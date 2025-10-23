Luego del ocaso de la mejor generación de futbolistas que tuvo la Selección de Chile (Bicampeones de América y subcampeones de la Copa Confederaciones) el equipo nacional se vino en picada. El Mundial 2026 será el tercero que verá por TV sin participar y por eso la federación busca refundar la selección chilena, para eso buscará contratar un experimentado DT en Europa, el elegido es Manuel Pellegrini.
El DT que quiere la Selección de Chile para el Mundial 2030 y es de la elite europea
La Selección de Chile busca refundarse, y para eso buscará contratar un DT que dirige hace 20 años en Europa para clasificar al Mundial 2030.
Manuel Pellegrini, el elegido por la Selección de Chile
Manuel Pellegrini, ex entrenador de Real Madrid, Manchester City, entre otros, actualmente está dirigiendo en el Betis de España, con quien tiene contrato hasta 2026. Nunca dirigió a la Selección de Chile y este sería un buen momento para llevar a la roja al Mundial 2030. Sobre el tema hablaron las 3 partes, la ANFP, Pellegrini y la dirigencia del Betis.
Felipe Correa, gerente de las selecciones nacionales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, dijo al respecto: “Nosotros tenemos interés, es una realidad. El interés es real. Desde el punto de vista de la realidad o no, la pregunta hay que hacérsela a la persona. Estamos trabajando en tener un técnico el próximo año, el fútbol tiene sus tiempos”.
Con estas declaraciones deja en claro el interés por el DT chileno, pero no quedó ahí todo, ante el rumor le consultaron a Manuel Pellegrini, que no dijo si, pero tampoco se negó, dejó la puerta abierta: “Yo lo veo mirando el presente. Lo importante es estar centrado en el día de hoy, veremos el futuro lo que pasa, ya sea aquí en el Betis, en Chile o en otros equipos”.
El chileno no respondió como respondería un entrenador que está convencido de su presente y que quiere seguir en el club, tampoco lo va a hacer si su contrato finaliza en 2026.
Al que no le gustó mucho fue al presidente del Betis, Ángel Haro, que se refirió a la posible partida de Manuel Pellegrini de la siguiente manera: “Con Manuel sigue habiendo una relación muy buena, estamos muy contentos con el trabajo que viene realizando. Cuando haya novedades lo informaremos”.
De esta forma hablaron las 3 partes y no parece alocada la idea de que Pellegrini dirija Chile, primero porque ya tiene 72 años, y si le dice que no ahora quizás ya no haya otra oportunidad, segundo porque termina el contrato el año que viene, momento en que Correa dijo que Chile contrataría un entrenador, o sea, no es para ya, lo pueden esperar.
