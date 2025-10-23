El DT que quiere la Selección de Chile para el Mundial 2030 y es de la elite europea

Al que no le gustó mucho fue al presidente del Betis, Ángel Haro, que se refirió a la posible partida de Manuel Pellegrini de la siguiente manera: “Con Manuel sigue habiendo una relación muy buena, estamos muy contentos con el trabajo que viene realizando. Cuando haya novedades lo informaremos”.

De esta forma hablaron las 3 partes y no parece alocada la idea de que Pellegrini dirija Chile, primero porque ya tiene 72 años, y si le dice que no ahora quizás ya no haya otra oportunidad, segundo porque termina el contrato el año que viene, momento en que Correa dijo que Chile contrataría un entrenador, o sea, no es para ya, lo pueden esperar.

