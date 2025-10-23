Cristina Kirchner, cada vez más cerca de perder sus bienes: la Justicia avanza sobre su patrimonio

La estrategia de Cristina para frenar a la Justicia

La defensa de la expresidenta sostiene que el decomiso debería tramitar en el fuero Civil y Comercial, bajo el argumento de que se trata de una cuestión patrimonial y no penal. Villar refutó esa interpretación y recordó que el decomiso “es una consecuencia directa del delito y no una indemnización civil”, por lo que corresponde mantener el expediente en la Justicia federal penal.

“El Estado tiene la obligación de recuperar los bienes que fueron obtenidos ilegalmente o usados para cometer delitos. Retrasar ese proceso solo favorece la impunidad”, señaló el fiscal en su dictamen de 13 páginas.

Además, advirtió que cualquier intento de trasladar el caso a otro fuero “solo persigue demorar, entorpecer o menoscabar la ejecución del decomiso”, e instó a los jueces de la Cámara de Casación a no permitir más dilaciones.

Lo que viene

Ahora, la Sala IV de la Cámara de Casación —integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— deberá definir si acepta la postura del fiscal y allana el camino para que el Tribunal Oral Federal 2 avance con la ejecución.

En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya pidieron que se actúe de inmediato sobre una veintena de propiedades pertenecientes a la familia Kirchner, ubicadas en distintas provincias.

Si Casación rechaza el planteo de la defensa, el TOF 2 podrá ordenar el decomiso efectivo y comenzar con el proceso para recuperar los bienes. Sería el paso más firme de la Justicia hacia la pérdida patrimonial definitiva de Cristina Kirchner y su entorno en el marco de una condena por corrupción que ya quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema.

