite. Lanús hizo los primeros tres goles en el primer tiempo, y en el complemento marcó los dos restantes.

Lanús vs. Newell's
El Granate gole&oacute; a la Lepra

El Granate goleó a la Lepra

Newell's nunca hizo pie. De un lado, un equipo con muchísimas dudas y poca confianza. Del otro, un equipo que conoce muy bien sus fortalezas.

Con este resultado, Lanús se metió en zona de playoffs. Con este resultado, Newell´s sigue sin ganar en el campeonato y es el equipo que menos puntos sumó si se contemplan las dos zonas: apenas 3 unidades, una menos que Estudiantes de Río Cuarto, que sumó 4.

Mirá el resumen del partido a continuación.

Resumen del partido

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Final del partido: Lanús venció 5-0 a Newell's

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El Granate no afloja su intensidad y busca el sexto

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¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Salvio entra por el centro y marca el quinto

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¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Aquino marca un hat-trick

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Comienza el 2T

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Final del 1T

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¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Aquino mete un doblete y sella el 3-0

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¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Aquino define cruzado y pone el 2-0

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¡Cabezazo directo al travesaño! El Granate casi amplía el resultado

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¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Bou define seguro y abre el marcador

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¡PENAL PARA LANÚS! Una mano en el área y el árbitro no duda

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Comienza el partido

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TV: Dónde ver Lanús vs. Newell's

El partido va por ESPN Premium.

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"Tomamos a todos los equipos de la misma manera": en el Granate nadie se relaja

En la previa del partido, Walter Bou, el 9 reemplazante de Rodrigo Castillo en Lanús, dijo: "Tomamos a todos los equipos de la misma. Tratamos de hacer lo mejor en la cancha para ganar".

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Formaciones confirmadas en Lanús y Newell's

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Peña Biafore, Cardozo, Salvio, Carrera; Bou, Aquina

Newell´s: Barlasina; Salcedo, Goitea, Ortega, Luciano; Sotelo, Regiardo, Herrera; Mazzanti, Ramírez, Herrera

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Estudiantes, Riestra y más: todos los partidos de un martes a puro fútbol

Además del Granate vs. la Lepra, la fecha 11 del Torneo Apertura tiene otros partidos este martes:

  • Central Córdoba vs. Deportivo Riestra
  • Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes
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Newell's, el peor de todos: tiene menos puntos que Estudiantes (RC)

La Lepra es el equipo que menos puntos ha sumado en lo que va del Torneo Apertura. Tiene apenas 3 puntos, uno menos incluso que Estudiantes de Río Cuarto, el otro equipo más débil del campeonato, que tiene 4.

Eso lo ubica Newell's también último de la Tabla Anual y muy bajo en la zona de los promedios.

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TV: Dónde ver Lanús vs. Newell's

El cotejo se transmite por ESPN Premium.

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Árbitro y VAR del partido

Bruno Amiconi será el árbitro y en el VAR lo acompañará Pablo Echavarría.

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Posibles formaciones en Lanús y Newell's

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Biafore, Cardozo; Salvio, Aquino, Carrera; Bou

Newell's: Barlasina; Méndez, Salcedo, Goitea, Risso Patrón; Herrera Sotelo, Regiardo; Herrera, Guch, Núñez; Ramírez

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