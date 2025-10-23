Caputo (Luis) gana poder: Su secretario de Finanzas será el nuevo canciller

"De esta forma, el Presidente Javier G. Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno", agrega.

Esa expresión y la designación en sí representa un empoderamiento del ministro de Economía, Luis Caputo, que con esta designación extiende su influencia en las relaciones internacionales del Gobierno, especialmente con USA, que es el sostén del programa económico vigente.

pablo quirno.jpg Pablo Quirno, flamante canciller designado.

"Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente, Javier Milei, por la confianza y al Ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!", fue el mensaje de Quirno tras el anuncio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1981381063365546382&partner=&hide_thread=false Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente @JMilei por la confianza y al Ministro @LuisCaputoAR por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!

https://t.co/zQAwAJwNQQ — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 23, 2025

En un tuit de felicitación, Caputo destacó a Quirno como un "enorme profesional y persona" y como "extraordinario" su trabajo en la secretaría a su cargo. "Confianza plena que harás un excelente trabajo en esta nueva etapa también", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1981379918102401069&partner=&hide_thread=false Felicitaciones @pabloquirno, enorme profesional y persona!!

Extraordinario trabajo en la Secretaría de Finanzas!!

Confianza plena que harás un excelente trabajo en esta nueva etapa también!!

https://t.co/m07Mf3iVLV — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 23, 2025

El Gobierno sostuvo que Quirno "pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos".

"Además, el nuevo Canciller continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente, y seguirá impulsando la batalla cultural que lidera el Presidente Milei, tanto en el país como a nivel global, en defensa de los valores occidentales y de las ideas de la libertad", concluye el comunicado.

En cuanto al saliente Werthein, el comunicado transmite el agradecimiento de Milei "por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos".

Tras haberla filtrado antes a la prensa, Werthein presentó su renuncia el miércoles para que se haga efectiva a partir del día posterior a las elecciones.

Según los trascendidos, el todavía canciller le comunicó al Presidente su decisión a partir de su malestar con el asesor especial Santiago Caputo, al que responsabilizó por una serie de "operaciones políticas" en medios y redes sociales a partir de la accidentada visita a Donald Trump en la Casa Blanca, en la que Milei se vio muy deslucido y el presidente de USA parecía no saber que la elección de este domingo es una legislativa.

